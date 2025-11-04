לאחרונה נראה ששום דבר לא יפריע לחגיגה בשוקי ההון בעולם. המדדים המובילים בוול סטריט נסחרים סביב רמות שיא, אחרי עליות של 11.3%־23.4% מתחילת השנה, כאשר לאחר טלטלה קצרה בשווקים באפריל על רקע "יום השחרור" בו ממשל טראמפ הכריז על מכסים, המגמה החיובית חזרה לשווקים.

נראה שהמשקיעים מתעלמים לרוב מחדשות שליליות שנוגעות למכסים והשפעותיהם על הכלכלות ומההשבתה הארוכה של הממשל, ומעדיפים להתמקד בחדשות החיוביות, כמו דוחות כספיים טובים והתפתחויות בתחום ה־AI. במקביל, גם בבורסות אחרות בעולם נשברים שיאים, בהן גם הבורסה בתל אביב.

עד לפני מספר שבועות, גם מחיר הזהב ומחיר הביטקוין שברו שיאים, אך מאז הזהב נסחר בתנודתיות מסוימת ונחלש, והביטקוין נפל בשיעור דו־ספרתי ביחס לדולר - כששוק המניות נותר חסין. האם כעת צפוי שינוי גם במקרה זה? נראה שהנושא עולה יותר ויותר כאפשרות סבירה. מנכ"לים בכירים בוול סטריט מזהירים מפני אפשרות של תיקון בשיעור של למעלה מ־10% בטווח של 12-24 החודשים הקרובים. לדבריהם, מדובר במהלך חיובי.

התפתחות בריאה של השוק או משבר?

בבלומברג צוטט מייק גיטלין, מנכ"ל חברת ההשקעות Capital Group, שדיבר בכנס פיננסי שנערך בהונג קונג. גיטלין אמר שהדוחות הכספיים של החברות חזקים, "אבל מה שמאתגר זה השוויים". לשאלה האם מחירי המניות היום נמוכים, הוגנים או "מלאים", אמר גיטלין כי "רוב האנשים יגידו שאנחנו נמצאים בין שווי הוגן לשווי מלא".

גיטלין הוא לא הראשון שמעלה את החשש מפני התמחור בשוק. מנכ"ל גולדמן זאקס, דיוויד סולומון, אמר כבר לפני מספר שבועות שהוא צופה שבשלב מסוים יהיה בשוק "ריסט", והוסיף, כי "לאחר השיאים שהגיעו בזכות ה־AI, לא אתפלא אם ב־12-24 החודשים הבאים נראה ירידה בשוקי המניות". כעת, בדבריו של סולומון באותו כנס בהונג קונג (כפי שצוטטו בבלומברג וב־CNBC), הוא מוסיף כי מכפילי מניות הטכנולוגיה "מלאים", אך זה לא המצב בשוק בכללותו.

סולומון ממליץ ללקוחות הבנק להמשיך להשקיע, להסתכל על הקצאת ההשקעה שלהם ולהימנע מניסיון לתזמן את השוק. "ירידות של 10%־15% בשוק המניות מתרחשות פעמים רבות בזמן מחזורים חיוביים, בלי שהן משנות את הכיוון הכללי של זרימת ההון או את ההקצאות לטווח הארוך - זה לא משהו שמשנה את האמונה הבסיסית והמבנית לגבי איך אתה רוצה להקצות את ההון", אמר סולומון.

במקביל, באקונומיסט הזכירו שגם מנכ"ל ג'יי.פי מורגן ג'יימי דיימון הזהיר לאחרונה שהרבה נכסים "נראים כאילו הם נכנסים לטריטוריה של בועה".

עוד בכיר שהעלה את נושא התיקון האפשרי בשוק הוא מנכ"ל מורגן סטנלי, טד פיק, שאמר שיש עדיין סיכון ל"טעויות מדיניות" הנוגעות לחוסר הוודאות הגיאופוליטי בין ארה"ב לבין סין. לדבריו, "השווקים אמנם נראים יקרים, אבל המציאות היא שהסיכון המערכתי כנראה הצטמצם", והוא מעריך שבשוק ישימו דגש רב יותר על רווחי החברות ב־2026. פיק צופה גם פיזור גבוה יותר - חברות חזקות יציגו להערכתו ביצועי יתר, בזמן שהחלשות יותר יישארו מאחור. לדברי פיק, משקיעים צריכים לקבל בברכה תיקונים בשוק, משום שמדובר בהתפתחות בריאה ולא בסימנים של משבר.

קרן המטבע: "הסיכון לא מתומחר כראוי"

ההתרעות מפני תיקון בשוק הגיעו גם מכיוון קרן המטבע הבינלאומית (IMF), שלפני מספר שבועות הזהירה בדוח היציבות הפיננסית שלה, כי השווקים הגלובליים מרגישים יותר מדי בנוח עם הסיכונים שעלולים לגרום לתיקון.

הקרן ציינה כי השווקים הפגינו חוסן מאז חודש אפריל, בעיקר בשל ציפייה להקלה מוניטרית בכלכלות המרכזיות, אך מתחת לפני השטח יש שינויים שמובילים לחולשות. לדוגמה, להערכת הקרן הסיכון לא מתומחר כראוי. עוד ציינו כלכלני הקרן שההתלהבות ממניות ה־AI הגדולות יוצרת ריכוזיות רבה, שעלולה להוביל לתיקון חד ופתאומי.

פלנטיר כסמל לבועה: הנפילה שאחרי הדוחות

אחת המניות שחושבים עליה כשמדברים על מניות בתמחור "מלא", אם לא למעלה מכך, היא פלנטיר . המניה הגיעה השבוע לשיא של כל הזמנים ששיקף לה שווי שוק של כמעט חצי טריליון דולר - כחמש שנים אחרי שהחלה להיסחר בשווי של 20 מיליארד דולר. בשנה האחרונה המניה זינקה בכ־400%.

עם זאת, לאחר פרסום הדוחות לרבעון השלישי ביום ב' אחרי המסחר, המניה נפלה, מה שמעלה את השאלה האם מדובר בשינוי כיוון, או רק במימוש רווחים לאחר הדוחות הטובים.

פלנטיר היא אחת המניות היקרות בוול סטריט במונחי מכפילים, ואנליסטים מתקשים להצדיק את השווי שלה כבר תקופה ארוכה. כיום היא נסחרת לפי מכפיל רווח עתידי של 217, כמעט פי 10 מהממוצע במדד S&P 500.

כך למשל האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס ממליץ על המניה ב"תשואת חסר" במחיר יעד שמשקף דיסקאונט של 66%. לאחר הדוחות הוא הסביר כי המספרים חזקים ובאופן כללי "אנחנו אוהדים את פלנטיר, אך יחס הסיכון/סיכוי במכפיל הזה הופך מניות אחרות בתחום למועדפות יותר על הבנק.

השבוע גם פורסם כי המשקיע מייקל ברי, שהתפרסם כמי שחזה את משבר הסאבפריים ב-2008, מהמר כעת באמצעות קרן ההשקעות שלו, Scion Asset Management, נגד מניות אנבידיה ופלנטיר. ברי רכש אופציות פוט על שתי החברות, מהלך שמניב רווח במקרה של ירידה במחירי המניות שלהן.

הפרסום הגיע ימים ספורים לאחר שהוא עצמו פרסם אזהרה מסתורית ברשת X, לפיה "לפעמים אנחנו רואים בועות. לפעמים אפשר לעשות משהו בקשר לכך, אבל לעיתים - עדיף לא לעשות כלום". פלנטיר, המנוהלת על־ידי המייסד המשותף שלה אלכס קארפ, מספקת מערכות AI לצבאות וסוכנויות מודיעין, ופועלת במקביל גם בשוק האזרחי.