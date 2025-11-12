המכירות הנמוכות והגידול המשמעותי בהיצע הדירות מביאים יזמי נדל"ן לנסות לעקוף את הנחיות בנק ישראל על הגבלות מבצעים פיננסיים, ולשחרר לאוויר מבצעים חדשים. כך עולה מסקירת הכלכלן הראשי על שוק הנדל"ן בספטמבר. מהסקירה עולה, כי בחודש ספטמבר השוק המשיך להיות מאוד נמוך, וגם תושבי החוץ כבר לא נוהרים ארצה לרכוש דירות.

עיקר הסקירה מאשרת את ממצאי גלובס מתחילת השבוע, לפיהם יזמי הנדל"ן ממשיכים להגות מבצעים, על אף ההגבלות החמורות שהטיל עליהם בנק ישראל בנוגע למבצעים פיננסיים נוסח 20%-80% לפני כחצי שנה. היזמים מצאו ככל הנראה דרכים יצירתיות לעקוף את ההוראות של בנק ישראל ולהעניק לרוכשים תנאי תשלום מפתים, שכנראה אינם נופלים תחת ההנחיות של בנק ישראל.

מספר חודשים לאחר פרסום ההנחיות נרשמה ירידה כלשהי במבצעי המימון, והכלכלן הראשי מדווח כי בחודש ספטמבר נרשמה עלייה מחודשת בשכיחות הטבות המימון המדווחות. במדגם בחמישה אזורי מס שנבחנים מדי חודש ע"י הכלכלן הראשי, עמדה שכיחות הטבות המימון על 31% לעומת 27% בחודש הקודם. הערים שבהם נרשם גידול משמעותי בהטבות הללו היו: נתיבות, לוד, רמת גן, עכו וקריית גת.

ואולם כפי שפורסם בגלובס, האפקטיביות של המבצעים מצויה בירידה גדולה מאז השיא של המחצית הראשונה של שנה שעברה - שינויים אשר התגלו כצעדים שלא הגדילו את המכירות. בכל המקומות שהכלכלן הראשי מצא גידול במבצעים, הוא מצא גם ירידה במכירות.

בדיקת נתוני מכירות היזמים בדירות במסגרת השוק החופשי (כלומר לא כולל מכירת דירות מסובסדות במסגרת "דירה בהנחה"), מעלה כי בתשעת החודשים הראשונים של השנה נמכרו 1,859 דירות חדשות בחודש בממוצע, בעוד שבתשעת החודשים הראשונים של שנה שעברה הגיע מספרן ל-2,817 בחודש בממוצע - מדובר על ירידה של שליש.

בסך הכל, ספטמבר המשיך, כאמור, להיות חודש חלש מאוד בשוק הנדל"ן ורק 6,925 דירות נמכרו בו, בהן 877 דירות שנמכרו במסגרת "דירה בהנחה". מדובר במספר נמוך מאוד, שמוסבר בין היתר בכך שחגי תשרי נפלו בשבוע האחרון שלו, אך גם נתון זה אינו יכול להסביר במלואו את המספר הנמוך, וכאמור השוק החלש מסביר חלק משמעותי מהירידות הללו.

לבסוף, יזמים שקיוו ואף הפיצו שמועות על גל תושבי חוץ שרוכשים דירות בהמוניהם יכולים בינתיים לרדת מהנושא. סך רכישות תושבי החוץ עמד בחודש ספטמבר על 157 דירות, ירידה של 38% בהשוואה לספטמבר 2024.

ככלל, 2025 מחזירה את רמת הרכישות של תושבי החוץ לזו של 2023, כלומר רכישות חודשיות של כ-150 דירות, וזאת לעומת מספר חודשים במחצית השנייה של שנה שעברה, שבהם הרכישות שלהם הגיעו לכ-250 בחודש. ואולם מאז סוף השנה שעברה מגמת רכישת הדירות של תושבי החוץ מצויה בירידה ומתמקדת בעיר באזור ירושלים.