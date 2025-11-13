אחרי שהימר נגד פלנטיר ואנבידיה: הצעד המפתיע של מייקל ברי

מייקל ברי, שהתפרסם בזכות ההימור המוצלח שלו נגד שוק הדיור האמריקאי במשבר הפיננסי של 2008, מחק את רישומה של קרן ההון סיכון שלו, Scion Asset Management, ברשות האמריקאית לניירות ערך (SEC).

● סופטבנק חיסלה את החזקותיה באנבידיה: המשקיעים צריכים לדאוג?

● זינוק של יותר מ־2,000% מהשפל: הישראליות בוול סטריט בשיאים

המהלך כנראה מצביע על כך שברי יחדל לנהל כספים חיצוניים עבור משקיעים, צעד שמרמז כי הוא יפעל מעתה בעיקר כהשקעה פרטית או משפחתית. במרקטוואץ' מעלים גם אפשרות שברי יסגור בהמשך את הקרן.

באתר הכלכלי מרקטוואץ', שהיה הראשון לדווח על הידיעה, צוין כי פוסט ויראלי ברשת החברתית, שמאז ככל הנראה הוסר, כלל תמונה של מכתב בו ברי מסר כי הוא מחזיר את ההון למשקיעים שלו, וכי הערכת הערך שלו של שוק המניות "לא נמצאת בסנכרון עם השווקים, לא עכשיו ולא כבר זמן מה". נכון לחודש מרץ האחרון, הקרן של ברי ניהלה נכסים בסך כולל של 154 מיליון דולר.

ברי כיכב בכותרות בימים האחרונים, לאחר שדווח כי באמצעות קרן הון הסיכון שלו, הימר נגד ענקיות הטכנולוגיה אנבידיה ופלנטיר, במהלך שהצית עימות חזיתי מול מנכ"ל פלנטיר אלכס קארפ. בדוח רגולטורי (13F), נחשף לפני כשבוע וחצי כי דרך קרן ההשקעות שלו, Scion Asset Management, ברי החזיק באופציות פוט בהיקף של כ-912 מיליון דולר נגד פלנטיר, נכון ל-30 בספטמבר. הדיווח הגיע פחות מיממה לאחר שפלנטיר החלה לצנוח, בעקבות דוחות חזקים באופן חריג, שהציתו מחדש חששות שהשווי שלה מנופח, ובכלל דאגות מפני התפתחות בועה בתחום ה-AI.

עם זאת, לאחר שטען במספר הזדמנויות כי הדיווחים הם "פייק ניוז", וכי אינם משקפים כהלכה את הפוזיציה שלו, בפוסט שפרסם היום ברי ברשת X, הוא חשף באופן מדויק את ההימור שלו נגד פלנטיר. ברי טען כי בניגוד לפרסומים, הוא רכש אופציות בשווי של 9.2 מיליון דולר, המאפשרות לו למכור מניות פלנטיר במחיר מימוש של 50 דולר ב-2027, וצירף צילום של הרכישה.

So, I bought 50,000 of these things for $1.84.

Each of those things is 100 doodads.

So I spent $9,200,000, Not $912,000,000. @CNBC @WSJ @FT Each of those doodads let me sell $PLTR at $50 in 2027. That was done last month.

On to much better things Nov 25th. pic.twitter.com/9Voy3nwiTD - Cassandra Unchained (@michaeljburry) November 13, 2025

נוסף על צילום זה, ברי צירף צילום המראה כי הסיר את רישומה של קרן ההון סיכון שלו ברשות לניירות ערך, וכן צילום מסך מדיווח של אתר CNBC על כך שרכש אופציות נגד פלנטיר בהיקף של 912 מיליון דולר. ברי תייג בפוסט את האתרים הכלכליים CNBC, וול סטריט ג'ורנל ופייננשל טיימס. בסיום הפוסט הקצר, ברי כתב שהוא עובר "הלאה לדברים יותר טובים" ב-25 בנובמבר.

ברי רואה בועות

ברי ציין ביום שני האחרון את ה-25 בנובמבר כתאריך בו הוא ירחיב על האופן בו ענקיות הטכנולוגיה האמריקאיות בתחום ה-AI מנפחות באופן מלאכותי את רווחיהן באמצעות תרגילי חשבונאות אגרסיביים.

בפוסט שפרסם ביום שני ברשת X, כתב ברי כי ספקיות הענן והתשתיות הגדולות ל-AI ממעיטות בהוצאות הפחת בכך שהן מעריכות לחיי השבבים שלהן מחזור חיים ארוך מהמציאות. לדבריו, "הקטנת הפחת על ידי הארכת חיי הנכסים מגדילה באופן מלאכותי את הרווחים - אחת ההונאות הנפוצות של העידן המודרני". ברי טען כי החברות משקיעות הון עתק ברכישת שבבים ושרתים של Nvidia, שמחזור החיים שלהם הוא שנתיים-שלוש בלבד, אך עם זאת מרחיבות את תקופת הפחת באופן שמייפה את התוצאות הפיננסיות.

מוקדם יותר החודש, בפוסט נוסף שפרסם ברשת X, ברי התייחס להערכות השווי הגבוהות בתחום ה-AI והשווה בין בום הבינה המלאכותית לבועת הדוט-קום שהתפוצצה בשנת 2000. ברי כתב: "לפעמים אנו רואים בועות. לפעמים יש משהו לעשות לגבי זה. לפעמים המהלך המנצח היחידי הוא לא לשחק".