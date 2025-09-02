ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בכירי אל על מוכרים מניות בכ-27 מיליון שקל
בכירי אל על מוכרים מניות בכ-27 מיליון שקל

הבכירים מימשו אופציות שקיבלו ב־2022, אחרי שמניית החברה זינקה בכ־400% מאז פרוץ המלחמה • את המכירה הובילה המנכ”לית הפורשת דינה בן טל-גננסיה שמכרה מניות ב־5.1 מיליון שקל, ולצידה מכרו מניות תשעה בכירים נוספים

נתנאל אריאל 16:34
מטוס אל על / צילום: יח''צ אל על
בכירי חברת התעופה אל על מכרו השבוע (א') מניות בהיקף של קרוב ל-27 מיליון שקל, במחיר של 13.08 שקל למניה - דיסקאונט קל של 2% על מחיר המניה בשוק באותו יום.

הבכירים קיבלו את האופציות בנובמבר 2022, ומאז זינקה מניית אל על בקרוב ל-400%, כשהיא נישאת על גלי מלחמת חרבות ברזל ונטישת החברות הזרות. אלו הובילו לזינוק חסר תקדים ברווחי החברה (541 מיליון דולר ב-2024, ועוד 161.5 מיליון דולר מתחילת 2025), לצד התייעלות שביצעה החברה.

מי שהובילה את המכירה היא דינה בן טל-גננסיה, מנכ"לית אל על הפורשת, שתיפרד מניהול החברה עד סוף השנה. בן טל-גננסיה מימשה מניות בסכום של 5.1 מיליון שקל, שמצטרפים למניות ב-8 מיליון שקל שמכרה מוקדם יותר השנה, ולשכר השנתי שלה שמסתכם בעלות של כ-6.5 מיליון שקל. לצד זאת נותרו לה עוד כ-250 אלף אופציות.

לצידה מכרו מניות עוד תשעה בכירים בחברה, בעסקה מחוץ לבורסה שבוצעה ע"י לידר - חלקם מכרו גם בסיבוב הקודם. בין המוכרים כעת נמצאים סמנכ"ל שירות הלקוחות אורן בוטנסקי וסמנכ"ל מכירות ותיירות ירום ודיש, שמכרו כל אחד מניות ב-3.4 מיליון שקל. רונן גלפרין, מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד לשעבר וכרטיס האשראי FlyCard מכר מניות ב-2.55 מיליון שקל, וכך גם סמנכ"ל המבצעים חובב בן דוד. שאר הבכירים מכרו מניות בכ-10 מיליון שקל.