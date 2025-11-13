1 המיקום

קריית טבעון, שבה יוקם ככל הנראה מרכז הפיתוח החדש של אנבידיה בארץ, היא מועצה מקומית קטנה יחסית עם פחות מ-20 אלף תושבים. העובדה שבסופו של דבר נמצא השטח המתאים דווקא אצלה ולא במקומות אחרים שנבדקו - כמו מבוא כרמל, קריית אתא, חיפה ונשר - היא כמעט עניין של מזל.

רפי אלמליח, מנכ"ל מינהל התכנון, אומר בשיחה עם גלובס: "השטח בטבעון מתוכנן בשכונה החדשה, והוא הוקצה לטבעון לטובת תעסוקה. חשבנו שזה ישווק לאט-לאט, אבל עד היום זה לא פותח".

כך נמצא עבור אנבידיה שטח גדול וריק. "מבחינת אנבידיה החשיבות היא בעיקר בזמינות ובקירבה היחסית ליקנעם, שם יש להם כבר קמפוס", אומר אלמליח.

רפי אלמליח, מנכ''ל מינהל התכנון / צילום: שלומי יוסף

2 הפספוס של חיפה

העיר הגדולה בצפון, שיש בה דווקא קריית הייטק מפותחת, לא הייתה בכלל על הרדאר של אנבידיה כיעד להקמת מרכז הפיתוח - אף שהתחבורה הציבורית אליה מפותחת בהרבה. יש בה תחנות של רכבת ישראל וגם את קווי המטרונית.

אלמליח מודה כי הוא מצטער קצת שהקמפוס של אנבידיה לא יוקם במפרץ חיפה שהמפעלים בו אמורים להתפנות, אבל הוא מסתכל במבט אזורי, ורואה בטבעון חלק מהמפרץ: "הייתי יותר מרוצה אם הקמפוס היה קם במפרץ, אבל מכיוון שהקרקע לא זמינה, וצריך עוד טיהור של שנים, זה לא ריאלי. לעכב את אנבידיה זה משהו שלא הייתי מעוניין בו.

"הקרקע בטבעון הייתה הכי זמינה והכי מתאימה אחרי שהם בחנו חלופות. אני מבסוט שלפחות זה לא ברח לנו לאזור המרכז. 8,000 מהנדסים שמועסקים זה אירוע אחר. אנחנו מסתכלים על אזור המפרץ ברדיוס רחב, בתור המנוע של חיפה והצפון. כשיש מטרופולין חזק, אנחנו נראה שינוי בשנים הבאות".

הוא מבחינתו כבר חושב קדימה: "אני מקווה שהקמפוס הבא שאנבידיה תבחר למקם יהיה במפרץ".

3 האתגר התחבורתי

במרכז הפיתוח המתוכנן אמורים לעבוד אלפי אנשים. כמעט כולם יגיעו בכל יום במכוניתם הפרטית, שכן טבעון אומנם קרובה לכביש 6 ולכביש עוקף קריות, אולם רחוקה מתחנות רכבת. התחנה הקרובה אליה ביותר היא תחנת כפר יהושע. אפשר שבאנבידיה יארגנו שאטלים לעובדים המגיעים ברכבת, אבל תידרש גם הגדלה מסיבית של תדירות הרכבות שם.

"אני מעריך שבהמשך הרכבת תייצר שם תחנה, והאזור הזה יקבל מענה תחבורתי", אומר אלמליח, "אבל נכון לעכשיו יאושרו מספר חניות שיאפשרו הגעה לעבודה".

זה יעמיס מאוד על הכבישים.

"זו דילמה אמיתית. פיתוח של אזורים מרוחקים עד שתגיע לשם תחבורה ציבורית יעילה מצריך מענה ביניים, אז נצטרך לאשר חניות בתקן גבוה".

דווקא מבחינת מגורים, באזור נבנו בשנים האחרונות דירות רבות ומתוכננות עוד רבות.

"יש כבר הרבה היצע שקיים באזור הקריות, יש הסכמי-גג עם קריית אתא וקריית ביאליק, ויש מלאי שאפשר לממש. בטבעון עצמה לא נותר הרבה שטח לפיתוח. רוב השטח הוא מכלים של חוות אלרואי, וזה לא אמור להתפנות בשנים הקודמות", אומר אלמליח.

במדינה מרוצים דווקא מהאפשרות שתהיה תעסוקה איכותית גם לעובדים שיגיעו מהצפון הרחוק יותר ומהמרכז.

4 לוחות הזמנים

הליכים תכנוניים בישראל נוטים לארוך שנים, אולם במקרה זה הודיעה המדינה כי תעשה מאמץ לקצר הליכים. הוועדה המחוזית, שעמדה בקשר עם החברה כבר בשלב החיפוש אחר הקרקע, תאשר את התוכניות, והוועדה המקומית תיתן את ההיתר.

אלמליח מציין כי מינהל התכנון התחייב לסיים את הרישוי בעוד שנה, "לפחות במתחם שכבר מאושר לבנייה (יש מתחם נוסף שעוד צריך הרשאה). נעמיד לטובת העניין צוות שיסייע בקידום, יהיה מסלול ירוק. אנחנו ערים לתרומה של המיזם הזה לכלכלה, ונייצר מסלול ירוק".

בהצעת ההמלצה שפרסמה רשות מקרקעי ישראל נאמר כי הסכם הפיתוח מחייב את אנבידיה להשלים את הפיתוח בתוך שבע שנים, אולם היא יכולה לבקש הארכה לגבי השטחים הנוספים.

5 הרשויות בסביבה

הרשויות המקומיות האחרות בצפון, שרבות מהן קיוו שהפרי העסיסי של מרכז הפיתוח ייפול בחיקן, כמובן לא היו מרוצות מההחלטה להעניק קרקע דווקא בטבעון - ועוד בפטור ממכרז.

בעיריית נשר מסרו לגלובס כי "מכ. 777 הוא אזור תעסוקה שנמצא בשטח משותף של עיריית נשר, מועצה אזורית זבולון ועיריית חיפה. במקום הולך לקום פרויקט הפורט סיטי - אזור תעשייה, תעסוקה ואחסנה חכמה שאמור בחלקו לשרת את נמל המפרץ החדש.

"כשפורסם ה-RFI של אנבידיה, ראש העיר פנה לרמ"י לבדוק את האפשרות של פטור ממכרז כדי להציע את האזור לאנבידיה, אולם נאמר לו מפורשות כי אין אפשרות לתת פטור ממכרז באזור שאינו אזור עדיפות. והנה, הפלא ופלא, נראה שכשרוצים, אפשר.

"אז אנחנו מבקשים שמעכשיו יינתן פטור ממכרז גם לשטחים בנשר, תחילה למ.כ 777 ובהמשך אולי למקומות נוספים.

"ככל שהדבר לא יוסדר, העירייה תשקול את כל הצעדים העומדים לרשותה, לרבות פנייה לערכאות משפטיות, כדי להבטיח מינהל תקין ושוויון מלא בין הרשויות בישראל".

בממשלה לא מתרגשים מהאיום. "גם ראשי רשויות אחרים ירוויחו אוכלוסייה חדשה מזה שהסביבה תתחזק", אומר גורם בכיר באזור. "זה אירוע לכולם, זה אקו-סיסטם שכולל הסעדה, דיור, שמירה ועוד - שכל הצפון ירוויח ממנו".

6 יתרון השולחן העגול

באנבידיה פרסמו RFI, בקשה לקבלת הצעות לקרקעות, ושכרו את חברת קוליירס שתבחן עבורם את החלופות, אולם בסופו של דבר ברמ"י יזמו פנייה אל החברה עם הצעה לכמה אפשרויות לקרקעות מדינה, בניסיון "לפרוס שטיח אדום", לבנות שולחן עגול ולקצר תהליכים מול כל משרדי הממשלה הרלוונטיים.

כך, בישיבה שהתקיימה השבוע בנוגע לקרקע בטבעון השתתפו בכירים בממשלה מכל הזרועות הרלוונטיות, בהם מנהל רמ"י, ינקי קוינט; מנהל מינהל התכנון, רפי אלמליח; מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן; יו"ר הוועדה המחוזית חיפה במינהל התכנון, רותי שוורץ; ומנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, רמי רוזן. מהצד של אנבידיה ישבו מנהל מרכז הפיתוח, עמית קריג; ונציג משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן - הכול כדי לסגור את הפרטים.

בהצעת ההחלטה שפורסמה על-ידי רמ"י נאמר כי "במהלך התקופה האחרונה התקיים שיח שוטף עם החברה בכמה מישורים. במסגרת זו נערכו דיונים עם גורמי המקצוע ברשות, במטה הרשות ובמרחב חיפה, בנושאי תכנון ופיתוח, וכן התקיימו פגישות ישירות עם נציגי החברה בנושאים אלה. בנוסף, התקיים שיח עם מתכנן המחוז ועם יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה חיפה, הן במפגשים נפרדים והן במשותף עם נציגי החברה".

גורם בכיר בממשלה אומר לגלובס: "האירוע הגדול הוא זה שהם באים לארץ. זה לא רק מסים ולא רק תעסוקה אלא מאמץ להביא לפה את התעשייה הכי מתקדמת בעולם. לכל העולם אכפת מטייוואן בגלל השבבים, וזה נושא אסטרטגי למדינת ישראל. מרכז פיתוח כזה זה חלק משמעותי מהקדמה ומה-AI. אנשים שעובדים שם נחשפים לטכנולוגיות הכי מתקדמות ואז עוברים לעבוד בחברות אחרות ומביאות ידע".

בהצעת ההחלטה פירטו בעניין זה כי "להקצאה זו קיימים שיקולים ציבוריים, כלכליים, טכנולוגיים ואסטרטגיים-לאומיים בעלי משקל יוצא דופן. הקמת מרכז הפיתוח של חברת אנבידיה באזור הצפון תתרום תרומה מהותית לקידום התעשייה, התעסוקה האיכותית והחדשנות הטכנולוגית באזור הסובל ממחסור כרוני בהזדמנויות תעסוקה איכותיות. מעבר לתרומה האזורית, השקעה זו נושאת משמעות לאומית רחבה, כשהיא מחזקת את מעמדה של מדינת ישראל כמעצמת הייטק עולמית ומבססת את עליונותה בתחום הבינה המלאכותית".