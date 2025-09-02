"יהיה טוב, אבל פחות": למה מניות הביטוח נופלות כבר יומיים רצוף

ספטמבר מביא עימו ירידות חדות במניות חברות הביטוח. מדד הביטוח נופל זה היום השני במעל 2.5%. מניית מנורה משילה היום 3% לאחר שאתמול נפלה במעל 4%, מספרים דומים תמצאו גם במניות הראל , כלל ושאר המניות במדד.

בשבוע הדוחות של חברות הביטוח שנפרס על פני שבוע שעבר, עלה מדד הביטוח בכ-11%, אך מאז (-25 לאוגוסט) השיל כ-8%.

הירידות היום מגיעות לאחר ראלי במניות. הפניקס , מגדל , מנורה מבטחים , הראל וכלל ביטוח זינקו במעל 100% מתחילת השנה, ומדד הביטוח עצמו זינק ב-110%. גורמים בשוק העריכו עבור גלובס כי הן תרמו בשנה האחרונה תשואה של 11% מתוך 54% שהניב מדד ת"א 125 (20% מהעלייה במדד). בלעדיהן התשואה של המדד כולו הייתה יורדת ל-43%.

מה עומד מאחורי הירידות? מיכאל בן יעקב אנליסט בכיר ומנהל קרנות, פרופאונד בית השקעות, מסביר שראשית "המניות יקרות, ושנית אם מסתכלים קדימה רואים שפרמיות הביטוח בירידות הן ברכב והן ברכוש, ה-CSM ( השווי הנוכחי של כל התזרימים העתידיים נטו מכל התיק הביטוחי, ב"ב) בירידה, כך שאני רואה את זה כמשהו טבעי למדי".

"הסיבה העיקרית היא מימושים", אומר דניאל לייטנר, מנכ"ל קרנות הנאמנות של תמיר פישמן. "קיבלנו רבעון שיא בגלל שינוי התקינה ועליות בתיקי הנוסטרו ובשוק ההון, ומעכשיו, אמנם נמשיך לראות תשואות גבוהות על ההון, אבל אולי מעט פחות גבוהות ובמבט קדימה, יהיה טוב, אבל פחות".

אפשר גם לראות שהבכירים בחברות הביטוח הקדימו אפילו את הציבור ומימשו - שלמה אליהו בעל השליטה במגדל מכר בשבוע שעבר עוד כ-2.5% ממניות החברה, לפני כחודש משפחת המבורגר מכרה מניות בהראל לחברת הביטוח כלל תמורת 200 מיליון שקל.

ככל הידוע משפחת המבורגר, שכבר מכרה בסוף שנת 2024 למוסדיים האחרים 2.5% ממניות החברה תמורת 250 מיליון שקל, לא מתכננת למכור כעת מניות נוספות. האם יש לסקטור הביטוח עוד לאן לעלות? לפחות כלל ביטוח חושבת שכן.

הדוחות הטובים הקפיצו את המניות

לחברות הביטוח היתה עדנה לאחר שחוו עונת דוחות חסרת תקדים. הן סיכמו רבעון שני ומחצית ראשונה של השנה עם תוצאות טובות במיוחד. החברות הרוויחו ביחד 3.7 מיליארד שקל, לעומת רווח כולל של 2.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה - עלייה של 41%. את עיקר העלייה ברווח הן חבות לביטוח הרכב: אף שהתעריפים לצרכן ירדו ב-5%-7%, הרווח הרבעוני בו גדל לרמה של 984 מיליון שקל, לעומת 611 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד גידול של 61%.

ההסברים ששלחו את מניות הביטוח לתשואות החלומיות הללו כבר מוכרים: החברות העלו פרמיות ומרוויחות יותר, אך בעיקר הן מושפעות לטובה מהפריחה בשוק ההון - השוק עולה בחדות בשנתיים האחרונות, מה שמגדיל את היקף הנכסים שלהן ומייצר יותר הכנסות מדמי ניהול.

בנוסף, המעבר לתקן החדש, IFRS17 מאפשר לחברות להכיר מוקדם יותר ברווחים ולהציג תוצאות חזקות עוד יותר ממה שהורגלנו. התקן גם מאפשר לנתח את הרווח שהחברות מייצרות מפעילות הליבה שלהן (מפעילות הביטוח המסורתית, כמו רכב, משכנתא ועוד) לעומת רווחיהן מהשפעות שוק ההון. "שיטת החשבונאות החדשה הביאה לגידול ברווחים ולהקטנה בהון העצמי בממוצע אצל חברות הביטוח. לכן, הנתון של תשואה על ההון שהוא רווח לחלק להון עצמי, נראה עכשיו טוב מתמיד", אמר לגלובס קובי שגב, שותף מנהל בבית ההשקעות אקורד.