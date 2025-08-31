הישראלית שזינקה בחדות למרות הדוחות החלשים, וזאת שהתאוששה

שבוע המסחר הסתיים ביום של מגמה שלילית בוול סטריט, ובסיכום שני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המדדים S&P 500 ונאסד"ק רשמו ירידות מתונות של 0.3% ו-0.6%, בהתאמה, ומדד דאו ג'ונס נסחר כמעט ללא שינוי. אלה המניות הישראליות שבלטו במסחר:

● הנתון שמראה: המשקיעים בוול סטריט מסתכנים יותר מאי פעם

● "נכנסת מהר, ויוצאת מהר": הקרן משיקגו שמהמרת במיליארדים על חברות טכנולוגיה מישראל

אלארום נחלשה ותיקנה חלקית אחרי פרסום הדוחות

המניה הדואלית אלארום נסחרה בתנודתיות לאחר פרסום הדוחות הכספיים שלה: ביום חמישי המניה נפלה ב-12.5% וביום שישי תיקנה חלק מהנפילה כשעלתה ב-4.9%. המניה חוזרת למסחר בתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי.

אלארום, המנוהלת על-ידי דניאל שחר, היא חברת טכנולוגיה המספקת פתרונות לגישה לאינטרנט ולאיסוף נתונים מהרשת באופן אוטומטי. הכנסות החברה ברבעון השני עמדו על 8.8 מיליון דולר, ירידה קלה מ-8.9 מיליון דולר ברבעון המקביל, ובמחצית הראשונה של השנה ההכנסות ירדו ב-8.1% ל-15.9 מיליון דולר. גם שיעור הרווח הגולמי ירד, ובמחצית הוא עמד על 64.3% לעומת 79.9% בתקופה המקבילה. ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ברבעון ב-1 מיליון דולר ובמחצית ב-2.3 מיליון דולר, ירידה ביחס לתקופות המקבילות. בשורה התחתונה נרשם ברבעון השני רווח נקי של 0.3 מיליון דולר, לעומת הפסד נקי ברבעון המקביל, ובמחצית הראשונה נרשם רווח נקי של 0.7 מיליון דולר, ירידה מ-1.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה.

לדברי דניאל, "ההתקדמות וההתמקדות שלנו ברבעון הנוכחי, כמו גם התחזיות שלנו לעתיד, מתבססות בעיקר על הביקוש העצום לנתונים מכיוונן של שחקניות מפתח גלובליות בעולמות ה- AI , לצורך אימון מודלי LLM (מודלי שפה גדולים) ומודלי שפה יסודיים אחרים. פתרונות איסוף הנתונים של אלארום מובילים בשוק ותופסים תאוצה בקרב הארגונים המובילים בשוק הגלובלי".

מניית אלארום עלתה מתחילת השנה ב-42.4% ושווי השוק של החברה עומד על 116 מיליון דולר.

פאגאיה: "מניה שעשויה לזנק בטווח הקרוב"

מניית פאגאיה קפצה ביום חמישי ב-8.8% במחזור מסחר גדול מהממוצע, ללא כל דיווח מצד החברה. ביום שישי המניה נחלשה ב-2.2%, ייתכן שעל רקע דיווח על מכירת מניות מצידו של נשיא החברה סנג'יב דאס, שמכר מניות תמורת כ-449 אלף דולר.

חברת הפינטק פאגאיה, בניהולו של המייסד המשותף גל קרובינר, נסחרת כיום בשווי של 2.8 מיליארד דולר לאחר שמנייתה עלתה כמעט פי 4 מתחילת השנה הנוכחית: ממחיר של כ-9.3 דולר למחיר נוכחי של כ-36.9 דולר. (נזכיר, שהחברה הפכה לציבורית במיזוג ל- SPAC לפני שלוש שנים לפי שווי של 8.5 מיליארד דולר).

פאגאיה מספקת פתרונות טכנולוגיים שמטרתם לסייע לגופים פיננסיים להקצות אשראי בצורה מדויקת יותר. באתר המשקיעים Zacks הומלץ על מניית פאגאיה בהמלצת "קנייה חזקה" ונכתב עליה שמי שמחפש מניה שעשויה לזנק בטווח הקרוב, כדאי שישאיר אותה ברשימה.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש כיום 10 אנליסטים שמסקרים את מניית פאגאיה, 9 מהם חיוביים ואחד נייטרלי. מחיר היעד הממוצע שלהם למניה מגיע ל-40.5 דולר, מחיר שמשקף פרמיה של 9.8% על המחיר הנוכחי.

זוז פאוור: המניה קפצה למרות דוחות חלשים

מניית זוז פאוור זינקה בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע ב-13.7%, וננעלה בסוף השבוע במחיר של 1.83 דולר המשקף לחברה שווי שוק של 25 מיליון דולר. החברה הדואלית עסקה בפיתוח טכנולוגיית אגירת אנרגיה קינטית לצורך הטענת רכב חשמלי, אך הודיעה לפני כחודש שבכוונתה לגייס מימון לצורך הפיכתה לחברת אוצר המשקיעה בביטקוין. עד כה, לא נרשמה התלהבות גדולה בשוק, והמניה איבדה מאז הדיווח על שינוי הכיוון כ-48% (בין היתר משום שהוא כרוך בגיוס הון נרחב). במקביל להודעה על הפיכה לחברת אוצר, זוז פאוור גם הודיעה על מינויו של ג'ורדן פריד כמנכ"ל, שיחליף את המנכ"ל הנוכחי, ארז צימרמן. עוד לפני כן, החברה הודיעה על תוכנית התייעלות ובחינת אפשרויות אסטרטגיות.

בסוף השבוע זוז פאוור פרסמה דוחות כספיים למחצית הראשונה של השנה (טרום השינוי העסקי), בהם הציגה ירידה בהכנסות וגידול בהפסד הנקי. ההכנסות הסתכמו ב-247 אלף דולר, ירידה של 54.5%, וההפסד הנקי גדל ב-34.5% ל-7 מיליון דולר. קצב שריפת המזומנים ירד, והחברה רשמה תזרים שלילי של 5 מיליון דולר מפעילות, לעומת תזרים שלילי של 6 מיליון דולר בתקופה המקבילה.