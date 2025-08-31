מתחרה במחיר המניה: הרווח של ארית תעשיות זינק ביותר מ-1,500%

חברת התעשייה הבטחונית, ארית , ממשיכה לצמוח ולהציג תוצאות חזקות, המגבות את התשואה הפנומנלית שמניבה מניית החברה שהפכה לסינדרלה של הבורסה בת"א. ארית המייצרת מרעומים לפגזים במפעלה בשדרות, דיווחה על עלייה חדה של יותר מפי 5 בשורת ההכנסות בסיכום המחצית הראשונה של השנה, ל-122 מיליון שקל, כאשר שני שלישים מהן נבעו מפעילותה בישראל על רקע המלחמה.

הזינוק במכירות החברה, בניהולו של חיים שטפלר, הזניק את הרווח הנקי במחצית ביותר מ-1,500% ל-96 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה זינק בתוך שנה פי 6 והסתכם ב-285 מיליון שקל. צבר ההזמנות של ארית ממשיך לתפוח והוא עמד בסוף יוני על 1.3 מיליארד שקל.

מניית ארית הגיבה לדוחות שפורסמו בסוף השבוע שעבר עם עלייה חדה של 9% (יום א') ומשקפת לחברה שווי של כ-4.3 מיליארד שקל, כאשר בעל השליטה צבי לוי, שמחזיק 46% מהמניות, שווה כבר כ-2 מיליארד שקל על הנייר. לוי נכנס להשקעה בארית בשנת 2006 ורכש את השליטה בה שנה לאחר מכן תמורת 5 מיליון שקל בלבד. קודם לכן הקים איש העסקים מטבריה את חברת רל אלקטריק בעיר הצפונית, והפך לקבלן חשמל ויצרן לוחות חשמל מהגדולים בארץ.

זינוק של מעל ל-3,700% במניה בתוך שלוש שנים

בכך השלימה המניה זינוק של כ-360% מתחילת השנה ומעל ל-3,700% בתוך שלוש שנים. החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 9.7 מיליון שקל באפריל, וביום חמישי האחרון לאחר פרסום התוצאות החליטה על חלוקת דיבידנד נוספת של 13.2 מיליון שקל.

עיקר פעילותה של ארית כולל פיתוח, ייצור ושיווק של מרעומים אלקטרוניים לשוק הביטחוני (באמצעות החברה הבת רשף). ארית מציינת כי החלה לבחון בשנה החולפת השקעות בתחום הסולארי במקביל לפעילות המרעומים, דרך חברה בשם ארית קיימות. בהקשר של פעילות רשף, היא נמצאת בתנופת התרחבות ובוחנת בין היתר כניסה לשוק האירופאי. שם מתוכננת הקמת מפעל או מפעלים לייצור מרעומים ורשף חתמה לשם כך על מזכר הבנות עם מדינת מערב אירופאית בפברואר האחרון.

לחברת הבת רשף פעילות בהודו עם חברה בשם BEL ובין הצדדים נחתם הסכם רב שנתי. בארה"ב, פועלת רשף גם כן להקמת מפעל לייצור מרעומים. וכך גם בישראל. במחצית הראשונה של השנה מסרה החברה כי פיתחה בהצלחה סוללה שמהווה חלק מהמרעום, שהינה רכיב קריטי עבורו, אשר קיים לגביו מחסור בשוק העולמי. חברת הבת שלה "צופה כי למוצר זה פוטנציאל מכירות נפרד מזה של המרעומים פרי פיתוחה", נמסר בדוחות. עוד דיווחה ארית כי היא מפתחת מרעום חדשני לחימושים משוטטים, והיא צופה שפיתוח זה יושלם במחצית השנייה של השנה.