מהדולר ועד המחיר: 16 שנה לא ראינו פער שלילי כזה בין וול סטריט לעולם

שוק המניות האמריקאי ניפץ עשרות שיאים השנה, ועדיין הוא מדשדש אחרי שאר העולם. דאגות שגברו במהלך השנה באשר לסיכויי הצמיחה של הכלכלה האמריקאית ולהחרפה במלחמת סחר מול מדינות העולם, הובילו מספר הולך וגדל של משקיעים לחפש מניות במחירים אטרקטיביים מעבר לחופי אמריקה. למעשה, מניות בינלאומיות אלו עומדות לגבור על מקבילותיהן שבארה"ב בפער הגדול ביותר זה 16 שנים.

מדד MSCI All Country World ex USA, העוקב אחר מניות של שווקים מפותחים ומתעוררים, עלה בכ־26% בשנת 2025 עד כה במונחים דולריים. זאת לעומת העלייה במדד S&P 500, של 15% - הביצועים השנתיים החלשים ביותר של מדד הדגל האמריקאי מאז 2022. בתקופה זו זינק מדד קוספי של דרום קוריאה ב־64%, מדד DAX הגרמני עלה ב־22%, הניקיי 225 ביפן טיפס ב־24% ומדד FTSE 100 (פוטסי) בבריטניה עלה ב־18%.

הביצועים הללו מדגימים מהפך חד ביחס לעשור האחרון, שבו תשואות חזקות של מניות אמריקאיות הולידו תזה בדבר "אקספציונליזם אמריקאי", האמונה שצמיחה כלכלית חזקה, שולי רווח נדיבים וענקיות טכנולוגיה פורצות דרך, הופכים את שוק המניות של אמריקה למקום הטוב ביותר להשקעת כסף עלי אדמות.

כבר בחודש ינואר, הדאגה לחוסנה של הכלכלה - וספקנות בנוגע ליתרונה של ארה"ב במרוץ פיתוחי הבינה המלאכותית - החלו לחלחל לסנטימנט המשקיעים. סכסוכי הסחר שעורר הנשיא דונלד טראמפ העיקו על השווקים כל פעם במקום אחר, והחדשות האחרונות על קשיים בהחזרי חוב תאגידי והשביתה בממשל הגבירו את הדאגה בוול סטריט.

חרף החששות הללו, ותנודתיות מסוימת, שוקי ארה"ב המשיכו לטפס. ובכל זאת, חלק מהמשקיעים מחפשים מציאות מחוצה לה.

דולר חלש - מניות זרות חזקות

"זה פשוט גרם למשקיעים להתעורר ולהבין שיש כאן אלטרנטיבות", אמר דניאל קזאלי, אסטרטג השקעות ראשי בחברה הבריטית Evelyn Partners. "חייבים לגוון קצת, כי באמת אי אפשר לדעת מה יחליטו בבית הלבן".

לא כל השווקים מחוץ לארה"ב ניצחו השנה, שכן חלק מהמדינות מתמודדות עם צמיחה כלכלית מדשדשת ולעתים חוסר יציבות פוליטית. למשל ארגנטינה, שנמנעה ממנה הגישה לשוקי ההון הבינלאומיים במשך שנים, מתמודדת עם קופת ממשלה ריקה ועם רזרבות מט"ח דלות, ועומדת בפני תשלומי חוב הולכים וגדלים בשנה הבאה.

אחד הגורמים המרכזיים שמאחורי רצף ההצלחות של המניות הבינלאומיות הוא הירידה בערך דולר. מדד הדולר של WSJ ירד ב-6.3% השנה, עקב חששות בנוגע למכסים של טראמפ, עצמאות הפדרל ריזרב וחוב ממשלתי אמריקאי הולך וגדל. חולשת הדולר יכולה להועיל לחברות בינלאומיות, שכן רווחים במדינות זרות מתורגמים ליותר דולרים.

עמידות הכלכלה האמריקאית והתלהבות המשקיעים מהפריחה של הבינה המלאכותית הביאו את עליות ה- S&P 500 לעקוף את אלה של מקביליו הגלובליים בשנה שעברה. אך יותר ממחצית התשואה הכוללת של המדד בשנת 2024 הגיעה מקומץ מניות טכנולוגיה גדולות. בתחילת 2025, חלק מן האנליסטים כבר תהו אם הראלי עבר את שיאו.

​תמחור עדיף מעבר לים

הדבר עזר להפוך את המניות הבינלאומיות לאלטרנטיבה אטרקטיבית, אמר קן ריאן, מנהל תיקים בחברת Parnassus Investments. ריאן מנהל קרן מניות בינלאומית, שעלתה בכ-9.7% מאז השקתה באביב. ההחזקות הגדולות ביותר שלה, נכון לספטמבר, כללו מניות של Sea Ltd. שבסיסה בסינגפור, של הקמעונאית הבריטית Tesco ושל CaixaBank הספרדית.

"זה לא רק פיזור גיאוגרפי", אמר ריאן. "השקעה בשווקים בארה"ב הפכה לכמעט הימור ריכוזי וחד-כיווני על פיתוח והפצה של בינה מלאכותית."

אנליסטים מציינים גם כי מניות מחוץ לארה"ב נראות זולות יותר ממניות אמריקאיות יקרות. חברות במדד S&P 500 נסחרו לאחרונה במכפיל של 23 על רווחים הצפויים ב-12 החודשים הקרובים, על פי FactSet . לשם השוואה, מדד ניקיי 225 ביפן נסחר לאחרונה במכפיל של 21 ומכפיל האנג סנג בהונג קונג היה כ-12.

בטווח הארוך, מניות אמריקאיות עדיין עולות על מקבילותיהן הבינלאומיות. מדד S&P 500 טיפס בכ-225% בעשור האחרון, בעוד שניקיי 225 עלה בכ-158% ומדד FTSE 100 בכ-49%. הצמיחה הכלכלית של ארה"ב צפויה אמנם להאט בשנת 2025, אך ההערכות עדיין מציבות אותה מעל זו של מדינות אחרות.

קרן המטבע הבינלאומית מסרה בתחזיותיה האחרונות כי הצמיחה הכלכלית של ארה"ב צפויה להאט ל-1.9% השנה, במדידה של רבעון רביעי מול מקבילו. נתון זה גבוה מן התחזיות של 1.4% לבריטניה, 0.2% ליפן ו-0.3% לגרמניה.

מובילות לארה"ב במרוץ ה־AI

אנליסטים צופים צמיחה של 11% ברווחים של חברות מדד S&P 500 בשנה הקרובה, שיעור הצמיחה הטוב ביותר מאז תחילת ההתאוששות ממגפת הקורונה ב-2021, על פי FactSet . הציפיות לריביות נמוכות יותר ולקיצוצי מס צפויות גם הן לחזק את קופות התאגידים ולשמור על ההתקדמות היציבה (גם אם איטית) של הכלכלה.

אנליסטים רבים אמרו גם כי ארה"ב מובילה עדיין במרוץ הבינה המלאכותית, וכי בליץ העסקאות במיליארדי דולרים בין OpenAI לחברות אנבידיה , אורקל , ADM וברודקום , יספק דלק חדש למניות הבינה המלאכותית, ולמניות אמריקאיות אחרות, ויסייע להן להמשיך לעלות.

"השאלה היא, האם אתם רוצים לתת משקל נמוך מדי לדבר שהוא המניע העיקרי לחדשנות, צמיחה ושולי רווח?" אמר ג'וש עמנואל, מנהל ההשקעות הראשי של וילשייר, בהתייחס לנושא ה-AI. "מנקודת המבט שלנו, התשובה היא לא."