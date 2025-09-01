לאחר זינוק של מאות אחוזים: הקרן שתשקיע בסקטור החם של ת"א

בעוד כחודש ימלאו שנתיים לתחילתה של מלחמת "חרבות ברזל", ובבורסה הפורחת של תל אביב יש סקטור שנהנה מכך במיוחד - המניות הביטחוניות. שורה של חברות הפועלות בפיתוח ובייצור בתחום הביטחוני הוסיפו לערכן מאות אחוזים בתקופת המלחמה, חלקן אף מעל ל-500% (ארית , נקסט ויז'ן ועוד). בד בבד, הצטרפו בשנה האחרונה מספר מניות ביטחוניות חדשות לזירת המסחר, אם באמצעות הנפקות ראשוניות או בדרך של מיזוג לשלד בורסאי.

על אף ההתרחבות במספר החברות הפועלות בתחום, מדד של הבורסה בת"א על מניות הסקטור הביטחוני עדיין אין. מי שמנסה להיכנס לוואקום שנוצר הוא בית ההשקעות אי.בי.אי, שמשיק השבוע קרן נאמנות אקטיבית ראשונה מסוגה שתעקוב אחרי מניות הענף. הקרן, "מניות תעשיות ביטחוניות ישראל", תשקיע לפחות 75% מנכסיה במניות התעשייה הביטחונית המקומית (דמי הניהול השנתיים בה יעמדו על 0.95%).

"להשקיע כבר מהיום הראשון שלהן בבורסה"

"המטרה היא לנסות לחפש את המניות המעניינות", אומר אייל גורן, המשנה למנכ"ל אי.בי.אי קרנות נאמנות (אותה מוביל המנכ"ל אורי בן דב). גורן מסביר כי הקרן "תתן יותר משקל למניות של חברות בשוויים בינוניים, של כמה מאות מיליוני שקלים", וצופה כי יתרון נוסף שלה יתבטא "במקרה של הנפקה עתידית של התעשייה האווירית ואפילו רפאל. לו הייתה קרן סל פסיבית שעוקבת אחרי מדד ביטחוני בבורסה, היה לוקח כמה חודשים עד לאחר עדכון המדדים כדי שמניות חדשות ייכללו בו. אנחנו נוכל לקנות עם הקרן במועד ההנפקה. זה יהיה אחד המוצרים היחידים שיוכל בוודאות להשקיע בחברות כאלה מהיום הראשון שלהן בבורסה".

מאז פרוץ המלחמה עלה מדד ת"א 35 בכ-66%, תשואה יפה לכל הדעות, אך מניות הסקטור הביטחוני המקומיות הניבו ברובן תשואה גבוהה בהרבה. זאת לנוכח עלייה ניכרת בצבר ההזמנות שלהן ממשרד הביטחון, אבל גם כתוצאה ממרוץ חימוש נרחב במדינות אירופה ובטריטוריות נוספות בעולם, על רקע עימותים שונים ובראשם מלחמת רוסיה-אוקראינה.

כך, החברה הציבורית הגדולה ביותר בתחום, אלביט מערכות שבשליטת מיקי פדרמן, יותר מהכפילה את שווייה מתחילת המלחמה ונסחרת כיום בשווי שיא של 74 מיליארד שקל (החברה השלישית בגודלה בת"א). הרבה מעליה במונחי תשואה מתחילת המלחמה ניתן למצוא את מניותיהן של יצרנית המרעומים לפגזים ארית תעשיות (כמעט 2,000%), יצרנית הרכיבים לטנקים אימקו (686%), משפצת מנועי המטוסים מנועי בית שמש (579%), ספקית המצלמות לכלי טיס בלתי מאוישים נקסט ויז'ן (528%), ועוד שורה של מניות שהניבו תשואה תלת ספרתית.

הטרנד הלוהט הוביל לכך שעוד ועוד חברות מצטרפות לזירת המסחר, חלקן בדרך של הנפקת מניות (IPO). ראשונה לעשות זאת הייתה חברת טי.אס.ג'י, יצרנית תוכנות בינה מלאכותית לגופי המודיעין ואגפים אחרים במערכות הביטחון. החברה הונפקה לפני שנה ומנייתה עלתה מאז ב-71% משקפת לה שווי שוק של 750 מיליון שקל. ביוני האחרון הונפקה גם אר פי אופטיקל, המייצרת מוצרים אלקטרו-אופטיים לשוק הצבאי-ביטחוני. שווי החברה הוכפל בזמן הקצר שחלף מאז ההנפקה, לכמעט 1.4 מיליארד שקל.

בשבוע שעבר הצטרפה למסחר גם חברת אקסונז ויז’ן (Axon Vision) המשלבת בפעילותה שני טרנדים לוהטים: ביטחון ובינה מלאכותית, והיא נסחרת כיום בשווי של 120 מיליון שקל.

אורי בן דב, מנכ''ל אי.בי.אי קרנות נאמנות / צילום: אייל טואג

חברות ביטחוניות נוספות הצטרפו לבורסה באמצעות מיזוג לשלד בורסאי: בין היתר סולרום, המפתחת מכשירי לייזר, שמאז השלמת המיזוג אשתקד יותר מהכפילה את ערכה (ל-280 מיליון שקל), וכן אוטונומוס של תומר אבנון, הפועלת בתחום המערכות לגילוי והגנה מפני איומים עבור השוק הצבאי-ביטחוני. מנייתה של זו עלתה במאות אחוזים על רקע המיזוג לשלד טכנופלס ונצ'רס, שהושלם ביוני השנה, והיא נסחרת כיום בשווי של 146 מיליון שקל.

מכשירי המעקב שכן קיימים בבורסה

נשאלת השאלה האם הטרנד הביטחוני בבורסה קרוב למיצוי אחרי עליות כה חדות?

גורן מאי.בי.אי מאמין שהעתיד של החברות עדיין לפניהן. "ישראל הפכה למעצמה בתחום היצוא הביטחוני. המלחמה 'אפשרה' תצוגת תכלית של הרבה חברות, וכיום למדינה יש אינטרס לעזור להן למכור ולייצא לחברות ומדינות זרות. נוצר כאן אקו-סיסטם שבו אם ישראל הייתה בעבר סטארט-אפ ניישן, הרי שכיום היא גם דיפנס ניישן.

"יש פה משהו גדול יותר ממה שאנחנו חווים לנוכח המצב הגיאו-פוליטי של ישראל - בכל העולם וגם באירופה מתחיל מהלך של רכישת מערכות הגנה וחימוש. מדינות שמעולם שלא הפנו אגורה מהתקציב שלהן להגנה או לחיזוק כוחן הצבאי, מתחילות לעשות זאת. זה ניכר בכל מדינות נאט"ו, לאחר שהנשיא טראמפ לחץ עליהן בנושא".

כאמור הבורסה בת"א טרם השיקה מדד מניות שעוקב אחרי הסקטור הלוהט, אולם היא כן מציעה תת-ענף בשם "ביטחוניות", שכולל 17 ניירות ערך של חברות שונות הפועלות בתחום. בבורסה אומרים כי "הסקטור הוא חשוב וצומח והוא בהחלט בתוכניות שלנו".

מי שכן השיקה מדד על הענף הביטחוני היא חברת אינדקס, עם מדד "אינדקס תעשיות ביטחוניות ישראל" שלה המבוסס בעיקר על המניות הגדולות בענף (אלביט, נקסט ויז'ן, ארית ומנועי בית שמש). זה רשם תשואה מרשימה של 152% בשנה החולפת, אלא שכרגע מדובר למעשה במדד הקיים "על הנייר" בלבד, ללא מכשירי עקיבה אחריו.

בוריס שניידר, אנליסט בבית ההשקעות מור, סבור שאכן מחירי המניות הביטחוניות בת"א גבוהים, אך הוא בהחלט אופטימי לגבי ההמשך: "יש הצדקה מסוימת לתמחור הנוכחי של המניות", אומר שניידר ומציין כי "באירופה מניות הסקטור הביטחוני נסחרות במחירים יותר גבוהים מאשר בישראל. לצד זאת יש פה רוח גבית מאוד חזקה שנראה כי תימשך הרבה שנים קדימה. במקום חברות שצומחות בקצב חד-ספרתי, צפויות להיות כאן חברות שצומחות בקצב דו-ספרתי גבוה. יש כאן חברות שהן אולי 'כלכלה ישנה' אבל צומחות מהר ומציגות גידול מהיר ברווח שלהן".