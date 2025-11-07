חברת Related Companies חתמה על הסכם לבנות קמפוס מרכזי נתונים (Data Center) בעלות של יותר מ־7 מיליארד דולר בשטח חקלאי מחוץ לדטרויט - אחת העסקאות הגדולות ביותר עד כה בסקטור הנדל"ן הצומח במהירות.

הקמפוס, המשתרע על פני 250 אקר (יותר מ-1,000 דונם) בעיירה סליין במישיגן, הוא האתר הרביעי שהוכרז במסגרת חוזה בשווי 300 מיליארד דולר שנחתם בין אורקל ו־OpenAI, מפתחת ChatGPT. לפי OpenAI, מדובר בחלק מפרויקט Stargate, שנועד לבנות תשתית מחשוב בשווי טריליוני דולרים.

האתר של Related, הממוקם כ־20 קילומטרים מאן ארבור, צפוי לספק יותר מג'יגה-וואט אחד של קיבולת מחשוב - שווה בערך לצריכת החשמל של יותר מ־750,000 בתים.

Related סירבה להגיב בנוגע לעלויות הפרויקט אולם אנליסטים מעריכים כי העלות הכוללת של הפרויקט, לאחר שמביאים בחשבון גם את תרומת אורקל, עלולה להגיע עד 10 מיליארד דולר.

חברת Related השיקה את חטיבת מרכזי הנתונים שלה במרץ, כדי להיחשף לתחום הנדל"ן החם ביותר כיום. על פי חברת שירותי הנדל"ן JLL, ההשקעות העולמיות במרכזי נתונים עברו את 60 מיליארד הדולר ב־2024, והמשיכו לצמוח גם ב־2025.

מרכזי הנתונים מאחסנים את השרתים, יחידות העיבוד הגרפיות (GPU) והחומרה הייעודית שמפעילים ומאמנים מערכות בינה מלאכותית - כמו אלה של OpenAI, גוגל, אמזון ומיקרוסופט.

העבודות על הפרויקט צפויות להתחיל בשנה הבאה.

ההתרחבות המסיבית הזו מעוררת חששות מפני היווצרות בועה בתחום תשתיות הבינה המלאכותית. משקיעים מניחים שהטכנולוגיה תניב בקרוב טריליוני דולרים בהכנסות.

OpenAI צפויה להגיע השנה למכירות של 13 מיליארד דולר, אך במקביל התחייבה לתשלומים שנתיים ממוצעים של 60 מיליארד דולר רק במסגרת החוזה שלה עם אורקל.

שותפות אסטרטגית

Related הגיעה להסכם עם אורקל ועם חברת החשמל DTE Energy, שתספק את כל החשמל לפרויקט - צעד שפתר אחד המכשולים המרכזיים בפני יזמי מרכזי נתונים, שנאבקים כיום להשיג מקורות אנרגיה אמינים לפרויקטים עתירי אנרגיה מסוג זה. "הבנו מוקדם מאוד שכיבוש מקורות חשמל הוא המפתח להצלחה", אמר מנכ"ל Related, ג'ף בלאו.

חברת הנדל"ן מניו יורק נאלצה גם להתמודד עם התנגדות מצד הציבור בסליין, עיירה בת 2,200 תושבים בלבד - מה שממחיש את ההתנגדות ההולכת וגוברת לפרויקטים דומים בעיירות קטנות ברחבי ארה"ב.

Related, הידועה יותר בזכות פרויקטים מסורתיים כמו Hudson Yards במנהטן, מתגלה כעת כמתמודדת מובילה במרוץ לבניית תשתיות מחשוב ענקיות.

השקעות ענק

החברה החלה לתכנן את חטיבת מרכזי הנתונים שלה לפני כשלוש שנים, והתחייבה להשקיע 500 מיליון דולר כדי לתמוך בצבר פרויקטים בשווי כולל של כ־45 מיליארד דולר בארה״ב ובקנדה.

כיום היא קרובה להשלמת מתקן בהספק של 64 מגה־ואט באונטריו עבור CoreWeave, החלה בבניית קמפוס של 302 מגה־ואט בצ'ייני, וויומינג, והכריזה על מתקן נוסף של 1.2 ג'יגה־ואט ליד סנט לואיס.

אך העסקה בסליין היא אחת הגדולות ביותר שהוכרזו עד כה, והיא מהווה גם הפרויקט הכלכלי הגדול ביותר בתולדות מישיגן, לפי גורמי מדינה - גדול אפילו מהשקעת הענק של ג'נרל מוטורס (7 מיליארד דולר) ב־2022.

Related תבנה את המבנים והתשתיות, בעוד אורקל תשכור את הקמפוס ותצייד אותו בשרתים ו־GPU - השקעה שצפויה לעלות אף יותר מעלות הבנייה עצמה.

לאורקל יש הסכם שירות נפרד עם OpenAI. מנכ"ל OpenAI סם אלטמן ומייסד אורקל לארי אליסון הצטרפו לנשיא טראמפ בטקס חשיפת פרויקט Stargate בבית הלבן בינואר. OpenAI ואורקל מובילות כעת שורה של פרויקטי מרכזי נתונים בשווי מיליארדים - מטקסס ועד המערב התיכון.

אלטמן אמר בפודקאסט של OpenAI: "יש פער עצום בין מה שאנחנו מסוגלים להציע לעולם כיום, לבין מה שנוכל להציע אם תהיה לנו יכולת מחשוב גדולה פי 10 - ויום אחד, אולי פי 100".

אחת הסיבות לבחירת האתר בסליין הייתה קיומם של קווי מתח גבוה שכבר עוברים בשטח, כך ש־Related תוכל להתחבר אליהם. אך בספטמבר דחתה מועצת סליין את בקשת החברה לשינוי ייעוד הקרקע, בטענה שפרויקט כזה עלול לפגוע במשאבי המים, לגרום לאובדן קרקע חקלאית ולהתנגש עם האופי הכפרי של האזור.

בתגובה, Related הגישה תביעה, בטענה שסירוב העיירה לייעד קרקע כלשהי לשימוש תעשייתי מפר את החוק המדינתי, משום שהוא מונע שימוש כלכלי לגיטימי שיכול להביא תעסוקה והכנסות ממסים.

החברה פתחה גם קמפיין יחסי ציבור והציעה תמריצים שונים, בהם תרומות לשימור שטחי חקלאות נוספים.

נציגי החברה הסבירו לתושבים כי מרכז הנתונים יתקרר בעזרת נוזל ממוחזר, במקום שיטות קירור באידוי העלולות להכביד על מערכת המים המקומית.

לבסוף, מועצת סליין שינתה את החלטתה ואישרה את הפרויקט, שזכה לשם "The Barn" - על שם אסם היסטורי אדום שייוותר בכניסה לאתר. "הקהילה בסופו של דבר הגיעה למסקנה שזה לטובתה", אמר בלאו.