ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות וורן באפט בהתבטאות ראשונה על ההשקעה שהתרסקה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
קראפט היינץ

וורן באפט בהתבטאות ראשונה על ההשקעה שהתרסקה

חברת ברקשייר האתווי היא בעלת המניות הגדולה ביותר של קראפט היינץ, תאגיד המזון שהודיע על פיצול, עשור לאחר המיזוג שיצר אותו • מה חושב וורן באפט על המהלך ומה חושב עליו מחליפו

שירות גלובס 17:38
קראפט היינץ מתפצלת, ו-וורן מאוכזב / צילום: ap, Gene J. Puskar
קראפט היינץ מתפצלת, ו-וורן מאוכזב / צילום: ap, Gene J. Puskar

משקיע העל וורן באפט מאוכזב מפיצול חברת קראפט היינץ שמבטל חלק ניכר מהמיזוג שיצא לדרך לפני עשור.

עם 27.5% ממניות החברה, ברקשייר האת'ווי היא בעלת המניות הגדולה ביותר של קראפט היינץ. ברקשייר לא נגעה במניותיה מאז המיזוג בשנת 2015 שהקים את קונגלומרט המזון בתצורתו הנוכחית.

בעלת המניות בדיפלומט מכרה ב-138 מיליון שקל. בית ההשקעות הפך לבעל עניין
בכירי אל על מוכרים מניות בכ-27 מיליון שקל

מניות החברה ירדו ביותר מ-3% בעקבות דבריו של באפט.

באפט אמר לכתבת CNBC, בקי קוויק, שהמיזוג אולי לא התגלה כרעיון מבריק, אך הוא אינו חושב שפירוק החברה יפתור את בעיותיה. גרג אייבל, שיקבל את המושכות בברקשייר האת'ווי מבאפט בסוף השנה, הביע אכזבה מקראפט היינץ, לדברי באפט.

בימים האחרונים הודיעה ענקית המזון האמריקאית, כי תתפצל מחדש לשתי חברות נסחרות, זאת לאחר ירידה מתמשכת במכירות ובשווי המניה. לפי ההודעה הרשמית, הפיצול נועד "למקסם את היכולות והמותגים של קראפט היינץ תוך הפחתת המורכבויות" והוא יושלם במחצית השנייה של השה הבאה.