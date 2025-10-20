ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גרמניה: יצרנית הצוללות לישראל מזנקת ב-60% אחרי ההנפקה

החטיבה הימית של טיסנקרופ, שהונפקה היום בבורסת פרנקפורט ושעומדת במרכז "פרשת הצוללות", מזנקת ב-60% • הזינוק משקף את מבול ההזמנות שמציף את החברה, על רקע הצורך האירופי להשקיע בביטחון בעקבות פלישת רוסיה לאוקראינה

אסף אוני 15:29
צוללת / צילום: Reuters, Andy Clark (CANADA MILITARY POLITICS)
צוללת / צילום: Reuters, Andy Clark (CANADA MILITARY POLITICS)

החטיבה הימית של טיסנקרופ , שעמדה בעבר בפני קשיים כלכליים וחיפשה קונים ברחבי העולם, הונפקה היום (ב') בהצלחה יוצאת דופן בבורסה הגרמנית. מניית TKMS זינקה ב-60% מאז פתיחת המסחר הבוקר, ומשקפת את ההתנפלות של משקיעים על המגזר הביטחוני הגרמני על רקע ההתחמשות המואצת של מדינות אירופה.

סנקציה של המדינה המפתיעה: אלביט הפסידה מכרז תותחים גדול
24 מדינות הודיעו שלא ישלחו נשק לישראל. ההשפעה הייתה אפסית

החברה עומדת במרכז חקירת "פרשת הצוללות" בישראל, וישנו הסכם כוונות לרכישה של שלוש צוללות עתידיות מהחברה, בעלות של יותר מ-1.5 מיליארד אירו. בשנה הבאה צפויה החברה לספק את הצוללת השישית מתוצרתה לישראל, אחרי עיכוב של שנים.

מניות החברה הונפקו היום לציבור בפרנקפורט במחיר התחלתי של 60 אירו. הן קפצו בתוך שעה בלבד ל-89 אירו. נכון ל-15:00 (שעון ישראל) הן עומדות על 97 אירו, עלייה של 62%. מחיר המניה הגיע היום לשיא של 107 אירו, אך ירד לאחר מכן.

ההנפקה היא של 49% מהאחזקה בחברה, בעוד 51% יישארו בידי החברה-האם טיסנקרופ, תאגיד תעשייתי העוסק בייצור פלדה, מעליות, מפעלים ועוד. החטיבה הימית עמדה בעבר למכירה, אך לא נמצא לה קונה. שוויה הנוכחי לפי מחיר המניה מוערך ב-12 מיליארד אירו.

הדבר משקף את מבול ההזמנות ואת תוכניות ההזמנות העומדות בפני טיסנקרופ, על רקע הצורך האירופי להשקיע מחדש בביטחון אחרי פלישת רוסיה לאוקראינה. החברה חתמה בין היתר על חוזים לאספקת צוללות וכלי שיט לנורבגיה, לצי הגרמני ולשורת מדינות אחרות.

טיסנקרופ מעסיקה כ-8,300 עובדים (בחטיבה הימית בלבד). היא נחשבת ליצרנית הצוללות הקונבנציונליות (שאינן מונעות על-ידי כורים גרעיניים) הגדולה בעולם. ביחד עם הצוללות המובטחות לישראל, לנורבגיה ולגרמניה, החברה מדווחת כי הייצור בה מובטח לפחות על 2040. החברה גם מתמודדת על בניית 12 צוללות עבור קנדה.