זה ייגמר רע: "ביג שורט" מצביע על הנתון המדאיג בוול סטריט

המשקיע הנודע מייקל ברי מזהיר כי שינוי בהרכב ההון של משקי הבית עלול להפוך את שוק המניות לפגיע לירידה ממושכת ומשמעותית. ה"Big Short" הצביע על נתון שפורסם על ידי וולס פארגו שמראה כי משקי הבית בארה"ב מחזיקים כיום חלק גדול יותר מההון שלהם במניות מאשר בנדל"ן, מצב נדיר שהתרחש רק פעמיים בעבר.

"זהו תרשים מעניין מאוד, שכן מצב שבו עושר משקי הבית במניות גבוה מעושר בנדל"ן התרחש רק בסוף שנות ה־60 ובסוף שנות ה־90", כתב ברי בפוסט ברשת X אתמול, "בשתי הפעמים הקודמות שוק הדובים שבא לאחר מכן נמשך שנים".

ברי, שהזהיר לאחרונה מפני בועה בגל ה־AI , כינה את עצמו "Beary Burry" לאור האות ההיסטורי המדאיג. לדבריו, כאשר המניות דומיננטיות במאזני משקי הבית, ירידות בשוק עוברות מהר יותר לסנטימנט ולצריכה, ומגבירות את ההפסדים בתקופות של ירידות.

This is a very interesting chart, as household stock wealth being higher than real estate wealth has only happened in the late 60s and late 90s, the last two times the ensuing bear market lasted years. Beary Burry pic.twitter.com/OqD3B7qGIl - Cassandra Unchained (@michaeljburry) December 17, 2025

בוולס פארגו פחות פסימיים. בבנק אומרים שהנתון מסביר מדוע קובעי המדיניות לא צפויים לאפשר שוק דובים עמוק. "כלכלה בצורת K (כלכלה שבה הפער בין העשירים - הקו העליון של ה-K - לעניים - הקו התחתון - מתרחב, ב"ב), המונעת על ידי אפקט העושר, משמעותה היא ששוק דובים צפוי להוביל להאטה כלכלית, הפד והממשלה לא יאפשרו את זה, במיוחד לקראת בחירות האמצע", נכתב. בבנק ההשקעות הוסיפו כי יחס הסיכון־סיכוי בטווח הקצר במניות נותר חיובי.

הפוטים של ברי

ברי סגר לאחרונה את קרן הגידור שלו בפני הון חיצוני, והעביר את המיקוד שלו לכתיבה על השקעותיו האישיות ולשיתוף ניתוחים פיננסיים באמצעות הפלטפורמה Substack.

הוא הזהיר כי חברות הטכנולוגיה שמובילות את המהלך חוות האטה בצמיחת מחשוב הענן, משקיעות יתר על המידה בציוד כגון שבבי אנבידיה ומרכזי נתונים, פורסות את הפחת לאורך זמן כדי לנפח את הרווחים בטווח הקצר, פוגעות בערך לבעלי המניות באמצעות תגמול מנייתי מופרז, וחותמות ביניהן על חוזים של "תן־וקח" שנועדו לשמר את ההייפ והבאזז סביב התחום.

לפני כחודשיים באמצעות קרן ההשקעות שלו, Scion Asset Management (אותה סגר בינתיים) הימר נגד מניות אנבידיה ו־פלנטיר טכנולוג'יס ברבעון השלישי של השנה.

ברי - שהתפרסם בזכות ההימור המצליח שלו נגד שוק הדיור האמריקאי במשבר 2008 - רכש אופציות פוט על שתי החברות, מהלך שמניב רווח במקרה של ירידה במחירי המניות שלהן.

הגילוי הגיע ימים ספורים לאחר שברי פרסם אזהרה מסתורית ברשת X (לשעבר טוויטר), שבה העלה תמונה של הדמות שמגלמת אותו בסרט The Big Short לצד הכיתוב: "לפעמים אנחנו רואים בועות. לפעמים אפשר לעשות משהו בקשר לכך, אבל לעיתים - עדיף לא לעשות כלום".

Sometimes, we see bubbles.

Sometimes, there is something to do about it.

Sometimes, the only winning move is not to play. pic.twitter.com/xNBSvjGgvs - Cassandra Unchained (@michaeljburry) October 31, 2025

אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר, תקף בחריפות את מייקל ברי בעקבות ההימורים שלו נגד החברה ונגד אנבידיה, ואמר בריאיון ל־ CNBC: "שתי החברות שהוא מוכר בחסר הן אלה שעושות את כל הכסף - וזה פשוט מוזר בטירוף. הרעיון שמישהו ירצה לשים שורט על שבבים זה מטורף לגמרי".

ברי הוסיף ורכש ברבעון השלישי מניות לולולמון, הוא חיסל לעומת זאת את השקעתו ביונייטדהלת', המניה שוורן באפט רכש לאחרונה.

"המניה המועדפת"

לברי יש כמה נבואות שחורות נוספות. לפי ביזנס אינסיידר, ברי מכנה את OpenAI - "ה־Netscape של זמננו", ואמר שהיא מדממת מזומנים.

לגבי הביטקוין במחיר של 100 אלף דולר הוא אמר: "הדבר המגוחך ביותר", משום שלדבריו הוא "לא שווה כלום", וכינה אותו "גרוע יותר מצבעוני (טוליפ)", מאחר שלטענתו הוא אפשר היקף נרחב של פעילות פלילית. המטבע הקריפטוגרפי הפופולרי ביותר נסחר כיום מתחת בכ-86 אלף דולר .

מן העבר השני, ברי חשף כי הוא מחזיק בזהב מאז 2005, ותיאר את אלפאבית , חברת האם של גוגל, כ־"המניה המועדפת על משקיעי ערך" מבין מניות הטכנולוגיה הגדולות.