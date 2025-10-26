טראמפ, פאוול והענקיות: 3 אירועים השבוע יקבעו לאן הולכת וול סטריט

הריבית בארה"ב בדרך לרדת שוב, איזה סקטורים ייהנו? בסוף השבוע פורסמו נתוני האינפלציה בארה"ב שהפתיעו את השוק לטובה וסיפקו רוח גבית לתחזיות להפחתת ריבית ביום רביעי. כעת, בשוק מתמחרים סיכוי של 98% להורדת ריבית בהמשך השבוע על ידי הבנק המרכזי האמריקאי — כמעט עובדה מוגמרת. עוד לפני פרסום הנתונים, בסקירה השבועית של ענקית ההשקעות בלקרוק נכתב שההפחתה הצפויה, על רקע האטה בפעילות המשק ללא מיתון, אמורה לתמוך במניות האמריקאיות בכלל ומתחומי הבינה המלאכותית (AI) בפרט. לאחר פרסום נתוני האינפלציה אמרה גארגי פאל צ'אודורי, אסטרטגית השקעות ראשית בבלקרוק, ל־Yahoo Finance, כי מחירי הסחורות עולים בשל לחצי המכסים אך יש התקדמות במחירי השירותים, ומגמת הורדת האינפלציה נותרה בעינה - מה שאומר שהפדרל ריזרב (הבנק המרכזי, הפד) יוריד את הריבית השבוע. עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי בסיגמא קלאריטי בית השקעות, מתייחס לנושא משני היבטים: "בשוק התלהבו מהאינפלציה שעלתה פחות מהצפי, אבל צריך לשים לב שהמדד פורסם למרות השבתת הממשל, ולא היו בידיהם את כל הנתונים, כך ש־40% מהנתונים מבוססים על עיבוד של נתוני עבר. "זה מעמיד במידה מסוימת של ספק את האם הנתונים באמת מייצגים", הוא אומר. "דבר נוסף הוא שזה עוד חודש של עלייה בקצב האינפלציה בארה"ב, אמנם מתחת לצפי אבל המגמה היא של עלייה". להערכת אזולאי, קשה להתעלם מהלחצים הפוליטיים על הפד להפחית ריבית וגם לכך יש השפעה. וכיצד תשפיע הפחתת הריבית? אזולאי סבור כי "באופן כללי זה יתמוך בשוק, באופן רוחבי. סקטורים שייהנו ספציפית הם אלה שממונפים יותר, כגון נדל"ן ואנרגיה ירוקה. בנדל"ן כבר התחיל קאמבק מסוים לפני הפחתת הריבית הקודמת, וסביר להניח שהמגמה צפויה להימשך". קראו עוד

"סיכוי טוב להסכם מקיף": פסגת טראמפ ונשיא סין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא לראשונה בתקופת כהונתו הנוכחית לסבב ביקורים מדיניים באסיה, במסגרתו הוא צפוי לקדם השקעות ומאמצי שלום. בשיאו של המסע ייפגש פנים אל פנים עם נשיא סין, שי ג’ינפינג, בהמשך השבוע בניסיון להוריד את גובה הלהבות במלחמת הסחר. "יש לנו הרבה על מה לדבר עם הנשיא שי, וגם לו יש הרבה על מה לדבר איתנו", אמר טראמפ לעיתונאים ביום שישי. "אני חושב שתהיה לנו פגישה טובה". כשנשאל מה הוא מקווה להשיג מהפגישה עם נשיא סין, השיב: "אני חושב על הסכם מלא. יש סיכוי ממש טוב להגיע להסכם מקיף". עידן אזולאי מסיגמא קלאריטי מעריך כי "לפי הדיווחים הסיפור מסוכם, ואני מניח שלא הייתה נקבעת פגישה בין הנשיאים אלמלא הסיפור היה באמת סגור". מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין מלווה את השווקים כבר תקופה, ומאז חזרת טראמפ לבית הלבן והשקת תוכנית המכסים שלו, היא משפיעה לא פעם על מצב הרוח של המשקיעים ברחבי העולם. לדברי אזולאי, "השוק מחפש ודאות ואם זה אכן סגור - זה כמובן גורם חיובי מאוד". לדבריו, פרטי ההסכמות בין המדינות עדיין לא ידועים, אך "אלה שתי המדינות שמניעות היום את העולם, ויש להן אינטרס להגיע לעמק השווה. ברור שאם הסכסוך נמשך, הן אלו שייפגעו יותר מכל מדינה אחרת. וכולם מבינים את החשיבות". האם ייתכן שסיכום כזה כבר מתומחר בשווקים? אזולאי מעריך שזאת אפשרות, משום שהשווקים עלו חרף העימות. בכל מקרה, לדבריו, "השוק נמצא במהלך עליות כל כך עוצמתי, שאם יהיה עוד גורם חיובי, זה לא יזיק". פול מרינו, סמנכ"ל ההכנסות בחברת ההשקעות Themes ETFs, ציין כי "המו"מ בין ארה"ב לסין נכנס לשלב קריטי", והעריך שאם הפגישה תסתיים בהודעה על הסכם מאוזן, ותגיע במקביל להורדת ריבית בארה"ב, הרי ש"צפויה ריצה מחודשת של השווקים עד סוף השנה, כולל פריצה לשיאים חדשים בקריפטו". קראו עוד