חודש מצוין לחוסכים בקופות הגמל, אכזבה במסלולי ה-S&P 500

עוד חודש מוצלח מאוד לחוסכים בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה. הסבלנות וההשקעה לטווח ארוך ממשיכה להשתלם לחוסכים. חודש אוגוסט הסתיים בעליות נאות בשווקים (הפעם בעיקר בארה"ב) ואיתו גם התשואה של החוסכים, כשעד כה שישה מתוך שמונה חודשים השנה הניבו תשואות חיוביות לחוסכים. החוסכים במסלולים הכלליים צפויים ליהנות מתשואה חיובית של כ-1% בממוצע (טווח תשואות של 0.7%-1.2%) ואלה במסלולים המנייתיים צפויים ליהנות מתשואה טובה מעט יותר של כ-1.2% (טווח של 0.8%-1.5%), כך מעריך אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי במיטב גמל ופנסיה שמציין כי "היחלשות המט"ח (הדולר) פגעה וגרעה כ-0.35% מתשואות הקופות. גם החוסכים לפנסיה צפויים ליהנות מתשואה חיובית של כ-1.1%.

מי ששוב יכולים רק להסתכל בקנאה הם המשקיעים במסלולים מחקי מדד ה-S&P 500 ששוב מאכזב עם תשואה של 0.2%, כאשר הסיבה היא המט"ח, כאשר נרשם תיסוף של השקל (התחזקות המטבע המקומי) של 1.7% בחודש אוגוסט.

נזכיר כי התשואות החיוביות הללו נרשמות למרות הירידות בתחילת אוגוסט כשמדד ת"א 125 השלים ירידה של כמעט 7% על רקע כניסתם לתוקף של המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וכן החששות מפני התגברות הלחימה ברצועת עזה. אך עד סוף החודש המדד כבר חזר לשבור שוב שיאים חדשים, וגם המדדים בארה"ב רשמו שיאים חדשים.

באוגוסט העליות היו בעיקר בארה"ב - ובאג"ח

ברקוביץ מציין כי "בחודש אוגוסט נרשמו עליות שערים במניות בישראל ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל מה שתרם לתשואה החיובית של הקופות". כך מדד ת"א 35 עלה ב-1.5% אך מדד ת"א 90 שמשקף יותר את השוק המקומי עלה רק ב-0.2%. בארה"ב נרשמו עליות מרשימות יותר של 1.9% במדד ה-S&P 500 ומדד הנאסד"ק הוסיף לערכו 1.6%. באירופה המגמה הייתה מעורבת כשמדד הדאקס הגרמני ירד ב-0.7% והקאק הצרפתי ירד ב-0.9%, אך מנגד מדד יורוסטוקס 50 עלה ב-0.6%.

עוד מציין ברקוביץ, כי "החודש לא היה פער לטובת הקופות עם מרכיב מנייתי דומיננטי לעומת קופות עם מרכיב אג"חי דומיננטי", כאשר התשואות של מדדי האג"ח הקונצרניות תל בונד 20,40 ו-60 עלו ב-0.7% ומדד אג"ח קונצרני עלה ב-0.7%. מדד אגרות החוב הממשלתיות עלה ב-0.8%, כאשר האג"ח השקליות עלו ב-1.1% ואילו הצמודות עלו רק ב-0.6%.

מתחילת השנה: תשואות מרשימות של 8.9%. מדדי המניות בישראל מובילים

חודש אוגוסט המשיך כאמור את המומנטום החזק מתחילת השנה, כשעד כה מדובר באחת השנים החזקות של העשור האחרון. לפי ברקוביץ, החוסכים במסלולים הכלליים רושמים בינתיים תשואה חיובית מרשימה של 8.9% מתחילת השנה (טווח של 8.3%-9.5%). במסלולי המניות נרשמה תשואה של 14.2% (טווח של 12.5%-16%). במסלולי הפנסיה לצעירים עד גיל 50 נרשמה תשואה של 10.3% בממוצע מתחילת השנה ובמסלולים לבני 60 פלוס 7.1%.

מנגד החוסכים במסלולי ה-S&P 500 ממשיכים לרשום תשואה חלשה במיוחד של 1.2% בלבד, כשהתממשות סיכון המט"ח ממשיכה לפגוע בהם - בגלל היחלשות הדולר מול השקל בשיעור של 8.6% מתחילת השנה, וזאת למרות שמדד ה-S&P 500 עצמו עלה מתחילת השנה בכ-9.8%. ברקוביץ: "היחלשות הדולר מול השקל מחקה חלק ניכר מן התשואות הללו במונחים שקליים". מדד הנאסד"ק משלים מתחילת השנה עליה של 11.1%.

בחלק מאירופה נרשמו עליות חדות יותר כאשר הדאקס הגרמני עלה ב-20.1%. מנגד, הקאק הצרפתי עלה ב-4.4% ואילו מדד יורוסטוקס 50 עלה ב-9.3%. ביפן מדד הניקיי עלה ב-7.1% מתחילת השנה.

בישראל נרשמו העליות החזקות ביותר מבין המדדים הללו כאשר מדד ת"א 35 קפץ ב-27.5% ומדד ת"א 90 זינק ב-28.2%. גם אגרות החוב הוסיפו לתשואה כאשר מדד אג"ח קונצרני משלים עליה של 4.2% מתחילת השנה ומדד האג"ח הממשלתיות עלה ב-3.7%.