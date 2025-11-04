"ביג שורט" פתח פוזיציית שורט על שתי מניות ה-AI הלוהטות

מייקל ברי, באמצעות קרן ההשקעות שלו, Scion Asset Management , הימר נגד מניות אנבידיה ו־פלנטיר טכנולוג'יס ברבעון השלישי של השנה, כך לפי דיווחים (13F) לרגולטור שפורסמו אתמול.

ברי - שהתפרסם בזכות ההימור המצליח שלו נגד שוק הדיור האמריקאי במשבר 2008 - רכש אופציות פוט על שתי החברות, מהלך שמניב רווח במקרה של ירידה במחירי המניות שלהן. בדוחות ה־13F נחשף גם כי הקרן של ברי רכשה אופציות קול על מניות Halliburton ו־פייזר, כלומר הימרה על עלייה בערכן.

הגילוי מגיע ימים ספורים לאחר שברי פרסם אזהרה מסתורית ברשת X (לשעבר טוויטר), שבה העלה תמונה של הדמות שמגלמת אותו בסרט The Big Short לצד הכיתוב: "לפעמים אנחנו רואים בועות. לפעמים אפשר לעשות משהו בקשר לכך, אבל לעיתים - עדיף לא לעשות כלום".

Sometimes, we see bubbles.

Sometimes, there is something to do about it.

Sometimes, the only winning move is not to play. pic.twitter.com/xNBSvjGgvs - Cassandra Unchained (@michaeljburry) October 31, 2025

ברי הוסיף ורכש ברבעון השלישי מניות לולולמון, הוא חיסל לעומת זאת את השקעתו ביונייטדהלת', המניה שוורן באפט רכש לאחרונה.

כבר ברבעון הראשון של 2025 חשף ברי פוזיציית פוט על אנבידיה, אך אז צוין שהמהלך נועד לגדר אחזקות לונג שאינן חייבות בדיווח. הפעם, הדוח לרבעון השלישי לא כלל הבהרה כזו - מה שעשוי להעיד על הימור ישיר נגד מניות החברות.

מנכ"ל פלנטיר על ברי: "מטורף"

אלכס קארפ, מנכ"ל Palantir , תקף בחריפות את מייקל ברי בעקבות ההימורים שלו נגד החברה ונגד Nvidia , ואמר בריאיון ל־ CNBC: "שתי החברות שהוא מוכר בחסר הן אלה שעושות את כל הכסף - וזה פשוט מוזר בטירוף . הרעיון שמישהו ירצה לשים שורט על שבבים ואונטולוגיה זה מטורף לגמרי".

קארפ הוסיף: "הוא בעצם שם הימור נגד הבינה המלאכותית - זה היה עלינו ועל Nvidia." קארפ סיכם: "ההתנהגות הזו של השורטיסטים שערורייתית , ואני מתכוון לרקוד כשיתברר שהם טעו."

אגב, ברי שינה את שם המשתמש שלו בטוויטר ל-"Cassandra Unchained". במיתולוגיה היוונית, Cassandra היא נסיכת טרויה שקיבלה את כישרון הנבואה מאפולו, אך לא יכלו להאמין לה - אף שהיא צפתה את חורבן טרויה. בארי מאמץ את השם "Cassandra Unchained" כדי לסמן את עצמו כמי שמזהה בועות או סיכונים כלכליים גדולים - אך מרגיש שאולי לא מקבלים אותו ברצינות (כמו קאסנדרה המיתולוגית).