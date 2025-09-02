מימוש נוסף בדיפלומט: בעלת המניות שמכרה ב-138 מיליון שקל

בעלי מניות מרכזיים בחברת דיפלומט ממשיכים למכור ממניותיהם, והפעם הגיע תורה של אפרת גרשוני וימן שמכרה את כלל החזקותיה בחברה (9.6% מהמניות) תמורת 138 מיליון שקל, בדיסקאונט של 7% על מחיר השוק. בעקבות המימוש, צללה מניית דיפלומט ביותר מ-6% (יום ג') למחיר המגלם לה שווק של כ-1.45 מיליארד שקל. עדיין, מדובר בעלייה של מעל 50% במניה בשנה החולפת.

אפרת גרשוני וימן היא אחותו של נעם וימן, היו"ר ובעל המניות הגדול ביבואנית מוצרי הצריכה. מאז הקמתה של דיפלומט לפני יותר מ־60 שנה, נשלטת החברה בידי שתי משפחות - וימן ומנדל.

מוקדם יותר השנה, מכר ג'פרי מנדל, ששימש במשך למעלה מ־30 שנה כיו"ר החברה, כ-10% ממניות דיפלומט שהחזיק תמורת 108 מיליון שקל, בעיקר לגופים מוסדיים. זאת, שנה לאחר שמימש מניות ב־43 מיליון שקל. לאחר המכירות האחרונות מחזיקות כעת משפחות וימן ומנדל בסה"כ בכ-43% ממניות דיפלומט, לצד הגופים המוסדיים מור, כלל ביטוח וילין לפידות.

ייקרה את מוצריה מספר פעמים

דיפלומט, בניהולו של ירון בלום, מייבאת ומפיצה בארץ סדרה רחבה של מוצרי מזון וטואלטיקה, ולה פעילות דומה גם בחו"ל (גיאורגיה, ניו זילנד, קפריסין ויוון). בנוסף רכשה דיפלומט בשנים האחרונות את יצרנית מוצרי התיבול דורות ואת חברת תוספי התזונה והויטמינים נווה פארמה.

בסיכום המחצית הראשונה של 2025 עלו מכירות דיפלומט בכ-8% ל-1.83 מיליארד שקל מיליון שקל, הן כתוצאה מגידול אורגני והן מכניסה של מותגים חדשים. הרווח התפעולי ירד ב-27% ל-75 מיליון שקל, כתוצאה מעלייה בהוצאות המכירה והשיווק, בשל גידול בהוצאות השכר, הפרסום ורישום פחת מוגדל בגין המרכז הלוגיסטי שלה בארץ. הרווח הנקי עלה ב-13% ל-68 מיליון שקל כתוצאה מהכנסות מימון בעקבות מימוש אופציית מכר בחברה הבת נווה פארמה.

דיפלומט ייקרה את מחיר מוצריה מספר פעמים בשנים האחרונות, ונמתחה עליה לא מעט ביקורת בשל כך. בדוחות הכספיים היא מציינת כי החל משנת 2022, "חוותה החברה עליות במחירים של חלק מהמוצרים אותם היא מייבאת מספקיה.... בהמשך להעלאות המחירים שביצעו 3 מספקיה של החברה בתחילת השנה, ביצעה החברה העלאת מחירים למוצרים אלה בחודש מאי 2025".

דיפלומט הוקמה בשנת 1963 על ידי רוברט (בוב) מנדל, יהודי אמריקאי, כמפעל לסכיני גילוח בנצרת עילית (נוף הגליל כיום). אחרי כשנה המפעל נקלע לקשיים ועמד בפני קריסה, ומנדל גייס לתפקיד המנכ"ל את יצחק וימן, ששינה את ייעודה בשנים הבאות מייצור מקומי ליבוא מוצרי צריכה של ענקיות בינלאומיות ובהן פרוקטר אנד גמבל, היינץ, קלוגס וסטארקיסט.

בהמשך נטלו את ההובלה בחברה בניהם של צמד המייסדים, ג'פרי ונעם בהתאמה. נעם וימן שנכנס לתפקיד המנכ"ל בתחילת שנות ה־90 ומשמש כיום כיו"ר היה ונותר הרוח החיה שמאחורי דיפלומט. במרץ 2021 הוביל וימן את הנפקת דיפלומט בבורסה בתל אביב, לפי שווי של 1.5 מיליארד שקל אחרי הכסף.