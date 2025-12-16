עסקת הענק להקמת קמפוס מחקר ופיתוח בקריית טבעון תיחתם בימים הקרובים, עוד לפני חג המולד שחל באמצע השבוע הבא - כך מעריכים בכירים בתעשייה. לגלובס נודע כי אנבידיה תשלם סכום של 90 מיליון שקל לפני מע"מ והוצאות פיתוח על החלק הראשון של הקרקע, בשטח של כ-90 דונם.

● טראמפ מתיר לאנבידיה למכור שבבים מתקדמים לסין עבור רבע מההכנסות

● הפספוס של חיפה והאתגר הגדול: 6 הערות על המיזם הענק של אנבידיה בקריית טבעון

● כך ישנה הקמפוס של אנבידיה בקריית טבעון את המציאות במקום

בשבוע שעבר ביקרה הנהלת אנבידיה ישראל במטה החברה בסנטה קלרה ונפגשה עם המנכ"ל ג'נסן הואנג. במהלך הביקור התקיים גם מפגש מרגש בין שורד השבי ועובד החברה אבינתן אור, ששרד שנתיים ושבוע בשבי החמאס, לבין הואנג, לצד בכירים במטה החברה בישראל כמו עמית קריג, מנכ"ל מרכז הפיתוח של אנבידיה בישראל, ולפי ההערכה נבחנו התוכניות להקמת הקמפוס בטבעון.

עתה נראה כי המוטיבציה של החברה היא לחתום את העסקה - לאחר האישורים שניתנו ממספר גופים, בהם רשות מקרקעי ישראל, שר הביטחון ישראל כ"ץ שנדרש לאשר את העסקה בשל העובדה שמדובר בגוף זר שרוכש קרקע מדינה, וכן מנהל מינהל התכנון, מנכ"לי משרדי השיכון, התחבורה וחברת החשמל שתסייע באספקת קו מתח גבוה להפעלת חוות שרתים שיוקמו באתר.

מרכז התעסוקה החדש

שר הבינוי והשיכון חיים כץ הודיע בחודש נובמבר כי "אנבידיה תקים קמפוס על שטח של 160 אלף מ"ר שצפוי לאכלס מעל ל-8,000 עובדים", בלי שהדבר אושר על-ידי החברה. באנבידיה ממלאים פיהם מים עד היום וטרם הגיבו לידיעות בנושא.

המרכז של אנבידיה צפוי לקום במרכז תעסוקה חדש בשם "טבעון טק" (Tivon Tech) שנמצא כעת בשלבי תכנון. תב"ע מאושרת לתעסוקה הכוללת קרקע זמינה ומאושרת לבנייה בהיקף של 90 דונם עם זכויות בנייה לכ-120 אלף מ"ר.

אזור התעסוקה ימוקם בין קיבוץ שער העמקים לשכונת צל אורנים בטבעון, ובסמוך למחלף שער העמקים של כביש 6, ועל כן יוכל לענות על הקריטריון הקשור לנגישות גבוהה גם מאזור חיפה והמרכז.

בפארק מתוכנן לקום גם מרכז תחבורה על שטח של 3 דונמים, ועוד 11 אלף מ"ר יוקצו לשטחי מסחר. הודעת שר השיכון מפרטת שטח בנייה גדול יותר ממה שמציעה טבעון, ולגלובס נודע כי רמ"י תקדם עם הרשות המקומית את הרחבת פארק התעסוקה העתידי.