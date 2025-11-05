אזהרת בועה: מה הסיכוי שה־AI יצדיק את השוויים וההשקעות בו

הכותב הוא יו"ר מיטב ניירות ערך

שוקי המניות כמעט בכל העולם מצויים בסוג של ראלי מתמשך כבר כמעט שלוש שנים, מאז ראשיתה של 2023: מדד S&P500 עלה מאז ועד סוף אוקטובר השנה ב-84%; הנאסד"ק טיפס 130%; הדאקס הגרמני הוסיף 66%; הניקיי היפני עלה 110% ומדד ת"א 125 "הסתפק" ב-84%. בדרך היו אמנם כמה מהמורות שאולי האטו את הראלי לכמה שבועות בלבד.

המוני משקיעים, צעירים ברובם, שעטו לשוקי המניות בשנים אלו בגלים שרק התגברו, ובאופן שלא אפשר לשוק מימוש בריא. מה שהוסיף ותדלק את שוקי המניות זו מהפכת הבינה המלאכותית, AI והשקעות העתק בתחום, שהביאו את מלכת השבבים אנבידיה לשווי לא ייאמן של כ־5 טריליון דולר, אשר יחד עם השווי של עוד 9 המניות האמריקאיות המובילות בשווי השוק שלהן - עולות על השווי של כל המניות הנסחרות ביפן למשל!

לכן, לא צריך להתפלא שבעת האחרונה נשמעים יותר ויותר קולות של בכירים בשוקי ההון והכספים בארה"ב שמזהירים כי שוק המניות יקר מדי ולכן צפוי בו מהלך של נסיגה (Drawdown). הם אמנם נזהרים מלהשתמש במונח "בועה" (Bubble), אך מזהירים שאחרי הראלי הנוכחי, שאולי עוד יימשך זמן מה, יגיעו הירידות - ולא כאלה של 5%, כי אם לפחות 20%, כיאה למחזורים של עליות וירידות בשוקי המניות לאורך השנים.

הסיכון המרכזי שאני רואה הוא התמחור הנדיב שניתן לחברות ה־AI, שמשקיעות הון עתק בלי שברור מה יהיה המודל העסקי שלהן שיצדיק את ההשקעות הללו. ושברור שחלק מהן יקרסו.

לצד זאת אורבת סכנה נוספת לשוקי המניות, ולאנושות כולה, בדמות האפשרות של פלישה סינית לטייוואן. צעד כזה מאיים כרגע באופן ממוקד על תעשיית השבבים העולמית שבלעדיה אין תעשיית AI, בהיותה של טייוואן מובילה עולמית בייצור שבבים.

וברקע נמצאת כל העת הסביבה הכלכלית - המשק האמריקאי והמכסים של הנשיא טראמפ. יש סימנים להיחלשות בשוק העבודה וגם בנתוני הצריכה. האטה כלכלית, גם אם תלווה בהפחתת הריבית, עלולה לפגוע ברווחיות הפירמות האמריקאיות, יחד עם השלכות תוכנית המכסים של טראמפ.

לפי באפט ושילר זו בועה

לרבים, המצב בשוק המניות האמריקאי כיום מזכיר את שנת 1999 - תחילת 2000, ערב התפוצצות בועת הדוט.קום. גם אז נרשמו עליות של כ־100% תוך 8 חודשים, והגאות נתמכה בהמוני משקיעים שהרגע "גילו" את הבורסה (רק פחות צעירים ויותר פנסיונרים). גם אז דיברו על "כלכלה חדשה" שלא כפופה לחוקים המקובלים, עם פריחת האינטרנט.

אבל בכל זאת יש כמה הבדלים מהותיים. אז, חברות קיקיוניות קיבלו שוויים של מיליארדי דולרים בלי שהכניסו אפילו דולר אחד, שלא לדבר על רווחים. היום זה לא קיים כתופעה רוחבית. גם תנאי המאקרו אז היו שונים לגמרי - הריבית הייתה במסלול של עלייה בניגוד לצפי הנוכחי להפחתות ריבית נוספות.

נגדיר קודם מהי בכלל בועה בשווקים הפיננסיים. מקובל לומר שזהו מצב שבו רמת המחירים של המניות (או כל נכס פיננסי או אחר) מתנתקת במידה ניכרת מכל מה שנראה סביר.

לצד התמחור, יש סימנים חיצוניים שיכולים לסייע לקבוע אם מדובר בבועה. ביניהם: נזילות גבוהה מאוד, נטייה לנטילת סיכונים תוך שימוש מוגבר במינוף, ביטחון מוגזם שהשוק יכול רק לעלות, כניסת משקיעים סולידיים באופן אגרסיבי לשוק, ריבית ריאלית שלילית שמעודדת לקיחת אשראי לצורך קניית מניות, אזהרות של בכירים שהמשקיעים לא מקשיבים להן, ובעיקר - סחרור כלפי מעלה של השוק כמעט ללא תיקונים.

האינדיקטור האחרון הוא שמאפיין את סיום החגיגה, כפי שארע במפולות קודמות ובעיקר במקרה הדוט.קום. חלק מהסימנים הללו קיימים היום וחלקם לא, או עדיין לא.

את סוגיית התמחור ניתן לבדוק דרך הפרספקטיבה של מודלי מאקרו שונים. לפי המודל של וורן באפט למשל המצב אכן בועתי, וביתר שאת לפי זה של שילר, שמצביע על כך ששוק המניות מצוי ברמה של יותר מפי 2 מרמת המכפילים ההיסטורית הממוצעת שלו - 40 מול 17.

למי ה־AI באמת תועיל

התשובה לגבי העתיד הצפוי לשוק המניות האמריקאי בשנה-שנתיים הקרובות, ובכל אלו המושפעים ממנו, בנטרול גורמים חיצוניים וברבורים שחורים, תלויה בדבר אחד: עד כמה הסיפור של ה-AI הוא אמיתי. במובן של האם יש מודל עסקי לחברות בתחום שמצדיק את ההשקעות המטורפות שמוזרמות אליו. ראינו מניות שמזנקות ביום מסחר אחד ביותר מ־30% תודות לכך ש־OpenAi עשתה איתן עסקאות ענק, דוגמת אורקל ו־AMD.

יש מי שממקדים את הביקורת שלהם באנבידיה ו־OpenAi, בטענה שמה שקורה כאן זו מערכת אגרסיבית של יחסי ציבור ששוטפת למשקיעים את המוח ומסתירה את מה שמכונה "כלכלת הריקבון".

לעומתן, מי שעשויות להרוויח דווקא ממהפכת הבינה הן אותן חברות לא בהכרח טכנולוגיות, שיוכלו לשלב את יכולות ה־Ai במערכות הליבה שלהן. חברות בכל תחומי העשייה - פיננסים, מלונאות, תעופה, תעשיות מסורתיות כמו רכב, רפואה, ששילובן יוכל לשפר דרמטית את הפריון והביצועים הפיננסיים שלהן.

המהפך יגיע, וזה יכאב

בניסיון לצפות מה הלאה, אי אפשר לפסול את התסריט של המשך הראלי בשוק המניות ואף בעוצמה מתגברת עד כדי סחרור בחודשים הקרובים. אבל אפשר להניח שבמהלך השנה הקרובה יתרחש מהפך. זה יגיע כשרמת המחירים תהיה כבר בועה של ממש, שנותר לה רק להתפוצץ.

וההתאוששות מכך עשויה לקחת הרבה זמן. רק נזכיר כי אחרי שהתנפצה בועת הדוט.קום במרץ 2000, לקח למדד נאסד"ק 15 שנים לחזור לרמתו, וביפן כשהתרחשה המפולת בניקיי ב-1989 לקח למדד כ־36 שנה רק כדי לחזור לעצמו.

למשקיע נותר להחליט אם הוא מתנזר מהשוק כמי שלא חובב סיכונים, או עולה על הרכבת מתוך אמונה שהוא יידע מתי לרדת ממנה.

