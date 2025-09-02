וורן באפט בהתבטאות ראשונה על ההשקעה שהתרסקה

משקיע העל וורן באפט מאוכזב מפיצול חברת קראפט היינץ שמבטל חלק ניכר מהמיזוג שיצא לדרך לפני עשור.

עם 27.5% ממניות החברה, ברקשייר האת'ווי היא בעלת המניות הגדולה ביותר של קראפט היינץ. ברקשייר לא נגעה במניותיה מאז המיזוג בשנת 2015 שהקים את קונגלומרט המזון בתצורתו הנוכחית.

מניות החברה ירדו ביותר מ-3% בעקבות דבריו של באפט.

באפט אמר לכתבת CNBC, בקי קוויק, שהמיזוג אולי לא התגלה כרעיון מבריק, אך הוא אינו חושב שפירוק החברה יפתור את בעיותיה. גרג אייבל, שיקבל את המושכות בברקשייר האת'ווי מבאפט בסוף השנה, הביע אכזבה מקראפט היינץ, לדברי באפט.

בימים האחרונים הודיעה ענקית המזון האמריקאית, כי תתפצל מחדש לשתי חברות נסחרות, זאת לאחר ירידה מתמשכת במכירות ובשווי המניה. לפי ההודעה הרשמית, הפיצול נועד "למקסם את היכולות והמותגים של קראפט היינץ תוך הפחתת המורכבויות" והוא יושלם במחצית השנייה של השה הבאה.