ענקית הענן הישראלית-הולנדית בעסקת מיליארדים עם מטא

חברת הענן הישראלית-הולנדית נביוס (Nebius) חתמה על חוזה בהיקף של כ־3 מיליארד דולר עם מטא , חברת האם של פייסבוק, לאספקת תשתיות מחשוב לבינה מלאכותית לתקופה של חמש שנים, כך דווח בריוטרס. נביוס מסרה כי תפרוס את קיבולת המחשוב הנדרשת עבור מטא בתוך שלושה חודשים בלבד - פרק זמן קצר המעיד בין היתר על הביקוש העצום למעבדים הגרפיים (GPU) שלה, שנבנים בשיתוף פעולה הדוק עם ענקית השבבים אנבידיה . עוד לדברי החברה, גודל העסקה הוגבל בשל מגבלות הקיבולת הקיימת שלה, לאור עודף ביקוש מצד לקוחות נוספים.

מדובר בחוזה שני של נביוס עם ענקית טכנולוגיה גלובלית השנה, לאחר שחתמה בספטמבר על עסקה בהיקף עתק של 17.4 מיליארד דולר עם מיקרוסופט לאספקת תשתיות AI. שתי העסקאות מציבות את נביוס כאחת מהשחקניות הבולטות בגל החדש של חברות ה"נאו־ענן" (NeoCloud) - שוק חדש יחסית של חברות המספקות שירותי ענן ייעודיים לעיבודי AI, לצד המתחרה האמריקאית CoreWeave.

נביוס, המנוהלת מאמסטרדם ומעסיקה עשרות מהנדסים בישראל, דיווחה על זינוק של יותר מפי ארבע בהכנסות הרבעון השלישי ל־146 מיליון דולר. החברה צופה להגיע לקצב הכנסות שנתי (ARR) של 9-7 מיליארד דולר עד סוף 2026, לעומת 551 מיליון בלבד בסוף ספטמבר השנה, כך לפי החברה.

בונה בישראל חוות שרתים בהשקעה של כחצי מיליארד שקל

"המגבלה היחידה על הצמיחה שלנו ב־2025 היא קצב הקמת חוות השרתים והבאת קיבולת חדשה לשוק", כתב המייסד והמנכ"ל ארקדי וולוז' במכתב לבעלי המניות, כך פורסם ברויטרס. לדבריו, החברה משקיעה מאמצים חסרי תקדים להרחיב את תשתיותיה, לאחר שהוצאות ההון שלה קפצו ברבעון האחרון כמעט פי שישה ל־955 מיליון דולר, זאת בין היתר בשל רכישת שבבים, קרקעות וחשמל לפריסת חוות שרתים חדשות.

נביוס, שהוקמה על ידי יוצאי יאנדקס ובראשם וולוז’ ורומן צ’רנין, הפכה בשנה האחרונה לאחת ההבטחות הגדולות של תחום תשתיות הבינה המלאכותית. בנוסף לפעילותה באירופה ובארה"ב, החברה בונה בימים אלה בישראל חוות שרתים בהשקעה של כחצי מיליארד שקל, שבמרכזה "מחשב העל הלאומי" של ישראל - פרויקט שיאפשר להריץ ולאמן מודלי שפה מקומיים וממשלתיים.

יחד עם זאת, על רקע פרסום הדוחות הרבעוניים אתמול (ג') וכאמור העסקה החדשה עם מטא, מניית נביוס ירדה ביותר מ־7%. זאת לאחר עלייה של כ־260% מתחילת השנה, ושיא של 141 דולר שנרשם באוקטובר. לפי מספר אנליסטים, הירידה משקפת אכזבה מסוימת מהתוצאות הכספיות שהצביעו על הפסד נקי של כ־120 מיליון דולר, גבוה מהצפוי, והכנסות שפספסו את תחזיות האנליסטים, זאת לצד הנפקת מניות חדשה למימון חוות שרתים נוספות. עם זאת, אנליסטים מציינים כי נביוס נותרת אחת ההבטחות המרכזיות בתחום תשתיות ה-AI, וכי הביקוש לשירותיה ממשיך כאמור לגדול בקצב מהיר.