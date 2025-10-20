לא יפן: נחשפה המחזיקה הגדולה ביותר של אג"ח אמריקאיות

קרנות גידור באיי קיימן החזיקו בסוף 2024 יותר אג"ח ממשלת ארה"ב מכפי שמראים הנתונים הרשמיים של ארה"ב - כאשר היקף ההחזקה שלהן כנראה גבוה בכ־1.4 טריליון דולר מהמדווח, כך לפי דיווח שפורסם לאחרונה בפדרל ריזרב.

● WSJ | הזהב בדרך למפולת? הנתון המדאיג שמופיע לראשונה זה 40 שנה

● ראיון | אחד השחקנים הוותיקים בשוק ההון המקומי מציג - חמש תחזיות ואזהרה חמורה

חוקרי הפד, בהם דניאל ברת' ודניאל בלטראן, כתבו ב־15 באוקטובר כי ההחזקות של הקרנות זינקו מאז 2022 בטריליון דולר והגיעו ל־1.85 טריליון דולר עד סוף דצמבר. לשם השוואה, דוח של משרד האוצר האמריקני הציג נתון נמוך בהרבה - 423 מיליארד דולר בלבד. לפי חוקרי הפד, הנתונים המעודכנים מראים שאיי קיימן הם כעת הבעלים הזר הגדול ביותר של ניירות ערך ממשלתיים אמריקניים, לפני סין, יפן ובריטניה.

הפער בנתונים נובע ככל הנראה מכך שהנתונים הרשמיים לא כללו במלואם עסקאות הקשורות ל־"עסקאות בסיס" (basis trades) - כך כתבו החוקרים. בעסקאות מסוג זה, קרנות גידור מוכרות חוזים עתידיים על אג"ח ממשלת ארה"ב (short) ורוכשות במקביל את האג"ח עצמן, במטרה להרוויח מפער הארביטרז' בין המחירים.

החוקרים הוסיפו כי קרנות הגידור מממנות עסקאות אלה באמצעות הלוואות בשוק ה־repurchase agreement (שוק הריפו), ומשעבדות את ניירות הערך שרכשו כבטוחה. יתכן שקשה לעקוב אחר הבעלות על ניירות הערך לאחר שהם משמשים כבטוחה בעסקאות, ציינו החוקרים. החוב עלול להיראות למחזיקים (custodians) כאילו נמכר, אף שבפועל הבעלות עליו עדיין עשויה להיות בידי קרנות הגידור.

מיטב: צפו להתפרקות חדה ומהירה של שוק האג"ח

אג"ח ארה"ב נחשבות לרוב כעוגן כלכלי בימים סוערים, אבל אלכס זבז'ינסקי ממיטב טוען שהאחזקות של קרנות הגידור משנות לגמרי את המצב. הוא מציין שלפי המחקר, החזקות קרנות הגידור באג"ח של ארה"ב הן בעיקר במסגרת עסקאות basis - קרנות הגידור קונות אג"ח, מוכרות חוזים על אג"ח ומרוויחות מפערי מחירים. "בגלל המינוף הגבוה מאוד של העסקאות, כשהתנודתיות בשוק האג"ח עולה משמעותית, הקרנות נאלצות לסגור פוזיציות במהירות. הסגירה גורמת לתנודתיות באג"ח ממשלת ארה"ב שלא נופלת מהמניות הספקולטיביות ביותר".

זבז'ינסקי מספר שכך קרה למשל בספטמבר 2019 כאשר השתבש השוק הבין בנקאי והפד נאלץ לעבור במהירות מצמצום המאזן לרכישות אג"ח. במרץ 2020 שוק האג"ח האמריקאי פשוט הפסיק לתפקד, במידה רבה בגלל סגירת הפוזיציות ע"י קרנות הגידור והפד שוב נאלץ להתערב בסכומים ענקיים. גם באפריל 2025 שוק האג"ח האמריקאי התחיל להתפרק ורק נסיגה בהולה של הממשל מ-Liberation day (יום הכרזת המכסים של טראמפ) הצליחה להרגיע. לפי המחקר, בסוף 2024 הפוזיציה בחוזים על אג"ח ממשלתיות של קרנות הגידור הממונפות עמדה על כ-1.4 טריליון דולר, בערך פי-3 ממרץ 2020.

לסיכום, אומר זבז'ינסקי, "'באירוע הבא' בשווקים הפיננסיים, צפו להתפרקות חדה ומהירה של שוק האג"ח הממשלתי האמריקאי עד להופעת 'המושיע' מהפד".