טראמפ הטיל סנקציות על חברות הנפט הגדולות ברוסיה; הנפט מזנק
מלחמת רוסיה-אוקראינה

טראמפ הטיל סנקציות על חברות הנפט הגדולות ברוסיה; הנפט מזנק בכמעט 3%

משרד האוצר האמריקאי מסר כי הצעד נובע מ"חוסר המחויבות של רוסיה" להפסקת המלחמה באוקראינה • לפי הודעת הממשל, העיצומים נועדו "לפגוע ביכולת של הקרמלין לגייס כסף עבור המלחמה" • טראמפ: "ביטלתי את הפגישה עם פוטין. זה לא הרגיש לי נכון"

שירות גלובס 07:10
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Evan Vucci
שר האוצר של ארה"ב, סקוט בסנט, הודיע הלילה על סנקציות נרחבות נוספות על תעשיית הנפט של רוסיה. ממשל טראמפ יתמקד בשתי חברות הנפט הגדולות של תעשיית הנפט הרוסית: רוסנפט ולוקאויל. לפי הודעת הממשל, העיצומים נועדו "לפגוע ביכולת של הקרמלין לגייס כסף עבור המלחמה" בעקבות "חוסר המחויבות של רוסיה" להפסקת המלחמה באוקראינה.

כך סין רוצה להשיג דריסת רגל ברצועת עזה
טסלה מפספסת את תחזית הרווח. נתון אחר מרגיע את המשקיעים

לדבריו של טראמפ, השיחות עם פוטין "לא מובילות לשום מקום". עוד הוסיף הלילה: "ביטלתי את הפגישה עם פוטין, זה לא הרגיש לי נכון. נעשה את זה בעתיד".

מחירי הנפט מוסיפים להתרומם הבוקר: מחיר חבית נפט מסוג ברנט, מדד הייחוס העולמי, עולה ב-2.64%, ל-64.25 דולר לחבית. הנפט האמריקאי (WTI) עולה ב-2.8%, ל-60.2 דולר לחבית.

"זה הזמן לעצור את ההרג ולהגיע להפסקת אש מיידית," אמר בסנט בהכרזתו. "משרד האוצר מוכן לנקוט צעדים נוספים במידת הצורך כדי לתמוך במאמציו של הנשיא טראמפ לשים קץ לעוד מלחמה, הוסיף. "אנחנו מעודדים את בעלות בריתנו להצטרף אלינו וליישם את הסנקציות הללו".

בנוסף מנסה טראמפ להפעיל לחץ על הודו להפסיק לרכוש נפט רוסי. ניו דלהי היא אחת הלקוחות הגדולות ביותר של יצוא הנפט הגולמי מרוסיה.

מחירי הנפט האמריקאי ירדו ב־16% מתחילת השנה, והברנט איבד כמעט 14%. קרטל אופ"ק פלוס, בראשות ערב הסעודית ורוסיה, מגדיל את התפוקה כבר חודשים.

במקביל, המתחים המסחריים שנגרמו בעקבות מכסי היבוא של טראמפ הגבירו חששות כי הצמיחה הכלכלית תואט ותפגע בביקוש לנפט.