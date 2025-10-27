ושוב איתנו: מניות המם חוזרות ומשגעות את השווקים

במהלך אמצע אוקטובר השתלטה שוב על וול סטריט קדחת מניות המם, כאשר מניית חברת ביונד מיט זינקה ביותר מ־1,300% בתוך ארבעה ימים בלבד. הראלי הפתאומי הזכיר את גלי ההשתוללות שנולדו בתקופת מגפת הקורונה - זינוקים חריגים במיוחד במניות חלשות שקיבלו תמיכה מצד משפיענים ברשתות החברתיות.

המוכרות שבהן היו גיימסטופ , איי.אם.סי. אנטרטיינמנט הולדינגס וקריספי קרים , שמניותיהן זינקו בחדות (ובמקרים מסוימים גם צנחו במהירות לאחר מכן) - לא בשל שינוי בעסקיהן, אלא משום שהפכו למוקד עניין של מספר משפיענים בולטים באינטרנט.

מניית יצרנית ההמבורגרים הצמחיים ביונד מיט, שנאבקת כבר תקופה, הגיעה לשיא של 7.69 דולר ב־22 באוקטובר, לעומת 52 סנט בלבד בסגירת המסחר רק שבוע קודם לכן. לאחר שמחיר המניה איבד חלק מהעליות, היא נסחרת כעת בכ-2.3 דולר למניה. ברקע הזינוק החד במניה, אין סימנים לכך שמצבה העסקי של החברה השתפר. למעשה, גם לאחר העליות האחרונות, המניה עדיין נמוכה בכ־98% משיא כל הזמנים שלה ב־2019. עם זאת, נהירת המשקיעים לרכוש את מניית החברה החלשה עוררה זיכרונות לגלי מניות המם הקודמים.

לאחר הזינוק החד הודיעה בשבוע שעבר חברת ראונדהיל אינווסטמנטס כי היא מוסיפה את המניה לתעודת הסל שלה שעוקבת אחר מניות מם, Roundhill Meme Stock ETF. הקרן, שהושקה בשבוע שעבר, מהמרת על משהו שרבים בוול סטריט חשבו שנגמר.

החברה משיקה קרן שמתמקדת אך ורק במניות מם, פחות משנתיים אחרי שסגרה את הקרן הקודמת בגלל חוסר עניין. מה השתנה? לפי דייב מאזה, המנכ"ל של Roundhill, המשקיעים הקמעונאיים כבר לא תופעה חולפת. "זה התחיל כמרד, עכשיו זו מהפכה", הוא טוען. והנתונים תומכים בו: המשקיעים הקטנים אחראים היום לכ-21% מהמסחר בשוק, פי שניים מ-2010.

מניות מם הן מניות שמציגות עליות חדות, של מאות ולעתים אלפי אחוזים, בשל התאגדות של סוחרים קטנים ברשת שקונים יחד את המניות ומקפיצים את מחיריהן. לרוב מדובר במניות של חברות של עסקים ישנים, לעתים אף לקראת קריסה בשל התקדמות הטכנולוגיה. בזמן שקרנות הגידור הגדולות בוול סטריט סוחרות בשורט על המניה, כלומר מהמרים שהיא תרד, עקב דעיכת עסקיה, משקיעי הריטייל בפורומים כמו רדיט, רובין הוד או טוויטר נתקפים נוסטלגיה - או זעם על הברוקרים המעונבים בניו יורק - וקונים את המניה בסיטונאות. כך נוצר שורט סקוויז.

למה קדחת מניות המם ממשיכה לחזור?

מניות המם היו לכאורה הסיפור של 2021, או לפחות כך חשבנו. יש להן כמה מאפיינים משותפים - הן מצליחות ללכוד את דמיון הגולשים ברשת ומקבלות הייפ ברשתות החברתיות. הפוסטים עליהן מלוּוים לעתים קרובות בתמונות או סרטונים (ממים) הכוללים אזכורים מתרבות הפופ. רכישת מניות אלה נתפסת לעתים ככרטיס כבוד או כדרך להצטרף למועדון, ומשקיעים מעודדים זה את זה לקנות מניות ולהעצים את המגמה.

בכתבה ב"וול סטריט ג'ורנל" מחודש יולי האחרון נכתב על מניות Opendoor ו־Kohl's (רשת כלבו) שהן הדור הנוכחי של מניות המם. "רואים את הסימנים שמאותתים שמאניית הממים בשיאה", צוטט שם ברנט קוצ'ובה, מייסד חברת נתוני הנגזרים SpotGamma. בכתבה אחרת ב"וול סטריט ג'ורנל" צוין כי משקיעי הריטייל מהווים היום 18% מהפעילות בשוק, לעומת 10% לפני 15 שנים. "מהלכי שורט סקוויז והעלייה המסחררת במניות המם הם סימן לשוק מניות מבעבע".

שורט סקוויז הוא מצב שבו משקיעים שהימרו נגד מניה מסוימת ופתחו פוזיציית שורט (מכירה בחסר) רואים עלייה במחיר המניה בניגוד לציפיות שלהם, ולכן מעוניינים לסגור את הפוזיציה. כדי לעשות זאת הם צריכים לקנות את המניהף ובכך תורמים בעצמם להגדלת הביקוש ולעליית המחיר שלה. בגיימסטופ למשל, שנחשבת למניית המם הראשונה, המהלך הזה גרר הפסדים משמעותיים לקרנות הגידור והפך לסאגה לא פחות מהיסטורית. אגב, ב־2024 גיימסטופ עשתה קאמבק קטן, אבל הוא החזיק לזמן קצר בלבד.