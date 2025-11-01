הר המזומנים של וורן באפט צמח לשיא חדש

ברקשייר האת'וויי של וורן באפט פרסמה את דומותיה הרבעוניים ודיווחה על התאוששות חדה ברווח התפעולי, בעוד מאגר המזומנים של החברה תפח לשיא חדש.

● באפט פספס את השיא של אפל: כמה הוא הפסיד על מכירת המניות?

● אנליסט בהמלצה חריגה: תמכרו את המניה של וורן באפט

הרווח התפעולי זינק ב-34% לעומת השנה הקודמת והגיע ל‑13.49 מיליארד דולר ברבעון השלישי. את עיקר הצמיחה הובילה קפיצה של יותר מ‑200% ברווחי ביטוח החיתום, שעלו ל‑2.37 מיליארד דולר.

באפט שוב נמנע מרכישה חוזרת של מניות, אף שהמניה רשמה נסיגה משמעותית בתקופה האחרונה. בחצי השנה האחרונה איבדה המניה 10%, ומתחילת השנה היא מציגה תשואה של ב-6% בלבד. זאת, בזמן שמדד הדגל, ה-S&P 500, עלה ביותר מ-16%.

באפט בן ה‑95 הודיע במאי כי יעזוב את תפקיד המנכ"ל בסוף השנה לאחר שישה עשורים בתפקיד. סגנו גרג אייבל, המנהל את תחום הפעילות הלא‑ביטוחית, צפוי להתמנות למנכ"ל, בעוד באפט יישאר יו"ר הדירקטוריון. אייבל יחל גם בכתיבת מכתבי המשקיעים השנתיים החל מ‑2026. תקפיד שהיה שמור לאורקל מאומהה.

היחלשות המניה התרחשה במקביל להודעת באפט כי יפנה את כסא המנכ״ל בסוף השנה. הסיבה בין היתר היא היעלמות "פרמיית באפט" - התוספת שמעניקים משקיעים למניה בזכות המוניטין יוצא הדופן של באפט בניהול הון.

במגזין בארונ'ס העריכו לקראת הדוחות שצפוי לברקשייר הת'וואיי רבעון חזק, וציינו שתחזית האנליסטים היא לגידול של מעל 20% ברווח התפעולי ליותר מ-12 מיליארד דולר, בזכות תוצאות טובות של מגזר הביטוח.

כרגיל בדוחות ברקשייר הת'וואיי, המשקיעים שמים דגש על קופת המזומנים הדשנה של החברה. בסוף הרבעון הקודם היו לחברה 344 מיליארד דולר, ירידה קלה מהשיא של תחילת השנה, 347 מיליארד דולר. אלא שכעת, בסוף הרבעון השלישי, הסכום בקופה עלה ל-381 מיליארד דולר. מאז אמצע 2024 ברקשייר לא ביצעה רכישה עצמית של מניות וברבעון השלישי המגמה נמשכה.

הדיווח על ההחזקות של ברקשייר לסוף הרבעון השלישי יפורסם בעוד כשבועיים. ברבעון הקודם, החברה חשפה שרכשה מניות של United Health בכ-1.6 מיליארד דולר. במקביל היא המשיכה להפחית את ההחזקה של באפל גם ברבעון השני, ובכך "פספסה" את השיאים האחרונים במניה.

עוד אירועים שקרו לאחרונה בברקשייר הת'וואיי הם ההודעה על פיצול חברת המזון קראפט היינץ שבה החברה השקיעה והרכישה של חטיבת הפטרוכימיה של אוקסידנטל, OxyChem, ב-9.7 מיליארד דולר. ברקשייר הת'וואיי נסחרת בבורסת ניו יורק בשווי של מעל טריליון דולר.