האם יש עוד הזדמנות במניה הביטחונית שזינקה 100% בשנה?

בין דיווחי בורסה תדירים, דוחות כספיים מורכבים, ותנודות חדות במניות, לעתים קשה למשקיע הפרטי להתמצא בשוק ההון. גלובס מציג מדור חדש שינתח פעם בשבועיים מניה ישראלית אחת, בעיקר מהשורה השנייה, בשווי של 500 מיליון שקל ומעלה. נסביר את תחומי הפעילות של החברות, הנתונים הפיננסים שמאחוריהן, ומה כל משקיע צריך לדעת. כותב הטורים הוא ליאור וידר, מנהל השקעות ובעל רישיון ואנליסט ותיק, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח".

המשקיעים בתל אביב שמו עין על תאת (תעשיות אביזרי תעופה) טכנולוגיות, מהחברות הוותיקות בענפי התעופה והביטחון. המניה הדואלית, שנסחרת גם בתל אביב וגם בנאסד"ק יותר מהכפילה את מחירה בשנה האחרונה ורשמה תשואה של מעל 300% מפרוץ המלחמה שהביאה אותה לשווי שוק של כמעט 1.8 מיליארד שקל. מה הביא לזינוק במניה, והאם יש לה עוד לאן לעלות?

מה עושה תאת?

תאת טכנולוגיות מתמחה בייצור ותחזוקה של מערכות ניהול חום ורכיבים קריטיים למטוסים צבאיים ואזרחיים. אחד ממנועי הצמיחה הבולטים שלה הוא שירותי התחזוקה למנועי עזר (APU) - רכיב חיוני המספק חשמל למטוס על הקרקע ובמצבי חירום.

בשנים האחרונות חתמה החברה על הסכמים אסטרטגיים עם Honeywell (חברת טכנולוגיה ותעשייה אמריקאית) לתחזוקת מנועי עזר לדגמי בואינג ואיירבוס לתקופה של עשור, וכיום היא מספקת שירותים לרוב חברות התעופה הגדולות בצפון אמריקה. בתחום הצבאי, מערכות הקירור והחימום של תאת משולבות במטוסי 15־F ו־16־F, מה שמבסס את מעמדה כספק קריטי.

תאת מפעילה ארבע יחידות ליבה המספקות סל פתרונות רחב לתעופה האזרחית והצבאית. הראשונה והמרכזית שבהן, שתופסת כ־35% מההכנסות שלה עוסקת בתחזוקת מנועי עזר (APU) וכני נסע (גלגלי הנחיתה וההמראה של מטוס) דרך חברת הבת פידמונט. רכיבים בתחום הזה חוזרים אליה לתחזוקה ושיפוץ כל 3־10 שנים, מה שמספק לה פעילות מחזורית.

היחידה השנייה, היא ייצור ציוד מקורי (OEM), מחליפי חום ואביזרי תעופה במתקן בקריית גת, עם חוזים ארוכי טווח ל־30־40 שנה עם הענקיות האמריקאיות בואינג, איירבוס ולוקהיד מרטין. הפעילות הזו תופסת כ־25% מההכנסות שלה.

בנוסף, היא מספקת ללקוחות אזרחיים וצבאיים תחזוקה למערכות בקרת חום (MRO) באמצעות חברת הבת "לימקו" שפועלת בטולסה שבארה"ב, עם חוזים לתקופות של עד 10 שנים שמהווים כ־15% מההכנסות שלה. יחידת הליבה הרביעית היא שיפוץ רכיבי מנועי סילון באמצעות טורבוכרום, הפעילות הזו מהווה כ־5% מההכנסות.

חוץ מענקיות כמו בואינג ולוקהיד מרטין , תאת מספקת את מוצריה ושירותיה לחיל האוויר הישראלי, FedEx וחברות נוספות בעולם התעופה והביטחון. רוב מוחלט מההכנסות שלה, כ־90% מגיע מחו"ל, והשוק האמריקאי לבדו אחראי לכ־65% מהמחזור.

תאת טכנולוגיות תחום פעילות: תעופה וביטחון

מטה החברה: קרוליינה הצפונית, ארה"ב

שנת הקמה: 1969

מייסדים: שלמה אוסטרזצר ודב צאלים

התחזיות לעתיד

תאת מציגה צמיחה מרשימה ורצופה במשך 12 הרבעונים האחרונים עם עלייה דו־ספרתית בהכנסות לעומת התקופה המקבילה. ברבעון השני של 2025 רשמה החברה הכנסות של 43.1 מיליון דולר, עלייה של 18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, בעוד שהרווח הנקי קפץ בלמעלה מ־30% והגיע לכ־3.4 מיליון דולר. לגידול האורגני מצטרף צבר הזמנות משמעותי, בהיקף של כ־524 מיליון דולר, המבטיח זרם פעילות לשנים הקרובות. נכון להיום החברה ממנפת את רווחיה להשקעה מחדש בהרחבת יכולות ייצור, שדרוג טכנולוגיות והגדלת כוח האדם.

במהלך השנה החולפת השלימה קרן פימי, שהחזיקה בתאת מאז 2013, מימוש מלא של החזקותיה בשתי פעימות ויצאה סופית מהחברה תמורת כ־75 מיליון שקל - מה שסיפק לה רווח של פי 3 על ההשקעה. מתחילת השנה המניה טיפסה בכ־44%, ומכפיל ה־Ebitda (רווח לפני מס, ריבית, פחת והפחתות) עומד כרגע על כ־20 לשנה הקרובה, בדומה לממוצע בתעשייה. הוא צפוי לרדת משמעותית בשנה הבאה, בהתאם לציפיות הצמיחה הגבוהות. בכירי החברה בטוחים שהצמיחה תימשך ואף ציינו לאחרונה כי יש סיכוי גבוה שתאת "תכפיל את עצמה בשלוש השנים הקרובות" מבחינת היקף ההכנסות והרווח.

איך הם מתכוונים להגיע ליעד השאפתני הזה? באמצעות מספר מנועי צמיחה: התרחבות שוק התעופה האזרחי והלוגיסטי; התייעלות תפעולית ומימוש המנוף התפעולי לאחר שנים של השקעות תוך הגדלת הרווחיות; ושימוש בקופת המזומנים החיובית להתרחבות לתחום השכרת מנועי עזר, שהגדילו משמעותית את שוק היעד של החברה. בשנתיים האחרונות, בעקבות הסכמים חדשים שעליהם חתמה החברה, השוק הפוטנציאלי שלה זינק מ־3,000 מטוסים ל־25 אלף מטוסים. במונחים כספיים, החברה מעריכה כיום את שוק היעד בכ־2.5 מיליארד דולר לעומת כ־360 מיליון דולר בלבד לפני כשנתיים.

השורה התחתונה

שילוב הפעילות האזרחית והצבאית, יחד עם חוזים ארוכי טווח וצבר הזמנות משמעותי, ממקמים את תאת טכנולוגיות בעמדה חזקה להמשך צמיחה. סיום הלחימה עשוי להאיץ את פעילות התעופה האזרחית, לפתוח קווים חדשים ולהגדיל ביקוש לשירותי תחזוקה ומערכות ניהול חום - תחומים מרכזיים של תאת. ירידת סיכונים תפעוליים עשויה לשפר רווחיות, אם כי תחרות גוברת מצד שחקנים גלובליים עלולה ללחוץ על מרווחים.

למרות הזינוק החד, למניית תאת יש עדיין פוטנציאל לעליות נוספות אם תמשיך להרחיב חוזים, לחדור לשווקים חדשים ולהתקדם בטכנולוגיות מתקדמות כמו קירור למטוסים חשמליים. הציפיות הגבוהות כבר מגולמות חלקית במחיר המניה אבל לא במלואן. למשקיע המחפש חשיפה לענפי התעופה והביטחון, תאת נותרת דוגמה בולטת לחברה צומחת עם מומנטום עסקי חיובי ותחזית מעודדת. 

הדעות והמסקנות המובאות בכתבה הן בבחינת הבעת דעה של הכותב בלבד. אין לראות באמור משום המלצה או עצה, והוא אינו תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם.