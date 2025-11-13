אמזון מתכננת צעד שיכפיל את השטח שלה בישראל

סוף המלחמה מסמן גם את שובן של ענקיות הטכנולוגיה לישראל, וכעת אמזון מביעה עניין בהמשך ההתרחבות שלה בישראל. אמזון, זכיינית במכרז הענן של ממשלת ישראל, נימבוס, חתמה על הסכם הצהרת כוונות לשכירת מגרש בן 42 דונם בבעלות רוטשטיין נדל"ן, סמוך לתנובות שבשרון, שבו תוכל להקים בעתיד חוות שרתים לעיבוד ענן ו־AI.

על פי ההערכה, אם תחליט אמזון לבנות על הקרקע, היא תוכל לבנות על 60 אלף מ"ר חווה בהספק חשמלי של 35־40 מגוואט, היקף פעילות ששווה ערך לכל כוח העיבוד שלה בישראל נכון להיום.

כלומר, אם תחליט אמזון לממש את ההסכם, היא תוכל להכפיל את פעילותה בישראל, ככל הנראה עד שנת 2030. רוטשטיין דיווחה בשבוע שעבר על הסכם הצהרת כוונות עם "שוכרת", אך לא חשפה את זהותה, שמתבררת כעת.

על פי הסכם הצהרת הכוונות (LOI) אמזון תשלם לבעלי הקרקע - חברות הנדל"ן רוטשטיין, שמחזיקה ברוב הזכויות על המגרש, לצד קבוצת יהודה לוי ומושב תנובות - 15 מיליון שקל בשנה למשך חמש שנים, עד שתחליט מה לעשות עימו. במהלך תקופה זו היא עשויה לנטוש אותו ולשלם קנס יציאה בהיקף של עד 25 מיליון שקל, או לבנות בו, כאמור, חוות שרתים לעיבוד AI וענן, כחלק מהמחויבות שלה לשרת משרדי ממשלה, רשויות ציבוריות ויחידות סמך, תוך תשלום שכירות לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים לפחות.

אנדי ג'סי, מנכ''ל אמזון / צילום: Reuters, Ted S. Warred

ככל שנודע, אמזון עדיין לא התחייבה לבנות את החווה, ולא ביצעה הזמנות של ציוד או של קו חשמל, אך הבחירה בשטח בתנובות נעשית כחלק מהרחבת פעילותה במקום. לפני שנתיים חנכה החברה על קרקע סמוכה חווה שרתים להפעלת שירותי הענן שלה, AWS, בהספק של 12 מגוואט. חוות שרתים שהיקפה ינוע בין 30 ל-40 מגוואט, עשויה לתבוע מאמזון השקעות שינועו בין 600 ל-800 מיליון דולר באתר, בהנחה שהיא תבנה שתי קומות לפחות.

בנתה שלוש חוות שרתים

קודם לכן תכננה רוטשטיין להקים מרכז לוגיסטי על המגרש, ואף פרסמה תוכנית להקמת מבנה שיתפרס על פני 60 אלף מ"ר, וכעת, נראה שההסכם החדש שופך מים צוננים על התוכנית. רוטשטיין רכשה 60% מהמגרש ב-2020 בתמורה ל-116 מיליון שקל.

לפני שנתיים השלימה אמזון את בנייתן של שלוש חוות שרתים כחלק מהתחייבויותיה למדינה כזכיינית במכרז הענן הממשלתי נימבוס. אלה היו חוות שרתים גדולות לשעתן, שנבנו כולן באמצעות מפרט מיוחד שהוזמן על ידי החברה ובוצע על ידי עזריאלי והחברה הבת לשעבר קומפס, שבינתיים יצאה מהתחום בישראל. החוות נבנו לעיבוד פעילות ענן ותוכננו לפני עידן ה־AI, כדי לאפשר למשרדי הממשלה וחברות גדולות לאחסן מידע בישראל, במקום על גבי שרת במדינה אירופית, דבר שעשוי להעמיד את הנתונים בסכנה.

הקפיאה מהלכי התרחבות

גלובס חשף כי במהלך המלחמה, אמזון עצרה פעילויות של איתור שטחי נדל"ן להרחבת פעילותה - ואילו המהלך מהשבוע שעבר מסמן שהיא מתכוונת להרחיב את פעילותה, אם כי לא בקצב מסחרר. לפי ההערכה, גם בשלוש חוות השרתים הקיימות של אמזון יש עוד מקום פנוי לפעילות רבה, כך שהחברה אינה מצויה תחת לחץ להתרחב בישראל.

בחודש שעבר הפסיקה מיקרוסופט את החוזה שלה עם יחידת 8200, לאחר תחקיר שפורסם בגרדיאן שלפיו פעילות היחידה המודיעינית אינה עולה בקנה אחד עם תנאי השירות של מיקרוסופט. הדבר המריץ גופים רבים במערכת הביטחון לבחון מעבר לחברות הזכייניות מטעם הממשלה - אמזון וגוגל. לפיכך, ההערכה היא כי ענקית הענן צפויה לראות צמיחה במגזר הממשלתי.

אמזון נחשבת לחברת שירותי הענן וה-AI הגדולה בעולם, ובהתאם לכך היא משקיעה את הסכום הגבוה ביותר בקרב ענקית טכנולוגיה בציוד הוני (קפקס) מדי שנה. בחודש שעבר העלתה את תחזית הוצאות הקפקס שלה לשנת 2025 מ-118 ל-125 מיליארד דולר, סכום עתק שיושקע ברובו בחוות שרתים חדשות לעיבוד AI ובאכלוסן בשרתים המבוססים על מעבדים גרפיים של אנבידיה - או על מעבדים מתוצרת עצמית.

רוב ההשקעה מופנית לארה"ב. רק בחודש שעבר הודיעה החברה על בניית חוות שרתים גדולה באינדיאנה, בהשקעה של 11 מיליארד דולר. מנכ"ל אמזון אנדי ג'סי ליווה בחודש מאי האחרון את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במסעו לסעודיה - שם התחייב להשקיע 5 מיליארד דולר בתמיכה במרכז הבינה המלאכותית החדשה של הממלכה, "יומיין", ועוד 5.3 מיליארד דולר נוספים בהקמת חוות שרתים לעיבוד ענן.

מאמזון ורוטשטיין לא התקבלה תגובה לידיעה.