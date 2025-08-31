הרבעון החזק של חברות הביטוח: מנורה עם תשואה להון של 38.5%

חברת מנורה מבטחים סוגרת את עונת הדוחות של חברות הביטוח עם תוצאות חזקות. החברה, בניהולו של מיכאל קלמן, סיימה את הרבעון השני עם תשואה על ההון של כ־38.5%, הנתון הגבוה ביותר מבין חברות הביטוח הגדולות. את הרבעון השני סיימה החברה עם רווח כולל של כ־716 מיליון שקל, זינוק של כ־285% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המותאם (הרווח בנטרול השפעות חד פעמיות, השפעות שוק ההון וריבית) גדל בכ־8.7% והסתכם לסך של כ־427 מיליון שקל.

● מתחרה במחיר המניה: הרווח של ארית תעשיות זינק ביותר מ-1,500%

● ההנפקה החדשה שמקדמת פורמולה תייצר שתי מיליונריות חדשות

בסיכום המחצית הראשונה רשמה החברה רווח כולל של כ־1.1 מיליארד שקל זינוק של כ-107% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. התשואה על ההון בחציון הראשון של השנה (במונחים שנתיים) עמדה על 29.8% - זאת בהשוואה ל-17.4% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המותאם במחצית גדל בכ-8.8% והסתכם בכ-818 מיליון שקל.

סך הפרמיות ודמי הגמולים שנגבו על-ידי הקבוצה במחצית הראשונה הסתכם לכ-16.9 מיליארד שקל, גידול של כ-5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. היקף הפרמיות ודמי הגמולים ברבעון השני עמד על כ-8.3 מיליארד שקל.

נכון להיום, מנהלת מנורה נכסים פיננסיים בהיקף של כ-403 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-345 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של כ-16.7%).

"אנו מסכמים את המחצית הראשונה של 2025 עם תוצאות שיא. הקבוצה מציגה המשך צמיחה בפעילות העסקית לצד עליה ברווחיות במגזר הפנסיה והגמל, במגזר הבריאות ושמירה על רווחיות גבוהה מאוד בתחום הביטוח האלמנטרי. בנוסף, הקבוצה ממשיכה להרחיב את פעילות האשראי שלה, אשר תורמת אף היא לרווחי הקבוצה", מסר מיכאל קלמן, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח.

עונת דוחות חסרת תקדים בענף

הדוחות החזקים של מנורה מבטחים מגיעים בסיומה של עונת דוחות חסרת תקדים לחברות הגדולות בענף. זאת לאחר שמדד המניות הענפי קפץ ביותר מפי 3 בשנה האחרונה, וביותר מ-100% מתחילת השנה הנוכחית בלבד.

ההסברים ששלחו את מניות הביטוח לתשואות החלומיות הללו כבר מוכרים: החברות העלו פרמיות ומרוויחות יותר, אך בעיקר הן מושפעות לטובה מהפריחה בשוק ההון - השוק עולה בחדות בשנתיים האחרונות, מה שמגדיל את היקף הנכסים שלהן ומייצר יותר הכנסות מדמי ניהול.

התקן החדש שהקפיץ את הרווחים

בנוסף, המעבר לתקן החדש, IFRS17 מאפשר לחברות להכיר מוקדם יותר ברווחים ולהציג תוצאות חזקות עוד יותר ממה שהורגלנו.התקן גם מאפשר לנתח את הרווח שהחברות מייצרות מפעילות הליבה שלהן (מפעילות הביטוח המסורתית, כמו רכב, משכנתא ועוד) לעומת רווחיהן מהשפעות שוק ההון.

בחודש האחרון זינקה מניית מנורה מבטחים בכ-12%, תוך שהיא משלימה זינוק של כמעט 245% בשנה האחרונה, שהביא אותה לשווי של כ-20.7 מיליארד שקל. מי שנהנו מהזינוק החד הן האחיות טלי גריפל וניבה גורביץ', בעלות השליטה במנורה מבטחים (62.8% בחלוקה שווה), ששוי החזקתן עומד כיום על כ-12.7 מיליארד שקל בסה"כ.