בממשל טראמפ בוחנים להיכנס לתחום הלוהט. מה יקרה למניות?

הממשל האמריקאי מקיים מגעים עם כמה חברות בתחום המחשוב הקוונטי במטרה להחזיק במניותיהן בתמורה למימון פדרלי, כך דיווח הוול סטריט ג'ורנל, תוך שהוא מצטט מקורות המעורים בנושא. לפי הדיווח, החברות דנות במענקים מינימליים של 10 מיליון דולר כל אחת.

לפי העיתון, חברות כמו איי.און.קיו. ‏ ריגטי קומפיוטינג ו־ די-ווייב קוואנטום מנהלות שיחות שבהן הממשלה תהפוך לבעלת מניות תמורת מימון. חברות נוספות, בהן Quantum Computing, ו־Atom Computing, שוקלות הסדרים דומים.

המימון המבוקש מגיע ממשרד המחקר והפיתוח של תעשיית השבבים שאותו מזכיר המסחר האמריקאי הווארד לוטניק ארגן מחדש במסגרת רפורמה רחבה בניהול תקציבי חוק השבבים משנת 2022 (CHIPS Act). במסגרת הרפורמה הוא גם השיב למשרדו כמה מיליארדי דולרים ממיזם מחקר טכנולוגי שיזם ממשל ביידן.

העסקאות עם החברות הקוונטיות טרם הושלמו וייתכן שישתנו, ולפי משרד המסחר, ההסכמים עשויים לכלול אופציות, רישיונות לקניין רוחני, תמלוגים או חלוקת הכנסות - בנוסף להחזקות הון ישירות.

הדיונים הללו מהווים עוד דוגמה למגמה החדשה של הממשל, להפוך לבעל מניות בחברות שבהן הוא משקיע. ממשל טראמפ כבר השקיע לאחרונה בחברות בעלות חשיבות ביטחונית, בהן אינטל ואם.פי. מטיריאלס .

מנכ"ל קוונטום קומפיוטינג, יופינג הואנג, אמר כי האפשרות שהממשלה תחזיק במניות בענף היא "מרגשת", דוברת ריגטי מסרה כי החברה נמצאת בקשר מתמשך עם הממשלה בנוגע להזדמנויות מימון. אליסון שוורץ, ראש תחום קשרי הממשלה בדי ווייב אמרה כי החברה מעוניינת לספק לממשלה מערכות לפתרון בעיות מורכבות ולהפיק תשואה כלכלית.

המהפך הגדול ביותר עבור האנושות מאז גילוי האש

המימון לחברות הקוונטום צפוי להיות אחד מסימני התמיכה הראשונים המשמעותיים מצד וושינגטון בתחום זה. מחשבים קוונטיים נחשבים לטכנולוגיה מהדור הבא, מאחר שהם יכולים לבצע חישובים מורכבים בזמן קצר במיוחד, שלמחשבים קלאסיים היה לוקח דורות לבצע. ההתקדמות הזו עשויה להוביל ל פיתוח מהיר יותר של תרופות, חומרים וכימיקלים חדשים , ולשפר את היעילות בכל ענפי המשק, לפי מומחים.

מניות החברות בתחום עלו בחדות השנה, אך נחלשו מעט לאחרונה.

חברות כמו IBM ו־מיקרוסופט משקיעות גם הן במחשוב קוונטי, גם סין משקיעה בתחום. אתמול אף הודיעה גוגל כי הדגימה מחשב קוונטי הפועל במהירות הגבוהה פי 13,000 ממחשבי־על רגילים, פריצת דרך שעשויה להאיץ את גילוי התרופות וחקר החומרים.

מחשוב קוונטי עושה שימוש בעקרונות של מכניקת הקוונטים כדי לפתור בעיות מהר יותר מאשר מחשבים קלאסיים, הפועלים בבסיסם על ספרות בינאריות - 0 ו־1. המחשוב הקוונטי משתמש ב קיוביטים (Qubits) - יחידות מידע קוונטיות שיכולות להימצא בו־זמנית במספר מצבים (תופעת הסופרפוזיציה) - מה שמאפשר ביצוע חישובים מורכבים בהרבה .

ייתכן שזו הסיבה לכך שהממשל האמריקאי מגלה עניין גובר בטכנולוגיה. לפי וול סטריט ג'ורנל, מחשוב קוונטי עשוי להאיץ תהליכים כמו גילוי תרופות ופיתוח כימיקלים חדשים.

לאן הולכות המניות?

בבנק אוף אמריקה מתלהבים מהפוטנציאל. בדוח מחקר נושאי שפורסם ביולי כתבו האנליסטים: "זה עלול להיות המהפך הגדול ביותר עבור האנושות מאז גילוי האש - טכנולוגיה שיכולה לבצע אינסוף חישובים מורכבים ברגע, ולזרז את הידע והפיתוח האנושי במהירות מסחררת. האנליסטים גם ציינו יתרונות גיאופוליטיים עצומים למי שינהיג את התחום: "מי שינצח במרוץ הקוונטי ישיג יתרון חסר תקדים מבחינה גיאופוליטית, טכנולוגית וכלכלית.

על פי הדוח, הממשלות ברחבי העולם התחייבו למימון של לפחות 42 מיליארד דולר בתחום הקוונטי - יותר משליש מהסכום מגיע מסין.

עם זאת, המציאות מורכבת יותר מההבטחות. מנכ"ל אנבידיה, ‏ג'נסן הואנג, עורר הדים בינואר כשאמר כי מחשבים קוונטיים "פשוטים מאוד" עדיין עשויים להיות במרחק של כ־20 שנה. בהמשך ריכך את עמדתו.

בבנק אוף אמריקה מודים שמחשבים קוונטיים כיום עדיין "רועשים": "למרות שמחשבים קוונטיים עשויים להיות מסוגלים לפתור בעיות מסוימות טוב יותר ממחשבים קלאסיים, האתגר האמיתי הוא להוכיח יתרון קוונטי - כלומר, להראות שמחשב קוונטי מסוגל לפתור בעיה שימושית בעולם האמיתי במהירות גבוהה יותר ממחשב קלאסי".

עם זאת, החברות הציבוריות הפועלות בתחום המחשוב הקוונטי עדיין מפסידות סכומי עתק ביחס להכנסותיהן. לפי נתוני FactSet, די ווייב צפויה להכניס השנה פחות מ־25 מיליון דולר, אך לרשום הפסד נקי של כ־230 מיליון דולר. איי.און.קיו, הגדולה בענף לפי שווי שוק (מעל 20 מיליארד דולר), עלולה להפסיד כמעט 500 מיליון דולר השנה - לעומת הכנסות של קצת יותר מ־90 מיליון דולר בלבד.

למרות זאת, המשקיעים ממשיכים להמר על מניות התחום. גם לאחר נסיגה מסוימת לאחרונה. מניית די ווייב יותר מהשלישה את ערכה מתחילת השנה, ריגטי יותר מהכפילה, IonQ עלתה בכ־30%.