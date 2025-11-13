שר הבינוי והשיכון חיים כץ, המשמש גם כיו"ר מועצת מקרקעי ישראל מאשר את חשיפת גלובס מאמש לפיה המדינה תפעל להקצות לענקית השבבים אנבידיה קרקע בפטור ממכרז בקריית טבעון.

הקרקע תשמש את אנבידיה להקמת קמפוס על שטח של 160 אלף מ"ר ולאכלס מעל ל- 8,000 עובדים, כך לטענת השר. אמש (רביעי) אישרה הנהלת רשות מקרקעי ישראל את הקצאת הקרקע בפטור ממכרז, לאחר שמוקדם יותר השבוע קיים מנהל רמ"י, ינקי קוינט, ישיבה מכרעת בנוגע לקרקע שעליה יקום המרכז החדש. בישיבה השתתפו מנכ"ל מרכז הפיתוח של אנבידיה ישראל עמית קריג, מנהל מינהל התכנון רפי אלמליח, מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן, יו"ר הוועדה המחוזית חיפה במינהל התכנון רותי שוורץ, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה רמי רוזן, וכן עורכי דין ממשרד הרצוג פוקס נאמן, המייצג את חברת השבבים בישראל. בנוסף, בעקבות הצורך להעתיק קו מתח מהשטח המדובר בטבעון, השתתף בפגישה גם מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר.

קריית טבעון הפכה בשבועות האחרונים למועמדת הפייבוריטית על אנבידיה לזכייה, וזכתה לתמיכת בכירי החברה בישראל המתגוררים בחלקם במועצה המקומית.

מרכז התעסוקה החדש

המרכז של אנבידיה צפוי לקום במרכז תעסוקה חדש שנמצא כעת בשלבי תכנון בשם "טבעון טק" (Tivon Tech), תב"ע מאושרת לתעסוקה הכוללת קרקע זמינה ומאושרת לבנייה בהיקף של 90 דונם עם זכויות בנייה לכ-120 אלף מ"ר. אזור התעסוקה ימוקם בסמוך לנחל הקישון ובקרבה למחלף שער העמקים של כביש 6, ועל כן יוכל לענות על הקריטריון הקשור לנגישות גבוהה גם מאזור חיפה והמרכז.

בפארק מתוכנן לקום גם מרכז תחבורה על שטח של שלושה דונמים, ועוד 11 אלף מ"ר יוקצו לשטחי מסחר. הודעת שר השיכון מפרטת שטח בנייה גדול יותר ממה שמציעה טבעון, ולגלובס נודע כי רמ"י תקדם עם הרשות המקומית את הרחבת פאר התעסוקה העתידי.

חיים כץ, שר הבינוי והשיכון ויו"ר מועצת מקרקעי ישראל: "ההחלטה שנקבל במועצה בעלת חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל. אנבידיה, בדרכה להפוך למעסיקה גדולה ולאחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים בצפון. מדובר בפרויקט שיבסס עוד את מעמדה של ישראל כמעצמת הייטק עולמית ויתרום באופן משמעותי לפיתוח אזורי וליצירת אלפי מקומות עבודה איכותיים שיחזקו את הכלכלה הישראלית".

ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "הקמפוס של אנבידיה צפוי להביא להגירה פנימית בריאה ממרכז הארץ לכיוון צפון ובהיקפים שטרם ראינו - זהו גיים צ'יינג'ר. ללא ספק מדובר באחד ממנועי הצמיחה הכי משמעותיים וחשובים שידעה ישראל בעשורים האחרונים. רשות מקרקעי ישראל תקצה את כל המשאבים העומדים לרשותה כדי להבטיח שהפרויקט יושלם בהצלחה".

מאנבידיה נמסר בתגובה: "החברה ממשיכה לבחון את כל החלופות".