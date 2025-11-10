לאחר 60 שנה כמנכ"ל חברת ההחזקות ברקשייר האת'וויי, המשקיע האגדי וורן באפט מעביר את השרביט למנכ"ל הנכנס גרג אייבל, ומפרסם מכתב פרידה בעיצומו של חג ההודיה, אשר צפוי להפוך למסורת שנתית. באפט ימשיך לשמש כיו"ר החברה, ולהוציא מכתבים למשקיעים מדי שנה.

באפט מסר במכתב כי הוא "מעוניין להחזיק בכמות משמעותית של מניות 'A' עד שבעלי המניות יפתחו את רמת הנוחות עם גרג שאני וצ'ארלי זכינו לקבל למשך זמן רב". בכך, הוא התייחס כמובן לשותפו הקרוב וארוך־השנים צ'ארלי מאנגר, שנפטר לפני כשנתיים. "רמת הביטחון הזו לא אמורה לקחת זמן רב. הילדים שלי כבר מאחורי גרג ב-100%, כמו הדירקטורים של ברקשייר", כתב באפט.

נכון לסוף הרבעון השני של השנה, באפט מחזיק במניות בשווי 149 מיליארד דולר של ברקשייר האת'וויי, מה שהופך אותו לבעל המניות הגדול ביותר בחברה בפער רב. מרבית הונו מבוסס על מניות ברקשייר האת'וויי A המקוריות, שנסחרות סביב מחיר של 750 אלף דולר למניה. באפט ציין כי היום 1,800 ממניות אלו הומרו ל-2.7 מיליון מניות ברקשייר האת'וויי B וניתנו לארבע עמותות בשליטת המשפחה: The Susan Thompson Buffett Foundation, The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation and the NoVo Foundation. לדבריו, "האצת הענקת מפעל חיי לארגונים של ילדיי אינה משקפת בשום אופן שינוי בעמדותיי לגבי עתידה של ברקשייר".

"מרגיש טוב באופן כללי"

גרג אייבל בן ה-63, המשמש כרגע כסגן היו"ר של הפעילות בתחומים שאינם ביטוח, יחל לכתוב את המכתבים השנתיים לבעלי המניות של ברקשייר האת'וויי - מסורת שבאפט החל ב-1965. מכתבים אלו הפכו להיות חומרי קריאה חובה בוול סטריט, ואייבל יכתוב אותם מעתה. באפט, כאמור, ימשיך להוציא מכתבים באופן שנתי בחג ההודיה.

"לשמחתי, אני מרגיש טוב באופן כללי. על אף שאני נע באיטיות ומתקשה באופן הולך וגובר בקריאה, אני במשרד חמישה ימים בשבוע, שם אני עובד עם אנשים נפלאים", כתב באפט. "איחרתי בלהפוך לזקן... אבל ברגע שזה מופיע, אין אפשרות להכחיש את זה".

מאז שלקח את השליטה בברקשייר ב-1965, באפט הפך חברת טקסטיל בקשיים לאיגוד ענק של טריליון דולר, החולש על תחומים כמו ביטוח, רכבות, תשתיות ומותגי צריכה. "האורקל מאומהה" הדגיש במכתב את איתנותה של החברה, וציין כי "הסיכוי שברקשייר תעבור אסון נורא נמוך יותר מכל עסק אחר שאני מכיר". באפט הוסיף כי "בסך הכל, לעסקי ברקשייר יש פרוספקטים מעט טובים מן הממוצע, המובלים על־ידי כמה יהלומים משמעותיים לא־מתואמים. עם זאת, עשור מעכשיו, יהיו הרבה חברות שיהיו יותר טובות מברקשייר. הגודל שלנו גובה את מחירו".

ברקשייר יושבת על ערמת מזומנים עצומה של כ-381 מיליארד דולר נכון לסוף ספטמבר, מה שמסמן את המאזן הבלתי־רגיל שלה ואת גישת ההשקעות הזהירה בה היא נוקטת. החברה גם מימשה החזקות במהלך 12 רבעונים ברציפות, מה שמשקף את זהירותו של באפט בתוך שוק מניות יקר במיוחד. מניית החברה עלתה בכ-10% ב-2025, והציגה ביצועים עודפים על פני הרבה מניות דפנסיביות, אם כי היא מפגרת מאחורי ה-S&P 500, בסביבה של ראלי במניות הטכנולוגיה.

"מחיר המניה שלנו יזוז באופן קפריזי, וייפול מעת לעת במשהו כמו 50%, כפי שקרה שלוש פעמים בתוך 60 שנה תחת ההנהלה הנוכחית", אמר באפט. "אך אל ייאוש; אמריקה תחזור ואיתה גם מניית ברקשייר", הוא סיכם.