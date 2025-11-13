קרן ההשקעות היפנית סופטבנק הפתיעה באמצע השבוע את השוק כשהודיעה כי חיסלה את כלל החזקותיה (32.1 מיליון מניות) בענקית השבבים אנבידיה. זאת תמורת 5.83 מיליארד דולר. המהלך הביא לירידה של כ־3% במחיר המניה ביום המסחר שלאחר מכן וסחפה איתה מטה מניות נוספות מתחום הבינה המלאכותית, בזמן שיתר השוק התנהל בעליות שערים.

● רווחיות של חברת הייטק: הזינוק במחזורי המסחר הפך למכרה זהב עבור הבורסה

● החברה הישראלית שמזנקת בחדות בוול סטריט בעקבות הדוחות

● זינוק של יותר מ־2,000% מהשפל: החברות מישראל ששוברות שיאים בוול סטריט

עבור סופטבנק לא מדובר בפעם הראשונה שבה היא מממשת מניות אנבידיה. בתחילת שנת 2019 מכרה הקרן את כל מניות אנבידיה שברשותה תמורת 3.6 מיליארד דולר. כך פיספסה סופטבנק תשואה פנומנלית של מעל 5,000% שרשמה החברה מאז המכירה. בשנים האחרונות חזרה והגדילה הקרן היפנית את השקעותיה במניית החברה עד למכירה השבוע. מה שמעלה את השאלה: האם גם הפעם הקרן המוערכת מפספסת או שמא מדובר בתמרור אזהרה עבור המשקיעים.

מי יממן את תחום הבינה המלאכותית?

"המשקיעים ראו במהלך של סופטבנק עליו דווח השבוע חוסר אמון באנבידיה וכפועל יוצא מזה גם חוסר אמון בתחום ה־AI באופן כללי", מסביר גיל דטנר, אסטרטג ניירות ערך זרים בבנק לאומי. "המכירה החזירה את הפוקוס של השוק אל הדיון הסוער סביב הבינה המלאכותית, ובפרט את השאלה: האם ההשקעות המסיביות בתחום יימשכו, בכל פעם שיש כותרת כזו, הדיון מוצף מחדש ומביא לתנודתיות בתחום".

באופן פרטני מצביע דטנר על נושא המימון, שעולה מהמכירה של סופטבנק ומטריד את המשקיעים. "המכירה של הקרן מתחברת לשאלה מי בסופו של יום יממן את ההשקעות בתחום. בשנה־שנתיים האחרונות המימון הגיע בעיקר מענקיות הטכנולוגיה כמו גוגל, מיקרוסופט ומטא, אבל היום אנחנו רואים שיותר חוב נכנס לתוך התחום. בין אם זה בצורה של הלוואות או אג"חים, מה שמעלה קצת את החשש של המשקיעים, שנמצאים בנקודה רגישה בחודשים האחרונים", הוא מסביר.

עם זאת, דטנר לא סבור שהמהלך של הקרן היפנית צריך להדאיג בצורה משמעותית את המשקיעים, באשר לבינה מלאכותית ככלל ולאנבידיה בפרט. "סופטבנק חיסלה את ההחזקה שלה באנבידיה, על מנת לממן השקעות אחרות בתחום של בינה מלאכותית, תחום אותו היא סימנה כהימור הגדול ביותר שלה. באשר לאנבידיה, אני לא חושב שהיה כאן משהו שמעיד על חוסר אמון בחברה. היא עדיין החברה הכי דומיננטית בתחום, עם המוצרים הכי מתקדמים והכי נחשקים. כך שאני לא חושב שניתן לגזור מהמהלך סימני שאלה לגביה".

מה יחפשו האנליסיטים בדוח הקרוב?

הדיווח על חיסול החזקותיה של סופטבנק בענקית השבבים מגיע, כאמור, בעת שהשוק נמצא בסמיכות לרמות שיא אליהן הגיע הודות לתנופת הבינה המלאכותית, שאנבידיה הפכה בשנים האחרונות למייצגת הבולטת ביותר שלה. המצב הזה הביא בחודשים האחרונים לא מעט משקיעים לתהות באשר לרמות התמחור הגבוהות של המניות בתחום, כולל אנבידיה.

בשבוע הבא, צפויים המשקיעים לקבל תמונת מצב על החברה והתחום, עם פרסום תוצאותיה של ענקית השבבים לרבעון השלישי (19/11). דטנר מציע למשקיעים לשים לב בעיקר לתחזיות קדימה אותן תספק החברה.

"אני חושב שהתמונה היא די ברורה - הביקושים הם מטורפים. לכן, לדעתי השוק יסתכל בעיקר על התחזית של אנבידיה לרבעון הבא. כמו גם על המוצרים העתידיים וההתקדמות בייצור. זאת מאחר ובעבר עלו סימני שאלה, או חששות לגבי היכולת שלה לספק את המוצרים".

"בנוסף האנליסטים ייבחנו האם יש צווארי בקבוק פוטנציאליים שיכולים להיווצר ולהעיב על התחום, בין אם זה זיכרון, כוח אדם או חשמל. ראינו השבוע ש־CoreWeave, חברה שמספקת שירותים בתחום של מרכזי נתונים, סיפקה תחזית מתחת לצפי בשוק. התחזית המדוברת לא נבעה מצד הביקוש, אלא בשל עיכובים בחוזים - בשל, כנראה, סימנים של קושי בשרשרת האספקה של התחום, שיכולים להאט את קצב ההתפתחות. לכן, אני חושב שהשוק יחפש תשובות גם לגבי השאלות בנושא הזה".

דוחות אנבידיה צפויים גם להשלים את עונת הדוחות, שמסתמנת עד כה כחיובית עבור חברות הטכנולוגיה ככלל ותחום הבינה המלאכותית בפרט. "בעונת הדוחות ראינו שהצד של המשקיעים ממשיך להיות חזק, כשכל החברות הגדולות בתחום כמו מטא, מיקרוסופט וגוגל העלו את צפי ההשקעות שלהם, אף אחת לא ציינה שהיא מקטינה את ההשקעות".

"אחרי דוחות אנבידיה, אנחנו ניכנס לתקופה שבין הדוחות; השאלות שימשיכו להעסיק את השוק ככל הנראה ייגעו במימון, הצד של ההיצע, והצד של ההחזרים. ככל שנראה יותר סימנים והוכחות ברמת החברות לקיומה של כלכלה אמיתית. כלומר שהבינה המלאכותית מתחילה להניב יותר החזר על השקעות, זה יעודד את התחום. כרגע זה נראה שהתחום עדיין מאיץ, אבל ברור לנו שהמחירים הללו מעלים שאלות שימשיכו להעסיק את השוק בטווח הקצר", מסכם דטנר.

*** גילוי מלא: נתון בשבוע הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם