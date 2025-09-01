הבנק המרכזי של אירלנד לא יהיה מעורב יותר באישור תשקיפים להנפקת אג"ח ממשלתיות ישראליות באיחוד האירופי, ואת מקומו יתפוס הבנק המרכזי של לוקסמבורג. ההחלטה הישראלית התקבלה ככל הנראה בעקבות לחץ ציבורי ופוליטי מתוך אירלנד על הבנק המרכזי שלה "לנתק מגע" עם גיוס כספים לטובת ישראל בשל המלחמה בעזה, וכן בשל חשש מהעמדות הביקורתיות מאוד של אירלנד בנוגע לישראל.

עד כה, הבנק המרכזי באירלנד עמד בפרץ ולא נכנע, אך הלחץ הגובר עשה את שלו. אישור התשקיפים הישראליים התבצע בעבר בבריטניה ועבר לאירלנד מאז תקופת הברקזיט.

מבחינה מעשית, לא צפויה השפעה כלשהי על יכולת גיוס הכספים של ישראל, והנפגעת העיקרית תהיה אירלנד, שתאבד את נתח ההכנסות מניהול ההליך.

סוגיית אישור התשקיפים עוררה סערה ציבורית באירלנד בחודשים האחרונים, ובין השאר עלו דרישות מצד האופוזיציה ופעילים למען פלסטין לנקוט צעדים. אירלנד נחשבת אחת המדינות העוינות לישראל באיחוד האירופי, וראש הממשלה האירי שב והגדיר את הנעשה בעזה "רצח עם". בין היתר, המדינה מובילה ניסיון להשעות את יחסי הסחר והיחסים המדיניים בין ישראל לאיחוד האירופי. בדצמבר האחרון הודיעה ישראל בצעד יוצא דופן על סגירת השגרירות במדינה.