על אף שהחודש וחצי האחרונים היו תנודתיים למדי בוול סטריט, בעיקר בגלל החששות מפני התפתחות בועה בתחום ה-AI, אופטימיות המשקיעים עלתה בדצמבר לרמתה הגבוהה ביותר מזה כארבע וחצי שנים - כך עולה מסקר מנהלי הקרנות הגלובלי של בנק אוף אמריקה. עם זאת, לפי הבנק, הדבר דווקא עשוי לסמן שצפויות ירידות בשווקים בטווח הזמן הקרוב.

הסקר התקיים בין ה-5 בדצמבר ל-11 בדצמבר, והתבסס על מענה מצד 203 משתתפים המנהלים נכסים בסכום מצטבר של 569 מיליארד דולר. מייקל הרטנט, אסטרטג השווקים הראשי של בנק ההשקעות, ציין כי "המדד הרחב ביותר של הסנטימנט בסקר מנהלי הקרנות, המבוסס על רמות המזומנים, הקצאות ההון והציפיות לצמיחה גלובלית, עלה מ-6.4 ל-7.4 - הרמה הגבוהה ביותר מאז יולי 2021".

הסקר הראה גם כי 57% ממנהלי הקרנות צופים כי הכלכלה העולמית תתקרר, בעוד ש-3% בלבד האמינו שהכלכלה נמצאת על סף מיתון - שפל של כל הזמנים לנתון זה. 37% מהמנהלים לא צופים כי הכלכלה תאט כלל. נוסף על כך, הציפיות לצמיחה ברווחי החברות עלו לשיא של ארבע שנים.

קרובים לאיתות "מכירה"

אחד האינדיקטורים המשמעותיים ביותר בסקר, שנערך מאז 1999, אומד את רמת המזומנים הפנויים בקרב מנהלי הקרנות. במסמך שפרסם בנק ההשקעות, תחת הכותרת "הנפילה במזומנים" ("The Crash in Cash"), צוין כי רמת המזומנים ירדה בדצמבר ל-3.3% - שפל של כל הזמנים. כדי להכניס את הנתונים להקשר, מדובר ברמה נמוכה יותר מזו שנרשמה בשיאה של בועת הדוט-קום בשנת 2000, וכן מזו שנרשמה בשיאה של בועת הסאב-פריים ב-2008.

אליאס גאלוּ, אסטרטג בכיר בבנק אוף אמריקה, התייחס לנתונים ואמר לבלומברג כי "מדובר בסמן קונטרריאני דובי מאוד". אינדיקטורים קונטרריאנים (contrarian indicator) הם כאלה שמסמנים שייתכן כי מדובר בזמן טוב ללכת בניגוד לעדר.

גאלוּ הוסיף כי "לאורך 25 השנים האחרונות, במקרים בהם רמת המזומנים ירדה ל-3.6% או מתחת לכך, התשואה הממוצעת בשווקי המניות בעולם בארבעה השבועות העוקבים עמדה על מינוס 2%, ובשמונה השבועות העוקבים נותרה ללא שינוי".

בהתאם לכך, מדד ה-Bull & Bear של בנק ההשקעות, אינדיקטור קונטרריאני נוסף אשר אומד את סנטימנט המשקיעים לפי שורה רחבה של קריטריונים, נעמד על 7.9 נקודות - רמה שהבנק מחשיב כאיתות "מכירה". ביאהו פייננס דווח כי הפעם האחרונה שהאינדיקטור אותת על "מכירה" היה ב-1 באוקטובר, אז המדד נכנס לטריטוריה "שורית קיצונית" ועלה לשיא של 8.9 נקודות. בבנק אוף אמריקה ציינו כי אותו איתות - שיכול להיות תקף בין חודש לשלושה חודשים - קדם לטלטלה שנרשמה בתחילת חודש נובמבר, אז ה-S&P 500 השיל מערכו כ-4% ולבסוף סיים את החודש ביציבות.

סטיבן סטראזה, אנליסט טכני ב-All Star Charts, הסביר בעבר לוול סטריט ג'ורנל כי "השוק בנוי כך שיטעה את רוב האנשים במרבית הזמן. זהו הבסיס לאינדיקטורים קונטרריאנים. מרבית האינדיקטורים האלו עובדים הכי טוב כאשר הם נמצאים ברמות קיצוניות".

בהזדמנות זו, ראוי לציין כי התחזית של בנק אוף אמריקה למדד ה-S&P 500 ב-2026 הייתה בין הקודרות בקרב בנקי ההשקעות הגדולים, עם צפי ל-7,100 נקודות עד סוף 2026 - כלומר, אפסייד של קצת יותר מ-4% ביחס למחירו הנוכחי.

בין היתר, הבנק הזהיר במסגרת התחזית כי במבט קדימה, צפוי "כיס אוויר" בתחום ה-AI. לדבריו, בעוד שרוחב השוק (היחסית נמוך) ומכפילי הרווח הגבוהים "מתחרזים עם שנת 2000" - אז התפוצצה בועת הדוט-קום - הסביבה של היום היא שונה מכיוון שההקצאות למניות נמצאות בשיעור נמוך יותר, צמיחת הרווחים היא תומכת והספקולציה היא פחות קיצונית. לצד זאת, הבנק הזהיר כי היכולת של ה-AI לייצר החזר על ההשקעות תתברר רק בהמשך, מכיוון שכוח מחשוב מהווה צוואר בקבוק של התעשייה, בעוד שתזרים המזומנים של החברות שנועד לכסות את הוצאות הענק של ה-AI הולך ואוזל.