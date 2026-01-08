הבנקאי האפל שהלבין הון לצפון קוריאה

אמ;לק סים היון סופ מואשם שמילא תפקיד מפתח ברשת בינלאומית לעקיפת הסנקציות על קוריאה הצפונית. הוא לכאורה הלבין עשרות מיליוני דולרים ממטבעות קריפטו, חלקם גנובים, שעברו דרך בנקים מערביים גדולים מבלי להתגלות. הכסף שימש בין היתר לרכישת מסוק רוסי, ציוד תקשורת וטבק לייצור סיגריות מזויפות כדי לתמוך בתוכניות הנשק של משטר קים ג'ונג און. הרשויות בארה"ב הציבו פרס של 7 מיליון דולר על ראשו של סים, שגורש מאיחוד האמירויות ב־2022 ומאמינים כי כיום פועל מסין.

לפני כמה שנים, מפתח קריפטו מקליפורניה שכר מתכנת פרילנסר לעבודה מרחוק על פרויקט. מה שהוא לא ידע: המשכורת ששילם הגיעה לידי קוריאה הצפונית.

216 אלף הדולר ששולמו במטבעות קריפטוגרפיים היו אמורים להגיע למתכנת בסינגפור. במקום זאת הם עברו לארנק דיגיטלי בשליטת אדם צפון־קוריאני בשם סים היון סופ, כך על פי חברת האנליטיקה בתחום הקריפטו TRM Labs, שעקבה אחר העסקאות.

● התקשרתם למוקד שירות ונקלעתם ללופ אינסופי עם הבוט? לחברה כנראה אין מושג

● מאחורי הקלעים של הפרשות המתוקשרות בעולם המשפט

● את רוצה לקבל יותר חשיפה בלינקדאין? עדיף שתהיי גבר

הרשויות בארה"ב טוענות כי סים עסק בהלבנת הון ובהתחמקות מסנקציות מטעם משטר קים ג'ונג און. סים השתמש לכאורה בכסף שהוא מנהל כדי לקנות ציוד תקשורת ומסוק עבור פיונגיאנג, על פי שני כתבי אישום שהוגשו נגדו בארה"ב. הוא שילם פעם יותר מ־800 אלף דולר בשטרות של 100 דולר תמורת טבק, כדי לסייע לקוריאה לייצר סיגריות מזויפות, על פי כתב אישום שלישי.

הבולשת הפדרלית (FBI) מציעה מיליוני דולרים עבור מידע שיוביל מעצרו. המאמצים להגיע אל סים, שלטענת גורמים רשמיים בארה"ב מתגורר בסין, לא צלחו.

סים הוא אחד מכמה עשרות בנקאים צפון קוריאנים העובדים מחוץ למדינה ומנסים להבטיח שצרכיה הפיננסיים של הבירה פיונגיאנג ייענו, למרות סנקציות כבדות שנועדו לבודד לחלוטין את המדינה, על פי בכירים אמריקאים. הודות לאותם בנקאים הקישוריות של צפון קוריאה למערכת הפיננסית העולמית רק גדלה, לדברי FATF, כוח המשימה הבינלאומי שמושבו בפריז, הקובע את הסטנדרטים למאבק בהלבנת הון.

מסיבת עיתונאים בפרשת הטבק. סים היון סופ ומבוקשים אחרים / צילום: ap

בכל שנה אלפי עובדים צפון־קוריאנים הפועלים תחת כיסוי וגנבי סייבר מייצרים מאות מיליוני דולרים ברווחים שלא כדין עבור פיונגיאנג במקומות כמו רוסיה, סין ואפריקה, אומרים גורמי אכיפת חוק אמריקאים ואנליסטים של אבטחת סייבר. המזומן הזה משמש לרכישת מוצרי יוקרה ולמימון ארסנל הנשק של קים.

אבל חייבים להלבין את הכסף ולהשתמש בו בדרכים שיסתירו את כל העקבות אל קוריאה הצפונית, אחרת הוא ייחסם. כאן נכנסים לתמונה אנשים כמו סים, כך על פי גורמים אמריקאים שבמסגרת חקירותיהם חדרו למיילים שלו ולגיליון אלקטרוני שבו שמר את רישום העסקאות.

לדבריהם, חלק ניכר מהכסף שסים העביר זרם במערכת הפיננסית האמריקאית, אשר בודקת ומאשרת עסקאות בדולר אמריקאי. באחת מהמזימות שלו בנקים אמריקאים, כולל סיטיבנק, ג'יי.פי מורגן וולס פארגו, טיפלו שלא ביודעין לפחות ב־310 עסקאות בשווי של כ־74 מיליון דולר עבור פיונגיאנג, על פי אחד מכתבי האישום ומסמכים משפטיים נלווים.

סיטיבנק, ג'יי.פי. מורגן וולס פארגו סירבו להגיב.

בתגובה רשמית לוול סטריט ג'ורנל ג'נין פירו, התובעת הפדרלית של מחוז קולומביה, התחייבה "לחקור בנחישות ולהגיש כתבי אישום נגד סוכנים של קוריאה הצפונית המשתמשים במערכות בנקאות אמריקאיות ובתשתיות בארה"ב כדי להונות את אמריקה, במטרה לייצר הכנסות עבור נשק להשמדה המונית".

לכידתו של סים הולכת ומתבררת כמשימה כמעט בלתי אפשרית. משרד האוצר האמריקאי, שהטיל עליו סנקציות בשנת 2023, מסר כי הוא עבר לחיות בדאנדונג, סין, לאחר שגורש מאיחוד האמירויות הערביות ב־2022. סנקציות של האו"ם שנכנסו לתוקף בסוף 2019 אוסרות על מדינות חברות לארח עובדים צפון־קוריאנים.

סין אינה מודעת לפעילותו של סים ומתנגדת למה שהיא רואה כסנקציות חד־צדדיות של משרד האוצר האמריקאי, כך מסר משרד החוץ של בייג'ינג בהצהרה לוול סטריט ג'ורנל.

המכבסה של סים

אף שפרטים רבים על סים לא ידועים, משרד המשפטים האמריקאי מסר כי הוא בן 42 וגובהו 1.85 מטר - יוצא דופן עבור אדם מקוריאה הצפונית, שם הגובה הממוצע של גברים הוא 1.63 מטר.

הוא למד באוניברסיטה יוקרתית בפיונגיאנג, כנראה אנגלית וסינית, לדברי ריו הייון וו, לשעבר שגריר בפועל של קוריאה הצפונית בכווית. ריו אומר שפגש את סים יותר מעשר פעמים לפני שהוא עצמו ערק לקוריאה הדרומית בשנת 2019.

עבודתו של ריו בכווית כללה סיוע בקבלת אשרות עבור כל הצפון־קוריאנים שחיו במזרח התיכון באותה תקופה. היא כללה גם פיקוח על פעילותם של תושבים - שמותר להם לעזוב את ארצם רק באישור הממשלה - כדי לוודא שהם ממלאים את התחייבויותיהם כלפי פיונגיאנג ולא עורקים.

ריו וגורמים אמריקאים אומרים שסים נשלח לחו"ל כדי לייצג גוף המקושר לבנק הממלכתי לסחר חוץ של קוריאה הצפונית, האחראי על עסקאות מטבע החוץ של המשטר.

הבנק, כמו בנקים אחרים במדינה, נתון לסנקציות בינלאומיות בשל סיוע במימון תוכנית הנשק של פיונגיאנג. הניסיונות לקבל תגובה מהבנק לא צלחו. קוריאה הצפונית כינתה את הסנקציות נגד המדינה "ניסיון טיפשי לבודד ולחנוק אותה כלכלית ולהפיל את המערכת הסוציאליסטית שבחרו אנשיה בעצמם".

נכון לאמצע 2024 יותר מ־50 בנקאים צפון קוריאנים פעלו מחוץ למדינה, לפי FATF.

בשנת 2016 סים הגיע לאיחוד האמירויות הערביות, והתגורר שם למשך תקופת מה עם אשתו ובתו. ריו אמר שצפון־קוריאנים רבים עבדו במדינה כמתכנתים, וחלקם גנבו קריפטו מהצד - ונזקקו למישהו שיטפל בכספים שלהם.

עוד הוא ציין שכאשר נסע מכווית לדובאי, סים נהג לאסוף אותו בטויוטה לנד קרוזר והם סעדו לעתים קרובות עם סוכנים צפון־קוריאנים אחרים. הוא סיפר שתיאר באוזניו כיצד הלבין כספים, וכיצד העביר את הכסף בין מדינות וחברות קש שונות ושילם למתווכים כדי לטשטש את מקורות הכספים.

"סים ידע להשיג תוצאות", אמר ריו. הוא "היה האדם הכי מועיל באזור הערבי בכל מה שקשור להלבנת הון".

מאיחוד האמירויות הערביות נמסר כי היא ביטלה את אשרת התושבות של סים בשנת 2019 בהתאם לסנקציות האו"ם נגד קוריאה הצפונית. אך נדרשו לו עוד כשלוש שנים עד שעזב, שאותן ייחסו באיחוד האמירויות לסגירת גבולות עקב מגפת הקורונה. משרד החוץ של איחוד האמירויות אמר כי החקירה בנוגע לפעילותו הבלתי חוקית לכאורה נמשכת.

כך פועל סים בדרך כלל, על פי ריו, גורמים אמריקאים וחוקרי קריפטו: עובדי IT וקריפטו־האקרים צפון־קוריאנים מעבירים את רווחיהם לסים במטבעות קריפטוגרפיים; המטבעות מועברים דרך כמה ארנקים דיגיטליים כדי למנוע אפשרות להתחקות על עקבותיהם; לאחר מכן סים או אחד משותפיו משלמים לברוקרים במקומות כמו איחוד האמירויות הערביות או סין כדי שייקחו את המטבע הקריפטוגרפי וימירו אותו לכסף מזומן; בהמשך הם מעבירים את הכסף לחשבון בנק של חברת קש הפועלת מטעם סים.

כעת, עם מזומן "נקי" לרשותו, סים יכול לנהל רכישות עבור משטר קים, מבלי שהכסף ייכנס לקוריאה הצפונית או יצא ממנה.

בשנת 2019 סים קנה מסוק בחברובסק, רוסיה, והוא נשלח לנמל בקוריאה הצפונית, על פי אחד מכתבי האישום האמריקאים. סים השתמש לכאורה ברשת שלו כדי להסוות את מעורבות ארצו, וניתב את תשלומי העסקה, 300 אלף דולר, דרך משרד עורכי דין בזימבבואה.

הלבנת קריפטו

מקור המימון הגדול ביותר עבור הבנקאים של צפון קוריאה הוא מטבעות קריפטו גנובים, שהכניסו למשטר יותר מ־6 מיליארד דולר לאורך השנים, על פי נתונים של Chainalysis, העוקבת אחר גניבת קריפטו.

במקרה אחד סים ניצל כספים משוד בשנת 2017 כדי לקנות מכשיר תקשורת, שפרטיו לא נחשפו, עבור פיונגיאנג. כך על פי כתב אישום אמריקאי, שהאשים את סים בקשירת קשר להלבנת הון.

על פי הוראותיו של סים העביר אחד משותפיו ביטקוין בשווי של כ־50 אלף דולר מארנק דיגיטלי בשליטת קוריאה הצפונית לארנק אחר שבשליטת סוחר "מעבר לדלפק" (OTC), נכתב בכתב האישום, ומובא בו ציטוט התקשורת בין הגברים. הסוחר לכאורה המיר את המטבע הקריפטוגרפי לדולרים אמריקאים והפקיד אותם בחשבון בנק של חברת קש שבסיסה בהונג קונג. משם, טוענים התובעים, הכסף הועבר למוכרי מכשיר התקשורת בתאילנד.

הרשות המוניטרית של הונג קונג מסרה כי אינה מגיבה על מקרים בודדים, אך היא מיישמת בקרות יעילות נגד הלבנת הון.

סיגריות מרלבורו מזויפות

סים היה מעורב גם במימון מכירות של סיגריות מזויפות, מקור הכנסה גדול נוסף לפיונגיאנג, על פי ה־FBI ולפי אחד מכתבי האישום האמריקאים נגד סים. קוריאה הצפונית מייצרת מיליוני חפיסות של סיגריות מרלבורו מזויפות ומותגים אחרים, ומוכרת אותן במקומות כמו הפיליפינים ווייטנאם, נכתב בכתב האישום. כדי לייצר את הזיופים חברות צפון־קוריאניות שנתונות תחת סנקציות חייבות לרכוש טבק גולמי מרחבי העולם.

התובעים האמריקאים אמרו כי סים השתמש בקבוצת חברות בסין, באיחוד האמירויות ובמקומות אחרים ככיסוי לרכישת האספקה. החברות, הנשלטות בידי אזרחים סינים, יצרו קשר עם יצרני טבק גולמי ודאגו למשלוחים לקוריאה הצפונית, תוך הפרת הסנקציות.

על פי מסמכי בית משפט אמריקאים, עם הבנקים בארה"ב שטיפלו ללא ידיעתם בתשלומים בדולרים נמנו דויטשה בנק, HSBC ובנק אוף ניו יורק מלון, נוסף על סיטיבנק, ג'יי.פי מורגן וולס פארגו.

דויטשה בנק, HSBC ובנק אוף ניו יורק מלון סירבו להגיב.

לעתים בנקים היו חשדנים והקפיאו תשלומים. כחלק מחקירה סוכן של רשויות האכיפה בארה"ב עבד בזהות בדויה אצל אחד מספקי הטבק בשנת 2019, על פי כתב האישום האמריקאי. נאמר בו כי נציג של קבוצת חברות שסים השתמש בהן דן בתשלום לספק שחסם על ידי בנק.

"אין בעיה", אמר הנציג לסוכן הסמוי, על פי כתב האישום. "יש לנו הרבה רעיונות".

הנציג לכאורה הציע שהספק יוכל להירשם כחברה ולפתוח חשבון בדובאי, הונג קונג או סינגפור כדי לקבל את התשלום.

הנציג, ג'ין גואנגחואה, נעצר באוסטרליה ונשפט לאחרונה בארה"ב. הוא כפר באשמה והמושבעים לא הצליחו להגיע להסכמה על פסק דין. עורך דינו של ג'ין סירב להגיב.

גניבת IT

המקרה הקשור ליזם הקריפטו מקליפורניה שנזקק לעזרה בתכנות משנת 2021 כאשר איש העסקים, זקי מאניאן, נשכר כדי לבנות בלוקצ'יין בשם Cosmos Hub. המתכנתים ששכר לעבודה מרחוק אמרו כי הם ממוקמים בסינגפור, אמר מאניאן לג'ורנל.

מניאן אמר שבשנת 2023 ה־FBI יצר איתו קשר. תשלומים שמניאן ביצע בק ריפטו לאחד המתכנתים, שאמר ששמו סאראווט סניט, הגיעו בסופו של דבר לסים, על פי ניתוח של ניק קרלסן, אנליסט FBI לשעבר שכיום עובד ב־TRM.

הכסף שעבר דרך כמה ארנקים מוזג עם תשלומים שקיבלו עובדים צפון־קוריאנים אחרים, לפני שהגיע לארנק הנשלט בידי סים, אמר קרלסן. הוא אמר שהכספים הועברו לאחר מכן לארנק של סוחר OTC הפועל מאיחוד האמירויות הערביות, שארה"ב הטילה עליו סנקציות בגין המרת קריפטו למזומן עבור סים.

הקשר לאיראן

תובעים אמריקאים הגישו את כתבי האישום הראשונים שלהם נגד סים בשנת 2023. אך לסין אין הסכם הסגרה עם ארה"ב. חוקרי קריפטו אומרים שהוא ממשיך לפעול.

בפברואר ארנק דיגיטלי בשליטתו ביצע העברות בשווי של 67 אלף דולר לפחות במטבעות קריפטו שהגיעו לארנק שהרשויות בישראל זיהו מאוחר יותר כשייך למשמרות המהפכה, כוח צבאי איראני שארה"ב הגדירה כארגון טרור, על פי ניתוח של קרלסן מ־TRM.

קרלסן אמר כי צפון־קוריאנים עשויים להחליף עם האיראנים קריפטו תמורת דולרים או לשלם עבור נפט או שירות.

במקרה אחר ש־TRM עקבה אחריו ארנק דיגיטלי - שלטענת הרשויות האמריקאיות קיבל משכורות מעובדי IT צפון־קוריאנים - העביר לאחר מכן, ביולי, מטבעות קריפטוגרפיים לארנק של סים, דבר המעיד שהוא ממשיך להלבין הכנסות של עובדים.

ה־FBI הגדיל לאחרונה את הפרס לכל מי שיעזור לו לתפוס את סים, מ־5 מיליון דולר ל־7 מיליון דולר.