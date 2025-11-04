התיקון מתקרב? מניית פלנטיר מאבדת גובה לאחר פרסום הדוחות

למרות שהציגה תוצאות חזקות ברבעון השלישי, מניית פלנטיר טכנולוג'יס נחלשה במסחר המאוחר בוול סטריט לאחר שפרסמה דוחות, וירדה ממחיר שיא של כל הזמנים שאליו הגיעה לפני הדיווח. השיא הגיע אחרי זינוק של 400% במניה בשנה האחרונה, וקירב את החברה לשווי של חצי טריליון דולר. במסחר המוקדם הבוקר היא מאבדת כ-5%.

כבר תקופה ארוכה שאנליסטים ומומחים בשוק מתקשים להצדיק את השוויים של פלנטיר, שנסחרת כיום לפי מכפיל רווח עתידי של 217 - כמעט פי 10 מהממוצע במדד S&P 500. עם זאת, החברה ממשיכה להציג תוצאות חזקות וליהנות מאהדת המשקיעים הנאמנים שלה.

פלנטיר, המנוהלת על-ידי המייסד המשותף שלה אלכס קארפ, מספקת מערכות AI לצבאות וסוכנויות מודיעין, ופועלת במקביל גם בשוק האזרחי. ברבעון השלישי של השנה, החברה הציגה תוצאות חזקות כשצמחה ב-63% להכנסות של כ-1.18 מיליארד דולר. מתוך זה, ההכנסות מהשוק המסחרי בארה"ב צמחו ב-121% ל-397 מיליון דולר וההכנסות מממשל ארה"ב צמחו ב-52% ל-486 מיליון דולר.

לפי כללי GAAP, פלנטיר רשמה רווח נקי המיוחס לבעלי המניות בסכום של 476 מיליון דולר, לעומת 144 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרווח הנקי המתואם המיוחס לבעלי המניות הסתכם ב-529 מיליון דולר, שהם 21 סנט למניה, וה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם בכ-607 מיליון דולר שהם 51% מההכנסות. מתחילת השנה פלנטיר ייצרה תזרים של כ-1.36 מיליארד דולר מפעילות שוטפת, ובסוף הרבעון השלישי היו לה יתרות מזומנים בגובה כ-1.64 מיליארד דולר.

בנוסף, החברה העלתה את התחזית השנתית וצופה הכנסות של 4.396-4.4 מיליארד דולר, ותזרים חופשי של 1.9-2.1 מיליארד דולר. לשם השוואה, התחזית הקודמת הייתה להכנסות של 4.142-4.15 מיליארד דולר ותזרים חופשי של 1.8-2 מיליארד דולר, והתוצאות בפועל ב-2024 כללו הכנסות של כ-2.87 מיליארד דולר ותזרים חופשי בסך 517 מיליון דולר.

"מעדיפים להחזיק במניות אחרות"

לפי נתוני "וול סטריט ג'ורנל", מתוך 29 אנליסטים שמסקרים את פלנטיר, הרוב (18) נייטרליים, ומחיר היעד הממוצע למניה נמוך ב-16.9% מהמחיר הנוכחי בנאסד"ק. האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס מחזיק בהמלצת "תשואת חסר" למניה, ומחיר היעד שלו הוא 70 דולר - דיסקאונט של 66% על מחיר הנעילה לפני פרסום הדוחות.

האנליסט מסביר כי המספרים ברבעון היו חזקים וכי באופן כללי "אנחנו אוהדים (את פלנטיר, שח"ו) והמספרים מדברים בעד עצמם, אבל מאמינים שיחס הסיכון/סיכוי במכפיל 83 ל-2026 הוא לא חיובי ומעדיפים להחזיק במניות אחרות בתחום ה-AI , כמו מיקרוסופט ו-Snowflake". לעומת זאת, אנליסט אחר, גיל לוריא מ-D.A. Davidson, אמר לרויטרס שהתוצאות אמורות להספיק לפלנטיר כדי להמשיך לשמור על "רמות השווי הגבוהות חסרות התקדים" שלה.