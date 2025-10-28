בית ההשקעות Keefe, Bruyette & Woods (KBW) הוריד את דירוג ברקשייר האת'וויי ל־ "תשואת חסר" (Underperform), והזהיר כי סיכון ההחלפה של וורן באפט יחד עם שורה של אתגרים עסקיים ייחודיים עלולים להעיק על רווחי התאגיד ועל ביצועי המניה בשנה הקרובה.

● תחרות לאנבידיה: השבב החדש שמשיקה קוואלקום

● ושוב איתנו: מניות המם חוזרות ומשגעות את השווקים

בית ההשקעות הוריד את דירוגו ל־"מכירה" במקום "נייטרלי", וקיצץ את מחיר היעד למניית Class A של ברקשייר מ־ 740,000 דולר ל־700,000 דולר, מה שמרמז על ירידה צפויה של כ־5% ממחירה כעת.

״מעבר לדאגות המתמשכות שלנו לגבי חוסר הוודאות המקרו־כלכלית וסיכון ההחלפה הייחודי של ברקשייר, אנו סבורים שהמניה תציג ביצועים חלשים יותר ככל שקשיים ברווחיות יופיעו או יתמשכו״, כתבו האנליסטים.

ב־KBW ציינו כי העסקים המרכזיים של ברקשייר - החל מחברת הביטוח לרכב Geico ועד למסילת הרכבת Burlington Northern Santa Fe - צפויים לעמוד בפני לחצים בשנה הקרובה. האנליסטים הצביעו גם על היחלשות בהכנסות מהשקעות ביטוח, צמיחה מתונה בתחום הרכבות, וקיטון בזיכויי המס על אנרגיה מתחדשת כגורמים מרכזיים שצפויים להכביד על פעילות החברה.

הקונצרן מאומהה הציג ביצועים חלשים לעומת מדד S&P 500 השנה, לאחר שמנייתו ירדה בעשרות אחוזים מהשיא ההיסטורי. זאת בעקבות הודעתו של באפט, בן ה־95, במאי האחרון, כי יפרוש מתפקיד מנכ״ל החברה בסוף השנה - לאחר שישה עשורים בתפקיד. הירידות במניה משקפות בחלקן את אובדן "פרמיית באפט" - התוספת שמוכנים משקיעים לשלם עבור המניה בזכות הרקורד חסר התקדים וכישורי הקצאת ההון יוצאי הדופן של המיליארדר.

ב־ KBW הסבירו כי חוסר הוודאות סביב הירושה בחברה נובע מ"המוניטין הבלתי־מעורער של וורן באפט ומה שאנו רואים כחוסר גילוי נאות מספק, שעלול להרתיע משקיעים כאשר הם כבר לא יוכלו להסתמך על נוכחותו של מר באפט בחברה". הדברים נכתבו במזכר שכותרתו "Many Things Moving in the Wrong Direction".

מניית B של ברקשייר עלתה ב־ 8.6% בשנת 2024 (נכון ליום שישי), לעומת עלייה של 15.5% במדד S&P 500 - פער של 6.9 נקודות אחוז, הפער הגדול ביותר שנרשם השנה בין המניה למדד.

נעים בכיוון הלא נכון

ברבעון השני ירד הרווח התפעולי של ברקשייר ב־ 4% בהשוואה לשנה שעברה, לרמה של 11.16 מיליארד דולר , בעקבות ירידה ברווחי החיתום הביטוחי. לפי KBW, הרווחיות בענף הביטוח צפויה להיחלש עוד יותר, כאשר Geico מורידה תעריפים בביטוחי רכב פרטיים ומגבירה הוצאות שיווק במטרה להשיב נתח שוק שאבד.

החברה מתמודדת גם היא עם תנאים פחות נוחים - עונת הוריקנים מתונה במיוחד השנה פגעה במחירי ביטוח המשנה בתחום נזקי הרכוש, מגמה שעלולה לצמצם את היקף הפרמיות ואת הרווחיות ברבעונים הקרובים.

גם הכנסות ההשקעה , שהיוו מנוע רווח מרכזי בשנים האחרונות, צפויות להיחלש.

על רקע ירידת הריביות לטווח קצר, התשואות על תיק המזומנים והאג"ח הממשלתיות הענק של החברה עלולות לרדת, ולפגוע במקור הכנסה יציב שסייע לתוצאותיה לאחרונה.

יתרת המזומנים של באפט, 344.1 מיליארד דולר, נותרה קרובה לשיא היסטורי בסוף יוני.

בחטיבת הרכבות, Burlington Northern Santa Fe , ההכנסות הריאליות נעות היסטורית בהתאם לפעילות הסחר בין ארה"ב לסין. KBW הזהירו כי לחצי מכסים מתמשכים וירידה בזרימת הסחר עלולים להמשיך להגביל את הצמיחה.

גם תחום האנרגיה, ברקשייר , עשוי לראות שחיקה ברווחיות בעקבות חוק "One Big Beautiful Bill Act" (המכסים של טראמפ) שמאיץ את הפחתת זיכויי המס על אנרגיה נקייה . לפי KBW, שינוי המדיניות עלול לפגוע בתשואות על פרויקטים עתידיים בתחום האנרגיה המתחדשת וללחוץ על רווחי האנרגיה של התאגיד בטווח הארוך.

ברקשייר צפויה לפרסם את דוחות הרבעון השלישי שלה בשבת.