גל ההנפקות בת"א ממשיך לצבור תאוצה. לצד רמי לוי נדל"ן, הגישה בשבוע שעבר גם חברת שירותי השכר מיכפל טיוטת תשקיף לקראת הנפקה ראשונית (IPO) של מניותיה בבורסה המקומית. במסגרתה, היא תבקש לגייס סכום של 300 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 900 מיליון שקל לפני הכסף.

מי שצפויה לרשום הצפת ערך משמעותית בעקבות המהלך, היא בעלת השליטה (100%), חברת החזקות התוכנה פורמולה , שעם השלמת ההנפקה צפויה להחזיק מניות מיכפל בשווי של 867 מיליון שקל. פורמולה, רכשה את הבעלות במיכפל בשנת 2017 לפי שווי של 22 מיליון דולר (81 מיליון שקל), לכך ניתן לצרף הלוואות שהעניקה פורמולה למיכפל לאורך השנים, שעומדים כיום על כ-93.4 מיליון שקל אשר יומרו במסגרת ההנפקה להון. כך שאם ההנפקה תושלם לפי השווי המבוקש, הרי שפורמולה צפויה לרשום השבחה של כמעט 700 מיליון שקל.

אקזיט שלישי בשנה החולפת

עבור פורמולה, בניהולו של גיא ברנשטיין, מדובר באקזיט שלישי אותו היא רושמת בשנה החולפת, לאחר שבסוף השנה שעברה, השלימה את הנפקת חברת התוכנה הביטחונית טיאסג'י (TSG) שבשליטתה לפי שווי של 462 מיליון שקל. שווי ההחזקות החברה בטיאסג'י (42%) עומד כיום על כ-319 מיליון שקל, לאחר שבשנת 2016 רכשה מחצית ממניות החברה תמורת פחות מ-100 מיליון שקל. כלומר, היא מורווחת ביותר מ-200 מיליון שקל על הנייר.

לכך, הצטרף האקזיט הגדול שצפויה פורמולה לרשום ממכירת החברה הבת סאפיינס , ספקית פתרונות טכנולוגיה לתחום הביטוח, לידי קרן הפרייבט אקוויטי האמריקאית Advent, לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר, עסקה שנחתמה בתחילת החודש. בעקבות השלמת המהלך, צפויה פורמולה לרשום רווח של 775 מיליון דולר בדוחותיה השנתיים, ולהמשיך להחזיק ב-19% ממניות סאפיינס. פורמולה נסחרת בשווי של כ-6.5 מיליארד שקל לאחר עלייה של 53% בשנה האחרונה.

מי שעוד צפויה להשביח את החזקותיה עם השלמת הנפקת מיכפל, היא מנכ"לית החברה בשנתיים האחרונות, תמי אוחנה-קול. אוחנה-קול, המשמשת גם כמנהלת טכנולוגיות ראשית (CTO) בפורמולה, תחזיק לאחר ההנפקה 2.2% ממניות מיכפל בשווי של 27 מיליון שקל. זאת, לצד שכר בעלות של כ-3.7 מיליון שקל בסה"כ, אותו קיבלה בכשנתיים שבהן היא עומדת בראש מיכפל. בעבר כיהנה אוחנה-קול במשך למעלה מעשור בשורה של תפקידים בכירים בחברת הביטוח מגדל ביטוח , האחרון שבהם כמשנה למנכ"ל ומנהלת מערכות מידע ראשית (CIO). עוד קודם לכן, היא כיהנה במשך כעשור בתפקידים שונים בחברת שירותי השכר מלם תים.

מנהלת נוספת שתרשום רווח שמן על הנייר בעקבות ההנפקה היא מאיה שטרית, סמנכ"לית הכספים של מיכפל, שתחזיק אחרי המהלך 0.75% מהמניות בשווי 9 מיליון שקל .

צמיחה דו-ספרתית

מיכפל, אשר הוקמה בשנת 1983, מספקת שורה של פתרונות תוכנה בתחום משאבי האנוש (שכר, גיוס, נוכחות וכו'), וכן בתחום הייעול וניהול תהליכים עסקיים. מאז הרכישה בידי פורמולה צמחה החברה באמצעות מספר דו-ספרתי של מיזוגים ורכישות. על פי התשקיף, מנהלת החברה בימים אלו מו"מ עם שלוש חברות נוספות לרכישת השליטה בהן בהיקף מוערך של 50-60 מיליון שקל. אלו, במידה ויירכשו, יוסיפו לחברה הכנסות שנתיות מצרפיות של כ-30 מיליון שקל.

בהתאם, מרבית תמורת ההנפקה (150-200 מיליון שקל) צפויה לשמש את החברה להרחבת הפעילות באמצעות ביצוע עסקאות של מיזוגים ורכישת. יתרת התמורה צפויה לשמש אותה למימון פעילות השוטפת, ולפריעת הלוואות שנטלה מבנקים.

בשנת 2024 רשמה מיכפל הכנסות של כ-160 מיליון שקל, צמיחה של כ-12% ביחס לשנת 2023. בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי של כ-22 מיליון שקל, עלייה של כ-15.5% ביחס לשנת 2023.

את המחצית הראשונה של 2025 סיימה החברה עם הכנסות של כ-97 מיליון שקל, צמיחה של כ-29% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של 3 מיליון שקל, צניחה של כ-78% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מתשלום מבוסס מניות אותו העניקה למנהליה.