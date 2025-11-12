מנכ"לית AMD מציגה תחזית אופטימית במיוחד; המניה מזנקת

חברת השבבים AMD הציגה תחזית צמיחה שאפתנית במיוחד באירוע למשקיעים ואנליסטים שנערך השבוע בניו יורק. מנכ"לית החברה ליסה סו אמרה כי ההכנסות הכוללות של AMD צפויות לגדול בקצב שנתי ממוצע של כ־35% בשלוש עד חמש השנים הקרובות, על רקע הביקוש שלא פוסק לשבבי בינה מלאכותית. עיקר הצמיחה, לדבריה, תגיע מתחום מרכזי הנתונים, שבו צופה החברה קצב גידול של 60%-80% בשנה עד 2027, לרמות של עשרות מיליארדי דולרים.

סו הוסיפה כי AMD שואפת להשיג נתח דו־ספרתי משוק השבבים למרכזי נתונים מבוססי AI, הנשלט כיום כמעט לחלוטין על ידי אנבידיה , שמחזיקה ביותר מ־90% מהשוק. לדבריה, היקף השוק הכולל לתשתיות ומערכות בינה מלאכותית עשוי להגיע לטריליון דולר בשנה עד 2030, כפול מהתחזית הקודמת של החברה מלפני כשנתיים. לפי סמנכ"לית הכספים ג'ין הו, ההכנסות הכוללות של AMD צפויות לצמוח מ־34 מיליארד דולר ב־2025 לכ־46 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות, כשחלק הארי יגיע כאמור מפעילות מרכזי הנתונים.

מניית AMD מזנקת בחדות במסחר היום (ד'). מתחילת השנה טיפסה המניה בכ־96% וב־12 החודשים האחרונים ב־61%, כך בין היתר לפי יאהו פיננס - זאת לעומת עלייה של 43% ו־32% בהתאמה במניית אנבידיה. החברה העריכה כי שולי הרווח הגולמי ינועו בין 55% ל־58%, והרווח התפעולי יעמוד על יותר מ־35%.

ההסכם עם OpenAI

AMD ממשיכה לרכוב על גל השקעות הענק בתשתיות AI, עם שורת עסקאות חדשות. בין היתר חתמה על הסכם של 6 ג’יגה־ואט עם OpenAI לאספקת שבבי Instinct בהיקף של מיליארדי דולרים שיחל ב־2026, וכן על חוזה עם אורקל לאספקת 50 אלף שבבים. כמו כן, במסגרת ההסכם עם OpenAI, ייתכן שענקית הבינה המלאכותית תרכוש עד 10% ממניות AMD. במקביל, AMD שוקדת על פיתוח מערכות חדשות המבוססות על שבבי MI450 מהדור הבא ועל פלטפורמות Helios, שבהן עשרות שבבים פועלים במקביל כחלק ממערכת אחת ענקית (Rack-scale). המערכות הללו נועדו להתמודד ישירות עם הפתרונות של אנבידיה, שכבר מובילה את השוק במערכות דומות.

מעבר לתחום הבינה המלאכותית, AMD מכוונת גם להרחבת נתח השוק שלה במעבדי השרתים, מ־40% כיום ל־50%, זאת על חשבון אינטל , וצופה גידול של יותר מ־10% במכירות לשוק הצרכני, הכולל מחשבים אישיים וקונסולות משחק. "כל היחידות שלנו פועלות במלוא הקצב, וזה מקום מצוין להיות בו״, סיכמה סו, והוסיפה כי הבינה המלאכותית תמשיך להיות מנוע הצמיחה המרכזי של AMD בשנים הקרובות.