"מוכנים לעימות חדש": האיראנים שוב מאיימים במלחמה

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1 "שפכו 22 מיליון דולר": אלה המיליארדרים היהודים שמוציאים מהונם כדי למנוע ממדאני להיבחר לראש עיריית ניו יורק

קבוצה של 26 מיליארדרים רובם יהודים מוציאים הון "כדי למנוע מזוהרן ממדאני להפוך לראש העיר של ניו יורק", פורסם בפורבס.

המתמודד לראשות עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, נמצא ברגע מכריע, הסוציאליסט בן ה-34, התבטא בעבר נגד ישראל והציג עמדות פרו-פלסטיניות. כעת הוא "ממשיך להוביל בפער על פני מושל ניו יורק לשעבר אנדרו קואומו ומנחה הטלוויזיה קרטיס סליווה במרוץ לראשות עיריית ניו יורק".

למרות זאת, ממדאני כבר הספיק ליצור לעצמו לא מעט אויבים. מיליארדרים יהודים תורמים הון כדי למנוע מהמתמודד להפוך לראש העיר. בעצרת ב-13 באוקטובר אמר ממדאני: "מיליארדרים כמו ביל אקמן ורונלד לאודר שפכו מיליוני דולרים לתוך המרוץ הזה, כי הם אומרים שאנחנו מהווים איום קיומי. אני כאן כדי להודות במשהו: הם צודקים".

המיליארדר היהודי ביל אקמן הזקים 1.75 מיליון דולר "לקבוצות פוליטיות שפועלות נגד ממדאני". בנוסף, גם יורש אימפריית הקוסמטיקה רונלדר לאודר היהודי תרם "750 אלף דולר".

"אבל אף ששני המיליארדרים הללו הוזכרו בשמו של מוביל המרוץ, הם לא היחידים ששוברים את קופות החיסכון הגדולות שלהם כדי להתנגד לממדאני. למעשה, 26 מיליארדרים ובני משפחות ששוויין במיליארדים מרחבי המדינה השקיעו לפחות 100 אלף דולר כל אחד בתמיכה בקואומו (שרץ כעת כמועמד עצמאי) או באחד המועמדים האחרים המתמודדים מול ממדאני", לפי ניתוח של פורבס.

בסך-הכול "תרמו המיליארדרים הללו יותר מ-22 מיליון דולר כדי לתמוך בקמפיינים של היריבים, שהציפו את גלי האתר ואת תיבות הדואר של תושבי התפוח הגדול במסרים אנטי-ממדאני".

מתוך פורבס, מאת קייל חאן-מולינס. לקריאת הכתבה המלאה

2 "חמאס הוא חלק מרקמת העם הפלסטיני": המועמדת האנטי-ישראלית נבחרה לנשיאות אירלנד

פוליטיקאית עצמאית מהשמאל הרדיקלי, קתרין קונולי (68), נבחרה להיות נשיאת אירלנד העשירית. קונולי נתפסה כמועמדת "אנטי-ממסדית", והקמפיין שלה עסק בין היתר במלחמת ישראל-חמאס.

קונולי היא אחת מהתומכות "הקולניות" של פלסטין, היא "מרבה לדבר על 'ג'נוסייד' בעזה ומבקרת 'זוועות' שמבצעת ישראל", נכתב ב-BBC. יש לציין כי "אירלנד נתפסת בינלאומית כאחת המדינות הפרו-פלסטיניות ביותר באירופה".

קונולי עוררה ביקורת כאשר אמרה ל-BBC במהלך הקמפיין שלה כי ארגון הטרור חמאס הוא "חלק מרקמת העם הפלסטיני".

מול הנשיאה האנטי-ישראלית "התמודדו רק שני יריבים - הת'ר המפריז מפיין גאל וג'ים גאווין מפיאנה פול, מועמדים שהועמדו על-ידי שתי מפלגות השלטון המרכזיות", אולם "גאווין פרש מן המרוץ מוקדם יותר החודש, אך נשאר על פתק ההצבעה ולבסוף קיבל 7.2% מסך הקולות".

ב-BBC נכתב כי "על אף שהיא תומכת פלסטין וביקרה בעבר את תפקידי ממשלות ארה"ב ובריטניה בסכסוך, אמרה קונולי בעימות טלוויזיוני בשבוע שעבר שלא תסרב להיפגש עם אישים כמו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ".

קונולי אמרה בעימוות הטלוויזיוני "אם אלה רק פגישה קצרה ולחיצת יד, אז אפגוש ואברך. אם הדיון הוא 'ג'נוסייד' - אז זה דבר שונה לחלוטין. אבל אני בספק שזה יהיה נושא הדיון עם הנשיא".

בנוסף, בדיילי מייל הבריטי נכתב כי בעבר קונולי "האשימה את ישראל שהיא מתנהגת כ'מדינת טרור' בעקבות מתקפות 7 באוקטובר, וביקרה את קיר סטארמר לאחר שהכריז על הכרת בריטניה במדינה פלסטינית - בטענה כי לא היה עליו להתנות שחמאס לא ייקח חלק בממשלה החדשה". קונולי אמרה: "אני באה מאירלנד, שיש לה היסטוריה של קולוניאליזם. הייתי נזהרת מאוד מלהגיד לעם ריבוני כיצד לנהל את מדינתו. על הפלסטינים להחליט, באופן דמוקרטי, מי ינהיג את ארצם".

אולם בראיון בחודש שעבר בתוכנית Morning Ireland של RTE, אמרה קונולי כי היא "מגנה לחלוטין את חמאס ואת מתקפות 7 באוקטובר", ואמרה: " חמאס נבחרו בידי העם בפעם האחרונה שהתקיימו בחירות. הייתה להם תמיכה אדירה אז, ב-2006 או ב-2007. הם חלק מהחברה האזרחית של פלסטין", והוסיפה כי "שני הצדדים ביצעו פשעי מלחמה".

מתוך ה-BBC, מאת גביה גטבקייטה. לקריאת הכתבה המלאה

מתוך הדיילי מייל, מאת פאדריק פלאנגן וגלן אוון לקריאת הכתבה המלאה

3 "איראן מוכנה יותר מתמיד": האיראנים שוב מאיימים במלחמה



בראיון לעיתונאי דריוש סג'אדי שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, איים ש"איראן מוכנה יותר לעימות חדש מאשר לפני מלחמת 12 הימים ביוני", פורסם באיראן אינטרנשיונל אתר חדשות איראני שמבקר את המשטר ובסיסו בלונדון.

עראקצ'י אמר בראיון: "היותנו מוכנים - אין פירושו לצפות למלחמה. אם אתה מוכן להילחם, איש לא יעז לתקוף. אני בטוח שהחוויה הקודמת לא תחזור על עצמה, וכל טעות תיענה באותה תגובה".

בראיון אמר שר החוץ האיראני כי איראן לא רודפת אחר נשק גרעיני, וכי תוכנית הגרעין שלה "שלווה לחלוטין ומגובה חוקית". עראקצ'י הבהיר: "אנחנו שואפים להעשרה משום שזו זכותנו, לא משום שאנו מחפשים פצצה. הפצצה האטומית שלנו היא היכולת לומר לא".

אולם "בעוד שאיראן מכחישה שהיא חותרת לנשק גרעיני, סוכנות הגרעין של האו"ם טוענת כי העשרה אורניום לרמות גבוהות חסרה צידוק אזרחי".

באשר לקשרים עם וושינגטון, שר החוץ האיראני אמר כי "המכשול העיקרי טמון באופי ההגמוני של אמריקה", והוסיף כי "כל עוד ארה"ב מתנהגת בעמדת שליטה, ואיראן מסרבת להיכנע, הבעיה הזו תימשך. אבל אפשר לנהל אותה - אין צורך לשלם כל מחיר".

מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה

4 ארה"ב עושה בייביסיטר להפסקת האש באמצעות מל"טי סיור



"ארה"ב מטיסה מל"טים מעל עזה כדי לפקח על הפסקת האש בעזה", פורסם בניו יורק טיימס. נכתב כי גורמים צבאיים ישראלים ואמריקאים אמרו לעיתון בעילום-שם כי "הצבא האמריקאי החל בימים האחרונים להפעיל מל"טי סיור מעל רצועת עזה, כחלק ממאמץ רחב יותר להבטיח שגם ישראל וגם חמאס יעמדו בהסכם הפסקת האש השברירית".

לדברי שני גורמים בצה"ל ובכיר אחד במשרד ההגנה האמריקאי, "המל"טים שימשו למעקב אחר פעילות קרקעית בעזה, בהסכמת ישראל. הם הוסיפו כי אינם יכולים לשתף את נתיבי הטיסה של המל"טים".

בנוסף, הגורמים ציינו כי משימות המעקב "פועלות לתמיכה במרכז תיאום אזרחי-צבאי חדש בדרום ישראל, שהוקם בשבוע שעבר על-ידי פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM), בין היתר כדי לפקח על הפסקת האש".

"למרות שהצבא האמריקאי הטיס בעבר מל"טים מעל עזה כדי לסייע באיתור חטופים, מאמצי הסיור האחרונים מרמזים שגורמים אמריקאים מבקשים לקבל תמונת מצב עצמאית, שאינה תלויה בישראל, לגבי המתרחש בתוך הרצועה", נכתב.

ממחלקת המדינה האמריקאית, האחראית על המאמצים לפקח על הפסקת האש, לא נמסרה תגובה מיידית לפניית שאלות מפורטת בנושא המל"טים. דובר צה"ל סירב להתייחס.

דניאל ב. שפירו, ששימש שגריר ארה"ב בישראל תחת הנשיא ברק אובמה אמר לניו יורק טיימס "אם הייתה שקיפות מלאה ואמון מלא בין ישראל לארה"ב, לא היה צורך בזה. אבל ברור שארה"ב רוצה למנוע כל אפשרות של אי-הבנה".

מתוך הניו יורק טיימס, מאת נתן אודנהיימר ואריק שמיט. לקריאת הכתבה המלאה