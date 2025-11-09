אפל מציגה: אם נפסיד במרוץ ה-AI, לפחות נקנה אותו מהמתחרה

עסקת ענק נרקמת בין אפל לגוגל , והפעם לא מדובר במנוע החיפוש - אלא במודל הבינה המלאכותית ג'מיני (Gemini). על פי דיווח בלומברג מהימים האחרונים, אפל מתכננת לשלם כמיליארד דולר בשנה עבור המודל שפיתחה גוגל. הדבר מיועד לשפר פלאים את העוזרת הקולית של אפל סירי (Siri). מדובר בעסקה שנבחנה זמן רב ולאחר היערכות רבה בתוך החברה.

מדובר בשדרוג משמעותי למודלים של סירי. מודל ה־AI של גוגל ג'מיני, המבוסס על כ־1.2 טריליון פרמטרים, צפוי לשפר תשתית העוזרת הקולית של אפל - ולהפוך אותה לחכמה ומתקדמת בהרבה. לשם השוואה, המודל הנוכחי של אפל כולל "רק" כ־150 מיליארד פרמטרים. על פי הדיווח, באפל מקווים להשתמש במודל של ג'מיני כ"פתרון ביניים", עד שמודלי החברה יהיו חזקים מספיק כדי לספק מענה עצמאי מלא. לפי הערכות, גרסת הסירי המשודרגת צפויה להגיע כבר באביב הבא, באירוע המפתחים השנתי של החברה (WWDC). עם זאת, התוכניות עשויות להשתנות, ודוברי אפל וגוגל סירבו להגיב לדיווח שפורסם בבלומברג.

אפל "מבינה שזה גדול ממנה"

במסגרת ההסכם המתהווה, מודל ה־AI של גוגל יסייע לסירי לטפל בשאילתות הקשורות לסיכום מידע ולתכנון משימות - כלומר, ביכולת לעבד מידע ולקבל החלטות לגבי ביצוע פעולות מורכבות. כמקובל באפל - המודל צפוי לפעול על שרתי החברה עצמה, כדי להבטיח שנתוני המשתמשים יישארו אצלה.

זו לא העסקה הראשונה שאפל בוחנת בתחום ה־AI. בחודשים האחרונים בחנה אפל גם את ChatGPT של OpenAI וגם את Claude של Anthropic, אך החליטה לבחור בגוגל.

ביוני 2024, עם השקת Apple Intelligence, הבטיחה אפל שורת שיפורים משמעותיים בסירי. בחברה הסבירו שסירי תוכל להבין את המשתמשים בצורה טובה יותר, תזכור את הקשר השיחה או את השיחות הקודמות ותמצא את המידע הרלוונטי להשלמת משימות. עוד הובטח, שסירי תוכל "לראות" את המסך ולבצע משימות בהתאם לתוכן המוצג עליו.

במרץ 2025 דווח בבלומברג כי באפל מודים שהם לא יודעים מתי יגיעו לצרכנים הפיצ'רים שהושקו ביוני 2024. עמימות זו לא נעלמה מעיני המשקיעים, ולכן בוול סטריט ניתן היה להבחין ביחס זהיר כלפי החברה, להבדיל מגוגל , מיקרוסופט , מטא ואמזון .

אורי אליאבייב, יועץ בתחום הבינה המלאכותית ומנהל קהילת Machine and Deep Learning Israel מסביר לגלובס כי "אפל מפתחת מודלים ואולי הם ירוצו ברקע, אבל הם עדיין לא מספיק טובים. לכן היא מבינה שהיא צריכה לקחת חלק במרוץ ה־AI והיא חוברת לגוגל. עדיף לחבור לשחקנית הגדולה בתחום מאשר להישאר מאחור. גוגל מצליחה להתעלות על שאר המתחרות אם במחיר ואם בביצועים. אנחנו רואים את היכולת של גוגל להיכנס לאקו־סיסטם של אפל, ולהציע סירי משודרגת".

לדבריו, אפל יכולה ללמוד מהסכם כזה: "ניתן להעריך כי אפל תאסוף מידע בתקופה מסוימת על האינטראקציה שיש למשתמשים עם ג'מיני אצלה - ובשלב מסוים היא תוציא מודל בתחום".

איך זה ישפיע על השוק? "לא בטוח שנראה שינוי משמעותי, גם אם זה יפגע בהגמוניה של OpenAI ו־Anthropic. מעניין בעיקר לראות איך אפל תציג את המהלך - אם היא תכריז על כך שג'מיני רץ מאחורי סירי, הדבר עשוי לשפר את המוניטין של ג'מיני. יכול להיות ששווה לגוגל להציע את העסקה רק במיליארד דולר, 'להפסיד' ביחס להצעות של OpenAI והשאר ולקחת את הסיכון הזה".

הוא חותם ואומר כי "זה שיעור מרתק - לפתח מודלים זה לא עניין של מה בכך. גם אפל הגדולה מבינה שזה לא דבר טריוויאלי לפתח מודל טוב. היא מבינה שזה גדול ממנה. יש מי שיטען שאולי בצדק".

בין אפל לגוגל יש מערכת יחסים קרובה מאוד. ענקית החיפוש גוגל משלמת לאפל 20 מיליארד דולר מדי שנה כדי להישאר מנוע החיפוש המוגדר כברירת המחדל במכשירי אפל.

העסקה הזו מחזקת את שליטת גוגל בתחום מנועי החיפוש. אפל מצידה מכחישה את הטענה שעסקה זו מונעת ממנה לפתח מתחרה אמיתי למנוע החיפוש של גוגל. נציין כי הסכם זה שימש גורם מפתח בתיק של משרד המשפטים האמריקאי נגד גוגל, שם פסק השופט שגוגל פועלת כמונופול בלתי חוקי.

"חברה שלא צומחת דה פקטו"

סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל מתאר לגלובס כי "אפל הודתה בתבוסה עוד לפני כן, ומדובר במעין פתרון ביניים. החברה מנסה לגשר על הפער: עד שהם יפתחו את הפתרון העצמאי שלהם, הם ישתמשו בג'מיני. מדובר במודל המותאם לאפל וזה עולה להם יחסית מעט כסף".

לדברי וסצ'ונוק, "מדובר במהלך טקטי של אפל וגוגל. עבור אפל זה סוג של חבל הצלה, ועבור גוגל זה עניין תדמיתי. אבל אפל מרוויחה מזה יותר מגוגל: היא משלמת סכום זניח לחלוטין על מודל טוב וחזק עם אפשרות לפתח משהו עצמי. במקביל, גוגל יכולה להגיד שאפל בחרה בה ולא ב־ChatGPT".

מעניין לציין כי למרות שאפל משתרכת מאחור בתחום ה־AI, היא מצליחה להרגיע את המשקיעים בוול סטריט. בעוד חברות אחרות חוטפות על היעדר חדשנות אמיתית, בטח בתחום ה־AI, אפל מצליחה לאותת ששמרנותה ופעילותה עדיין מוערכות. בחודש שעבר עברה החברה את שווי השוק של 4 טריליון דולר, ומאז הוא פחת במעט. נכון לכתיבת שורות אלו, שווי השוק של החברה עומד על 3.97 טריליון דולר.

וסצ'ונוק מסביר כי "בוול סטריט נדרש זמן רב עד שמפנימים את השינויים. בטח כשהחברה מובילת שוק, עד שהיא לא מתחילה ממש לפשל, היא לא תאבד את נתח השוק שלה. בסוף, אפל היא חברת אייפונים, אני לא חושב שמישהו מתמחר את אפל בתור חברת AI - ולכן המשקיעים בסדר עם זה". לדבריו, "זו חברה שלא צומחת דה פקטו ועדיין מקבלת מכפילי רווח מאוד גבוהים. בוול סטריט שמים לב שהיא לא משלמת הרבה לספקיה. היא מנסה לחסוך בעלויות, ובוול סטריט אוהבים את זה".