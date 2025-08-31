רמי לוי הוא טייקון הקמעונאות כנראה המפורסם בארץ. מי שהתחיל את דרכו בשנות השבעים מחנות קמעונאית קטנה ברחוב השקמה בשוק מחנה יהודה בירושלים, הצליח להקים רשת סופרמרקטים שמונה 66 סניפים ברחבי הארץ (כולל מינימרקטים) שנסחרת לפי שווי של 4.2 מיליארד שקל כיום. ביום שישי התברר, שלוי הקים אימפריה פרטית בגודל דומה - זרוע נדל"ן שמשכירה שטחי מסחר לרשת הסופרמרקטים שלו, לצד פעילויות והחזקות ענפות נוספות בנדל"ן מניב. רמי לוי נדל"ן צפויה להנפקה בבורסה לפי שווי של 3.6 מיליארד שקל (לפני הכסף), או 4.5 מיליארד שקל לאחר הכסף.

● תביעות ופגיעה בהכנסות: העיכובים במסירת דירות מתחילים להשתקף בדוחות החברות

● אחת ולתמיד: איפה עדיף לשים את הכסף, בחברת ביטוח או בבית השקעות?

● כולם רוצים להיות קראנץ' פיסטוק: מה עומד מאחורי החטיפים החדשים

אלא שההנפקה נושאת בחובה אתגר גדול דווקא לרשת הסופרמרקטים. נכיר כי לפני שנה וחצי, ערב השתלטות האחים יוסי ושלומי אמיר על רשת הקמעונאות הגדולה בישראל - שופרסל (431 סניפים), דובר רבות על הנפקת פעילות הנדל"ן של שופרסל, אשר שוויו כיום עומד על 5.2 מיליארד שקל בספריה.

האחים אמיר הבהירו לאורך כל הדרך שלא רק שהם לא מתכננים להנפיק את הפעילות הזאת, הם גם מתכננים להשתלט עליה כך שתנוהל על ידי שופרסל עצמה, ללא גורמים חיצוניים. אחת הדמויות הראשונות שעזבו את שופרסל, לאחר השתלטות האחים היה ניר הוד, מנכ"ל שופרסל נדל"ן שהובא במיוחד מגזית גלוב (ג'י סיטי כיום) כדי להשביח ואולי להנפיק את הפעילות הזאת. החשש של האחים אמיר היה העלאה מתמדת של דמי השכירות, כאשר מוציאים מידיהם את הבעלות על הנדל"ן, אשר תשחק את הרווח הנקי - במקרה שלהם בשופרסל.

מההנפקות הגדולות בשנים האחרונות

רמי לוי החליט אחרת, וההנפקה שנדונה מספר שנים מגיעה לבורסה. 20% מהונה יונפק, והיתרה תיוותר בידיו. במהלך יונפקו מניות לראשונה לציבור (IPO) בסכום של 909 מיליון שקל, כך שהיא צפויה להיות אחת ההנפקות הגדולות בבורסה בשנים האחרונות. תואר שהולך ומתרבה בשנה האחרונה, במיוחד לאחר הנפקת אמפא של האחים נקש, שלומי פוגל ושותפים שהושלמה לפי שווי של 3 מיליארד שקל (לאחר הכסף).

במקרה המדובר רמי לוי צפוי לראות רוב תמורת ההנפקה מגיעה לכיסו. למרות שלא הוגדרה כהצעת מכר, יש לה רכיבים דומים להנפקה כזו. על פי התשקיף אותו פרסמה בבוקר יום שישי, כמחצית מסכום הגיוס (450 מיליון שקל) יחולק כדיבידנד ללוי, בעד סכום נוסף של 210 מיליון שקל יוקצה לפריעת הלוואה אותה העניק לחברה. היתרה, בגובה 240 מיליון שקל, תכנס לקופת החברה ותתמוך בפעילותה השוטפת.

עם השלמת המהלך צפוי לוי, המחזיק כיום יחד עם אשתו בכלל המניות, לרדת להחזקה של כ-80%, בעוד הציבור יחזיק ביתרה (20%). בנוסף, בעקבות חלוקת הדיבידנד לבעל השליטה, צפוי הונה של חברת רמי לוי נדל"ן לרדת לכ-2.5 מיליארד שקל.

25 נכסים, בשווי מוערך של כ-1.8 מיליארד שקל

מה שהטריד את מנוחתם של האחים אמיר בשופרסל כאמור והוביל לסיכול רעיון הנפקת פעילות הנדל"ן שלה, היה מקרה אחר של רשת יינות ביתן. רשת שעליה השתלטו אלקטרה צריכה והפניקס לפני מעל לארבע שנים. רשת יינות ביתן, שנוסדה על ידי נחום ביתן, כללה גם את עשרות סניפי רשת "מגה", שהיתה גלגול היסטורי של הקו-אופ. אלקטרה צריכה הפכה את יינות ביתן לרשת קרפור. ליינות ביתן ולמגה לא היו כמעט סניפים בבעלותן, ולאורך השנים דמי השכירות ששולמו לבעלי הנכסים פגעו בהתמדה בשורה התחתונה והקשו על עסקיה. זה היה תרחיש שממנו חששו בשופרסל.

אצל לוי יש הבדל מהמקרים הקודמים. הוא הרי ישלוט בסופו של דבר בשתי החברות - רשת הסופרמרקטים שלו שנסחרת לפי שווי כאמור של 4.2 מיליארד שקל (נתח מניותיו - 40%, שווה 1.7 מיליארד שקל), לצד פעילות הנדל"ן. לא מן הנמנע שתהיה לו יותר גמישות לנסות לשמור על שתי החברות, אך זה עשוי להיות מורכב מבחינה ניהולית. בעיקר בגזרת עסקאות בעלי עניין שיידרשו מנגנונים מיוחדים כנראה בדירקטוריון לכשתבוא דרישה להסכמי שכירות חדשים בנכסים.

עיקר פעילותה של רמי לוי נדל"ן הינה בהחזקה של נכסים מניבים. החברה מחזיקה ב-25 נכסים, בשטח של 96 אלף מ"ר, ששווין מוערך בכ-1.8 מיליארד שקל. כאמור מרבית הנכסים (18) משמשים למסחר, ומושכרים ברובם לרשת הקמעונאות שבבעלותו של לוי. בנוסף, לחברה עוד 3 נכסי תעשייה ולוגיסטיקה, וכן 4 נכסים המשמים עבור משרדים ודיור.

לצד פעילות זו, לחברה פעילות גם בתחום הנדל"ן היזמי. במסגרתו, היא מקדמת 8 פרויקטים יזמיים, מתוכם 3 נמצאים בשלבים שונים של בנייה והקמה, אחד בשלבי תכנון והיתר (4) מוגדרים כעתודות קרקע. הפרויקטים, המוקמים בעיקר באזור ירושלים, מיועדים לשמש עבור מגורים ומשרדים. בנוסף, במהלך השנתיים האחרונות, החלה החברה להיכנס לתחום ההתחדשות העירוניות, אך בשלב זה היא מקדמת פרויקט אחד בלבד בתחום.

הכנסות של 213 מיליון שקל, כמחציתן מדמי שכירות

בשנה שעברה הסתכמו הכנסות החברה בסך של כ-213 מיליון שקל, גידול של כ-9% ביחס לשנת 2023. כמחצית מההכנסות הגיעו מדמי שכירות אותן קיבלה מפעילות הקמעונאות של רמי לוי (סופרים, מחסנים ואתרי לוגיסטיקה). בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של 155 מיליון שקל, עלייה של כ-43% ביחס לשנת 2023. עלייה שהושפעה מגידול בשערוכים שהגדיל את ההכנסות, לצד קיטון חד בהוצאות המימון נטו, מהוצאות של 43 מיליון שקל ב-2023, להכנסות מימון של 9.2 מיליון שקל אשתקד.

דמי השכירות הממוצעים ששולמו ב-18 המבנים המסחריים שמשכירה רמי לוי נדל"ן לשוכרים השונים, בחלקם גם רשת הסופרמרקטים שלה, עמדו נכון לתום הרבעון הראשון השנה על 84 שקל למ"ר. שיעור התפוסה בנכסים המסחריים עמד על 90%, דומה לשנה שעברה (88%) ולזו שקדמה לה (89%). אך יש לציין שדמי השכירות הממוצעים כמעט ולא השתנו, והם למעשה נותרו קבועים בשנים 2023-2024, ועמדו על 83 שקל למ"ר בממוצע חודשי.

שיעור התשואה בנכסים המסחריים הלך ונשחק בשלושת התקופות מ-6.4% בשנת 2023, ל-6.1% כיום. בעוד שבנכסי תעשייה ולוגויסטיקה דמי השכירות נותרו יציבים (עלו מ-59 שקל בממוצע למ"ר לחודש ל-61 שקל בסוף הרבעון הראשון). אך בניגוד לשטחי המסחר, התשואה בנכסים אלה דווקא עלתה מ-4.5% בשנת 2023 ל-5% בסוף הרבעון הראשון השנה.

שדרוג שכר למקורבים

מה שהפך לנוהג בלא מעט חברות שמנפיקות בבורסה, אינו שונה גם ברמי לוי נדל"ן, המקורבים זוכים לשדרוג נאה בשכרם. בראשות החברה עומד רמי לוי, והיא מנוהלת על ידי מוטי חזן שאינו קרוב משפחה של לוי. חזן מכהן ב-90% משרה ונהנה מעלות שכר של מיליון שקל אשתקד. לאחר ההנפקה שכרו יותר מאשר יוכפל, משכר ודמי ניהול של 58 אלף שקל ל-120 אלף שקל בחודש. לוי מכהן ב-30% משרה כיו"ר חברת הנדל"ן שלו, וגם שכרו שלו יוכפל מ-76 ל-150 אלף שקל בחודש.

סדרה של מקורבים נוספים תזכה לשדרוג בתנאי ההעסקה. שיר גרפילד, ביתם של רמי ועדינה לוי, המועסקת בחברת הנדל"ן מאז 2019 בתחום השיווק, תזכה לשכר חודשי של 90 אלף שקל, למול שכר של 16 אלף שקל ערב ההנפקה (188 אלף שקל בשנת 2024). בת נוספת, של הזוג, רינת טנג'י, תמשך לכהן ב-60% משרה בתור אחראית תחום המלונאות בחברה, ובמשכורת ברוטו של 80 אלף שקל בחודש, בעלה שחר טנג'י - חתנם של בעלי השליטה, יהנה מעלות שכר דומה לאחר ההנפקה, חלף עלות שכר של 34 אלף שקל בחודש בשנה שעברה.

גם אשתו של לוי, עדינה לוי תכהן ב-50% משרה בחברת הנדל"ן בתפקיד גזברית ראשית, ובתנאי שכר ברוטו של 60 אלף שקל בחודש. ואופיר אטיאס, בעלה של בתו של לוי, יפית אטיאס-לוי, המשמשת כמנכ"לית משותפת ברשת הסופרמרקטים הציבורית, ישמש כסגן יו"ר חברת הנדל"ן ב-30% משרה ובשכר של 80 אלף שקל בחודש.

חגיגת השכר הפכה לנוהג בעייתי בחברות ציבוריות שמנפיקות בבורסה, והיא מזכירה במידה מסוימת גם את הנפקת חברת מוצרי הבשר בלדי והנפקות אחרות בשנים האחרונות. לרוב החברות מעדיפות "לשדרג" את השכר של המקורבים לבעלי השליטה כחלק מההנפקה, גם מתוך חשש שלאחרי הפיכת החברה לציבורית, יהיה להן קשה יותר לקבל רוב באסיפת בעלי המניות מקרב הציבור לאישור שדרוגים בתנאי השכר.