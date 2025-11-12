שוק המניות האמריקאי נחלש מעט מרמות השיא שאליהן הגיעו המדדים המובילים לאחרונה, על רקע חששות מכך שהשוק מתומחר באופן מלא והסיכונים בו לא נלקחים בחשבון. עם זאת, לא נדיר למצוא בוול סטריט חברות שנסחרות במחירי שיא של מספר שנים, ביניהן גם כמה ישראליות שזינקו בימים האחרונים לאחר פרסום דוחות כספיים.

● 46 שיאים מתחילת השנה: הבורסה בתל אביב התנתקה מוול סטריט, וזה השתלם למשקיעים

● במכתב מיוחד לבעלי המניות: באפט נפרד מתפקידו כמנכ"ל ברקשייר הת'אוויי

כך למשל, יצרנית השבבים טאואר ממגדל העמק זינקה לאחר שפרסמה דוחות השבוע ב־16.7% והגיעה לרף הסמלי של 100 דולר למניה, שהמשקיעים מתקשים לזכור מתי ביקרה בו בעבר. הקפיצה הגיעה על רקע דוחות טובים לרבעון השלישי ובעיקר על רקע דברי המנכ"ל ראסל אלוואנגר, על ביקוש גואה בתחום הדאטה סנטר.

טאואר היא כאמור לא היחידה, ויש מניות נוספות של חברות ישראליות שנמצאות כיום במחירי שיא של מספר שנים - בהן טבע , ג'יי פרוג ולמונייד . מלבד אלו גם מניותיהן של חברות האנרגיה המתחדשת אורמת ואנלייט נסחרות בשיא או קרובות אליו.

טאואר: שיא של מעל 20 שנים

שווי: 11 מיליארד דולר (עלייה של 2441% מהשפל, מאז איחוד הון שבוצע ב־2012)

מניית טאואר נסחרה עד לפני מספר חודשים בטווח שנע בין 30־50 דולר, אך מהקיץ האחרון היא התחילה לזנק, ולמעשה מאז תחילת חודש אוגוסט נוספו לשווי החברה 6 מיליארד דולר כשהיא יותר מהכפילה את שוויה.

נזכיר, שבקיץ 2023 בוטלה עסקה שבמסגרתה אינטל הייתה אמורה לשלם תמורת טאואר 5.4 מיליארד דולר - כמחצית משווייה הנוכחי. בדיעבד אין ספק שמשקיעי טאואר צריכים להיות מרוצים מהביטול הזה, גם משום שטאואר כחברה עצמאית כבר עקפה את השווי בעסקה, וגם בצל הקשיים של אינטל. בעבר הרחוק יותר, טאואר עצמה הייתה במצב קשה עם חובות גדולים שהיה ספק גדול אם תעמוד בהם.

העליות במניית טאואר מוסברות בעיקר בכך שמשקיעים החלו לשים לב לכך שגם טאואר היא בין הנהנות מפריחת ה־AI, משום שהיא מייצרת שבבים שקשורים לרכיבים שמשתלבים בדאטה סנטרים ל־AI - שוק צומח עם ביקושים גוברים.

מה הלאה? לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש 5 אנליסטים שמסקרים את המניה, 4 מהם ממליצים על "קנייה" ואחד הוא נייטרלי. מחיר היעד הממוצע שלהם למניה עלה בחודשים האחרונים במקביל לעליית המניה בפועל, וכיום הוא משקף פרמיה של 12.1% על המחיר בנאסד"ק.

טבע: שיא מעל 7 שנים

שווי: 27.8 מיליארד דולר (עלייה של 299% מהשפל)

הדוחות הטובים שפרסמה חברת התרופות טבע בשבוע שעבר, ובעיקר האישור של תחזית החברה למכירות התרופה המקורית אוסטדו ב־2027 (מעל 2.5 מיליארד דולר) - הקפיצו את מניית החברה ביום פרסום הדוחות ב־20%. אמנם מאז היא נחלשה מעט, אך היא קרובה לרמות השיא שבהן לא נסחרה כ־7 שנים.

כזכור, באמצע העשור הקודם מניית טבע הגיעה לשיא של כל הזמנים, אך אז איבדה חלק גדול משוויה על רקע החובות הכבדים שלקחה לצורך מימון רכישת אקטביס, העסקה הגדולה ביותר בתולדותיה, שלא הניבה את התוצאות המצופות. אחרי חילופי הנהלה, המנכ"ל הקודם קאר שולץ הוביל בה תוכנית התייעלות אגרסיבית שכללה פיטורי אלפי עובדים וסגירת אתרים, והמנכ"ל הנוכחי ריצ'רד פרנסיס הגיע להוביל את שלב החזרה לצמיחה, תוך שהוא מתווה אסטרטגיה ששמה דגש על התרופות המקוריות.

אמנם מניית טבע עדיין רחוקה מרמות השיא אליהן הגיעה בשנת 2015, אך מאז השפל שאליו צנחה ב־2019 המניה כבר זינקה כמעט ב־300%, למחיר שמשקף שווי נוכחי של 27.8 מיליארד דולר.

אחרי הדוחות האחרונים, מספר אנליסטים העלו מחירי יעד למניה. נכון להיום מחיר היעד הממוצע הוא 29.29 דולר, ומשקף פרמיה של 20.7% על המחיר הנוכחי בניו יורק.

ג'יי פרוג: שיא של מעל 4.5 שנים

שווי: 7.6 מיליארד דולר (עלייה של 280% מהשפל)

ג'יי פרוג, בניהולו של המייסד המשותף שלומי בן־חיים, הונפקה לראשונה בנאסד"ק בשיא מגפת הקורונה. המחיר בהנפקה היה 44 דולר (שווי של 3.9 מיליארד דולר) וביום המסחר הראשון המניה זינקה ב־47%. תוך זמן קצר היא הגיעה לשיא של מעל 86 דולר, אך בהמשך המגמה בשוק השתנתה ואיתה גם כיוון המניה של ג'יי פרוג, שהגיעה בשפל לפני שלוש שנים לפחות מ־17 דולר.

ג'יי פרוג מספקת פתרונות בתחום פיתוח תוכנה. בשבוע שעבר המניה קפצה ב־27% לאחר דוחות חזקים שהחברה פרסמה לרבעון השלישי, שהצביעו על צמיחה בשיעור דו־ספרתי בהכנסות. ההכנסות הסתכמו ב־137 מיליון דולר, ומתוך זה כמעט מחצית (63.4 מיליון דולר) הגיעו מתחום הענן שצמח בקצב מהיר של 50%.

ג'יי פרוג לא רווחית לפי כללי GAAP, אך היא צמצמה את ההפסד ב־28%. לפי התחזית שמסרה החברה, היא צפויה לצמוח השנה בכ־22% להכנסות של כ־524 מיליון דולר ולהציג רווח נקי Non־GAAP של כ־96 מיליון דולר, לעומת כ־77 מיליון דולר ב־2024.

בבנק קנטור העלו לאחר הדוחות את מחיר היעד למניה וציינו את החוזק בתחום הענן. כיום, רוב האנליסטים חיוביים בנוגע למניה אך מחיר היעד הממוצע שלהם משקף פרמיה צנועה יחסית של 6.2%.

למונייד שיא של מעל 4.5 שנים

שווי: 5.9 מיליארד דולר (עלייה של 646% מהשפל)

עוד חברה שהונפקה לראשונה בזמן מגפת הקורונה הייתה למונייד, חברת הביטוח הדיגיטלי שהקימו המייסדים המשותפים דניאל שרייבר ושי וינינגר. גם בלמונייד הייתה רכבת הרים במניה, שזינקה תוך חודשים ספורים במאות אחוזים למחיר ששיקף לה שווי של מעל 10 מיליארד דולר. כמו במקרים רבים אחרים, בעקבות שינוי הסנטימנט בשוק והמשקיעים שעברו להעדיף רווחיות על פני צמיחה - מניית למונייד נפלה, ובשפל של לפני שנתיים היא נסחרה בשווי של פחות מ־740 מיליון דולר.

מימין: דניאל שרייבר ושי וינינגר, מייסדי ומנהלי למונייד / צילום: אתר החברה

בשנים האחרונות למונייד שמה דגש רב על שיפור התוצאות ומעבר לרווחיות, בין היתר בעזרת שימוש בטכנולוגיות AI שפיתחה (לדוגמה, לפי נתוני למונייד, צוות הטיפול בתביעות התכווץ בזכות שימוש ב־AI, בזמן שמספר התביעות הוכפל פי 2.5). בשבוע שעבר, בעקבות דוחות טובים והעלאת תחזיות, המניה זינקה ב־30%. למונייד הציגה בדוחות שיפור ביחסי תשלום תביעות־הכנסות (loss ratio), וכן רבעון שמיני ברציפות שבו היא האיצה את קצב הצמיחה שלה.

בניגוד למניות האחרות שהוזכרו, בלמונייד רוב האנליסטים עדיין ספקניים. מתוך 12 אנליסטים, 2 חיוביים, 5 נייטרליים ו־5 שליליים. מחיר המניה בניו יורק עקף בהרבה את מחיר היעד הממוצע, שמשקף דיסקאונט של 38.5%. בקנטור ההמלצה היא חיובית, "תשואת יתר", ולאחר הדוחות העריכו בבנק שהחששות מפני שריפת מזומנים כבר מאחורי למונייד, ושהיא תוכל להיות רווחית על בסיס GAAP ב־2027.