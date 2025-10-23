הגירוש מבית הקפה בגלל עברית והחלום האולימפי שעלול להיגנז

על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1 התקדים האירי שמעורר חשש באירופה לגבי פירוק חמאס מנשקו

פירוק חמאס מנשקו צפוי להיות הבעיה הגדולה ביותר של הסכם הפסקת האש שנחתם בעזה, כפי שהניסיון מהסכם השלום שסיים את הקרבות בצפון אירלנד מלמד - כך כותב עורך הדעות של אתר "פוליטיקו" האירופי.

לפי הכותב, התוכנית שהציג נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לסיום העימות כוללת פסקאות רבות ונקודות "השאובות" מ"הסכם יום שישי הטוב" שנחתם באירלנד ב-1998, ושנועד לסיים עשורים של אלימות שגבתה את חייהם של לפחות 3,500 בני אדם. הוא כורך זאת בכך שראש ממשלת בריטניה טוני בלייר, שמילא תפקיד מרכזי בגיבוש ההסכם האירי, היה מעורב גם בניסוח התוכנית העכשווית לעזה, והיה בקשר עם המתווכים האמריקאים והממשל בנושא.

"הלקח המרכזי מהתהליך בצפון אירלנד, שאיים לקרוס כמה פעמים בשל סוגיית ההתפרקות מהנשק", נכתב, "הוא שאפילו עם הלחץ החזק ביותר בעולם, זה הולך לקחת זמן רב". במקרה האירי מדובר בלפחות שמונה שנים. "זה הולך לאפשר למתנגדי ההסכם משני הצדדים אפשרויות לטרפד אותו", נכתב. בלייר אמר בעבר כי ההסכם שסייע לגבש כראש ממשלת בריטניה הוא "מתכון להסכמי שלום בכל רחבי העולם".

הדים לצורך בסבלנות נשמעו אתמול מצד סגן נשיא ארה"ב ג'יי.ד. ואנס בביקורו בישראל. חמאס שיחרר הצהרות מעורפלות לגבי המחויבות להניח את נשקו. "זה תלוי בפתרון הפוליטי", אמר בכיר בארגון.

מאת ג'יימי דטמר. מתוך "פוליטיקו". לקריאת הכתבה המלאה.

2 האם החלום האולימפי של אינדונזיה ייגנז בשל החרם על ישראל?

הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC) פירסם ביממה האחרונה הודעה חריפה, לפיה אין לקיים יותר אירועי ספורט בינלאומיים באינדונזיה, וכי הוא מנתק את הקשר עם המדינה המוסלמית לגבי אירוח משחקים אולימפיים בעתיד - כך דיווחה היום (ה') סוכנות הידיעות אי-פי. הקריאה מיועדת גם לארגוני ספורט גלובליים אחרים.

ההודעה התפרסמה לאחר שאינדונזיה הבהירה כי לא תנפיק ויזות לאתלטים ישראלים שירצו להשתתף באליפות העולם בהתעמלות, שנפתחה בג'קרטה השבוע. הרשויות במדינה נימקו את ההחלטה בחשש לביטחון הציבור, ובכך שהגעת משלחת ישראלית "תפגע עמוקות" בעם האינדונזי בשל הנעשה בעזה.

"ההחלטה האינדונזית שוללת מאתלטים את הזכות להתחרות... ומונעת מהתנועה האולימפית להציג את כוחו של הספורט", נכתב בהצהרת הוועד הבינלאומי, שמקום מושבו בלוזאן, שווייץ. הוועד הודיע כי לא ידון יותר עם אינדונזיה לגבי אירוח כל מסגרת של משחקים אולימפיים, עד שהמדינה לא "תספק ביטחונות" כי בעתיד תספק ויזות כניסה למתחרים ללא התחשבות באזרחותם.

המדינה שוקלת להתמודד על אירוח אולימפיאדת 2036, לפי הדיווח. לפני כשנתיים נשללה מאינדונזיה ברגע האחרון הזכות לארח את משחקי אליפות העולם בכדורגל מתחת לגיל 20, בעקבות חרם דומה על ישראל שהעפילה אליהם.

מאת "אי-פי". לקריאה הכתבה המלאה.

3 בית קפה בברלין סילק לקוחה שלבשה חולצה עם כיתוב בעברית

בית קפה בברלין סילק ואסר על לקוחה יהודית להיכנס אליו שוב, בשל העובדה כי היא לבשה חולצה שעליה נכתבה מלה בעברית - כך דיווח העיתון הגרמני "טאגשפיגל" השבוע. מדובר בבית הקפה -K-Fetisch (בגרמנית נשמע כמו "שולחן קפה") שנחשב לשייך לסצינת השמאל בבירת גרמניה.

הלקוחה לבשה חולצה שדווקא נועדה לקדם שלום, עם הכיתוב "פלאפל" בשלוש שפות - אנגלית, ערבית ועברית. "כשניגשתי להזמין, העובדת שאלה אותי אם זאת עברית על החולצה שלי", סיפרה הלקוחה לעיתון. "כשאמרתי שכן, היא התחילה לצעוק עליי ואמרה שזו השפה של המדכאים, ושאני תומכת בג'נוסייד בעזה, ואמרה כי לא ישרתו שם ציונים".

לאחר מכן צילמה העובדת את הלקוחה וחברתה, שיצאו מהמקום וסירבה למחוק את התמונה. הלקוחה, ששמה רפאלה, אמרה כי לא תירתע ותמשיך ללבוש את החולצה - שההכנסות ממכירתה מגיעות לארגון הישראלי הלא-ממשלתי "נשים עושות שלום" - בברלין, עיר הולדתה.

Eine Freundin wurde gestern gemeinsam mit ihrer israelischen Begleitung aus dem linken Neuköllner Laden K-Fetisch geworfen, als Zionistin beschimpft, fotografiert & hat Hausverbot erteilt bekommen, weil sie ein Tshirt mit „Falafel" in arabischer, lateinischer und hebräischer pic.twitter.com/LvZ7R8dqEx - Anastasia Tikhomirova (@athmrva) October 18, 2025

מאת אלכסנדר פרליך, מתוך "טאגסשפיגל". לקריאת הכתבה המלאה.

4 סקר: רוב האמריקאים סבורים כי הפסקת האש תקרוס בתוך שנה

41% מהאמריקאים סבורים כי הפסקת האש בעזה תקרוס בתוך חצי שנה, ועוד 11% סבורים כי היא תקרוס בתוך שנה - כך עולה מממצאי סקר שנערך בקרב מדגם מייצג של הציבור האמריקאי על ידי YouGov/Economist, ושפורסם אתמול (ד') ב"מיאמי הרלד". רק 2% מהנשאלים מאמינים כי הפסקת האש תימשך לטווח הזמן הארוך.

לפי הסקר, הנתח הגדול ביותר של אמריקאים (38%) סבורים כי גישתו של טראמפ למלחמה בעזה הייתה "שקולה". 33% סבורים כי הנשיא האמריקאי היה "תומך גדול מדי של ישראל", ו-4% השיבו כי היה "תומך גדול מדי של חמאס". בשאלה זו ישנו פער משמעותי בין הרפובליקאים לדמוקרטים. רק 12% מהרפובליקאים סבורים כי טראמפ סייע בצורה כלשהי יותר לישראל.

באופן מעניין, רק 43% מהאמריקאים סבורים כי טראמפ מילא "תפקיד מרכזי" בהסכם הפסקת האש. "האמריקאים סקפטים לגבי גורל הפסקת האש", נכתב בעיתון האמריקאי שדיווח על תוצאות הסקר, שהתקיים בין ה-17 ל-20 באוקטובר.

מאת ברנדן רסקיוס, מתוך ה"מיאמי הראלד". לקריאת הכתבה המלאה.