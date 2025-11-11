ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות ראש בראש - "ביג שורט" מול מנכ"ל החברה הכי לוהטת בוול סטריט
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מייקל ברי

ראש בראש - המשקיע שחזה את משבר 2008 מול המנכ"ל של החברה הכי לוהטת בוול סטריט

מייקל ברי הימר נגד מניות אנבידיה ופלנטיר • אלכס קארפ, מנכ"ל פלנטיר כינה את המהלך של בארי - "מטורף לחלוטין" • בארי לא נשאר חייב

שירות גלובס 15:54
מייקל ברי ואלכס קארפ / צילום: שחר שחר, דוברות אונ' תל אביב
מייקל ברי ואלכס קארפ / צילום: שחר שחר, דוברות אונ' תל אביב

בשבוע שעבר, דיווחים רגולטוריים (13F) חשפו כי מייקל ברי, שהתפרסם בזכות ההימור המצליח שלו נגד שוק הדיור האמריקאי ב-2008, הימר נגד מניות אנבידיה ופלנטיר ברבעון השלישי של השנה - מהלך שמנכ"ל פלנטיר אלכס קארפ תקף בחריפות בראיון ל-CNBC, שם כינה אותו "מטורף לחלוטין". כעת, בפוסט שפרסם ברשת החברתית X, ברי מכה בקארפ חזרה.

"זה לא מפתיע אותי בכלל שאלכס קארפ וה'אונטולוגיה' שלו לא יכולים לפצח מסמך 13F פשוט", כתב ברי. "עיקרון בסיסי של כל מודל אונטולוגי/אפיסטמולוגי מקיף - בין אם פילוסופי או בתחום מדע הנתונים - הוא לזהות מתי סט המידע שלך אינו מספק בשביל מסקנות תקפות".

בדוח הרגולטורי, נחשף כי דרך קרן ההשקעות שלו, Scion Asset Management, ברי החזיק באופציות פוט בהיקף של כ-912 מיליון דולר נגד פלנטיר, נכון ל-30 בספטמבר. הדוח לא ציין את מחירי המימוש או את מועדי הפקיעה של האופציות, ומשקף את מצב הפוזיציות שלו בסוף ספטמבר, שעשוי להיות שונה נכון להיום. ב-Buisness Insider מציינים גם כי דיווחי ה-13F מתפרסמים באיחור של שישה שבועות ממועד הגשתם, וכן כי אינם חושפים מניות שנמכרו בחסר, השקעות בחברות פרטיות ובחברות זרות, ונכסים שאינם אג"ח ונדל"ן - כך שבכל אופן, אינם מספקים תמונה מלאה של האסטרטגיה של משקיע נתון.

פלנטיר צנחה במעל 15% בשלושה ימים

נזכיר כי הדיווחים נחשפו ביום שאחרי פרסום הדוחות של פלנטיר, שהציגו תוצאות חזקות מן הצפוי, ברמה כזו שהציתה מחדש חששות שהיו קיימים ממילא, מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט והתפתחות של בועה בתחום ה-AI. החברה, אשר מספקת מערכות AI לצבאות וסוכנויות מודיעין ונסחרת במכפיל רווח קיצוני של מעל 400, דיווחה על זינוק מסחרר של 63% בהכנסות. בעקבות הדוחות, המניה נפלה במעל 15% תוך שלושה ימי מסחר, כאשר ייתכן שהדיווח של ברי גם תרם לחלק מהירידות.

כאמור, מנכ"ל פלנטיר, אלכס קארפ, תקף את ברי בחריפות על המהלך ב-CNBC, ואף טען כי ייתכן שהוא הפסיד כסף על ההימור נגד החברה, ודאג לפרסם את עמדתו במטרה לדחוף את מחיר המניה מטה ולצמצם את ההפסדים שלו.

"שתי החברות שהוא מוכר בחסר הן אלה שעושות את כל הכסף - וזה פשוט מוזר בטירוף. הרעיון שמישהו ירצה לשים שורט על שבבים זה מטורף לגמרי", אמר קארפ בשבוע שעבר. "ההתנהגות הזו של השורטיסטים שערורייתית, ואני מתכוון לרקוד כשיתברר שהם טעו. מה גם שלא ברור בכלל שהוא באמת מוכר אותנו בחסר. כנראה שזה יותר כמו - ‘איך אני יוצא מהפוזיציה הזו מבלי להיראות כמו אידיוט?’".

בעוד שברי לא פרסם התייחסות ישירה באותו היום, הוא כן הוציא פוסט ברשת X בו פרסם את תמונתו ליד כריסטיאן בייל, שגילם אותו בסרט The Big Short (בעברית: "מכונת הכסף"), בו כתב: "פייק ניוז! הגובה שלי לא 6'5. ועיתונאים שמדווחים על דיווחי 13F, אין מזויפים מהם".

נדמה כי מדובר במשחק מילים של ברי על המילה 'שורט', שבא לרמוז כי אינו נמצא בפוזיציית שורט על החברה, והפוסט שהוא פרסם היום מחזק את האפשרות שזהו אכן המקרה.