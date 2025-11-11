בשבוע שעבר, דיווחים רגולטוריים (13F) חשפו כי מייקל ברי, שהתפרסם בזכות ההימור המצליח שלו נגד שוק הדיור האמריקאי ב-2008, הימר נגד מניות אנבידיה ופלנטיר ברבעון השלישי של השנה - מהלך שמנכ"ל פלנטיר אלכס קארפ תקף בחריפות בראיון ל-CNBC, שם כינה אותו "מטורף לחלוטין". כעת, בפוסט שפרסם ברשת החברתית X, ברי מכה בקארפ חזרה.

"זה לא מפתיע אותי בכלל שאלכס קארפ וה'אונטולוגיה' שלו לא יכולים לפצח מסמך 13F פשוט", כתב ברי. "עיקרון בסיסי של כל מודל אונטולוגי/אפיסטמולוגי מקיף - בין אם פילוסופי או בתחום מדע הנתונים - הוא לזהות מתי סט המידע שלך אינו מספק בשביל מסקנות תקפות".

Doesn’t surprise me one bit that Alex Karp and his "ontology" @PalantirTech cannot crack a simple 13F.

A fundamental principle of any rigorous ontological/epistemological model - whether philosophical or in data science - is recognizing when your information set is insufficient… pic.twitter.com/863pcAJSvG - Cassandra Unchained (@michaeljburry) November 10, 2025

בדוח הרגולטורי, נחשף כי דרך קרן ההשקעות שלו, Scion Asset Management, ברי החזיק באופציות פוט בהיקף של כ-912 מיליון דולר נגד פלנטיר, נכון ל-30 בספטמבר. הדוח לא ציין את מחירי המימוש או את מועדי הפקיעה של האופציות, ומשקף את מצב הפוזיציות שלו בסוף ספטמבר, שעשוי להיות שונה נכון להיום. ב-Buisness Insider מציינים גם כי דיווחי ה-13F מתפרסמים באיחור של שישה שבועות ממועד הגשתם, וכן כי אינם חושפים מניות שנמכרו בחסר, השקעות בחברות פרטיות ובחברות זרות, ונכסים שאינם אג"ח ונדל"ן - כך שבכל אופן, אינם מספקים תמונה מלאה של האסטרטגיה של משקיע נתון.

פלנטיר צנחה במעל 15% בשלושה ימים

נזכיר כי הדיווחים נחשפו ביום שאחרי פרסום הדוחות של פלנטיר, שהציגו תוצאות חזקות מן הצפוי, ברמה כזו שהציתה מחדש חששות שהיו קיימים ממילא, מפני הערכות שווי מנופחות בוול סטריט והתפתחות של בועה בתחום ה-AI. החברה, אשר מספקת מערכות AI לצבאות וסוכנויות מודיעין ונסחרת במכפיל רווח קיצוני של מעל 400, דיווחה על זינוק מסחרר של 63% בהכנסות. בעקבות הדוחות, המניה נפלה במעל 15% תוך שלושה ימי מסחר, כאשר ייתכן שהדיווח של ברי גם תרם לחלק מהירידות.

כאמור, מנכ"ל פלנטיר, אלכס קארפ, תקף את ברי בחריפות על המהלך ב-CNBC, ואף טען כי ייתכן שהוא הפסיד כסף על ההימור נגד החברה, ודאג לפרסם את עמדתו במטרה לדחוף את מחיר המניה מטה ולצמצם את ההפסדים שלו.

"שתי החברות שהוא מוכר בחסר הן אלה שעושות את כל הכסף - וזה פשוט מוזר בטירוף. הרעיון שמישהו ירצה לשים שורט על שבבים זה מטורף לגמרי", אמר קארפ בשבוע שעבר. "ההתנהגות הזו של השורטיסטים שערורייתית, ואני מתכוון לרקוד כשיתברר שהם טעו. מה גם שלא ברור בכלל שהוא באמת מוכר אותנו בחסר. כנראה שזה יותר כמו - ‘איך אני יוצא מהפוזיציה הזו מבלי להיראות כמו אידיוט?’".

בעוד שברי לא פרסם התייחסות ישירה באותו היום, הוא כן הוציא פוסט ברשת X בו פרסם את תמונתו ליד כריסטיאן בייל, שגילם אותו בסרט The Big Short (בעברית: "מכונת הכסף"), בו כתב: "פייק ניוז! הגובה שלי לא 6'5. ועיתונאים שמדווחים על דיווחי 13F, אין מזויפים מהם".

Fake news! I am not 5’6" (not that there is anything wrong with that). And journalists reporting on 13Fs, none more fake. pic.twitter.com/WIVKAtolxB - Cassandra Unchained (@michaeljburry) November 4, 2025

נדמה כי מדובר במשחק מילים של ברי על המילה 'שורט', שבא לרמוז כי אינו נמצא בפוזיציית שורט על החברה, והפוסט שהוא פרסם היום מחזק את האפשרות שזהו אכן המקרה.