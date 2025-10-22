טסלה מפספסת את תחזית הרווח. נתון אחר מרגיע את המשקיעים

ענקית הרכב החשמלי טסלה של אילון מאסק, מפרסמת הערב (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2025, זאת לאחר רבעון של מסירות שיא, קמפיין השקה לדגמים מוזלים ולקראת הצבעת בעלי המניות על חבילת השכר החדשה של מאסק.

לפי הדוח, טסלה רושמת הכנסות של 28.2 מיליארד דולר, ובכך עקפה את התחזיות שעמדו 26.22 מיליארד וזינוק של 12% לאחר ירידה בשני הרבעונים האחרים.

הרווח המתואם למניה הוא 50 סנט, ופספסה את התחזית שעמדה על של 54 סנט, זאת לעומת הכנסות של 25.18 מיליארד דולר ורווח של 0.70 דולר למניה ברבעון המקביל אשתקד.

הדו"ח הנוכחי מתפרסם ברקע רבעון שבו טסלה דיווחה על מסירות שיא של 497,099 רכבים, לעומת 462,890 בתקופה המקבילה אשתקד, ועל פריסת 12.5 ג'יגה-ואט-שעה של מערכות אגירת אנרגיה, שיא נוסף למגזר האנרגיה שלה. עם זאת, עיקר העלייה במסירות נבעה ככל הנראה מניסיון הצרכנים להקדים רכישות לפני סיום הטבת המס הפדרלית לרכבי חשמל בארה"ב ב-30 בספטמבר. מאסק עצמו הזהיר לאחר דו"ח הרבעון הקודם כי "צפויים כמה רבעונים קשים" לאחר פקיעת ההטבות.

העתיד האוטונומי- רובוטאקסי ו-AI במוקד

כמו ברבעונים האחרונים, המשקיעים מצפים לשמוע הערב עדכונים על תוכנית הרובוטאקסי של טסלה והתקדמותה בתחום הבינה המלאכותית. במהלך הקיץ השיקה החברה ניסוי מוגבל של שירות רובוטאקסי באוסטין, טקסס, שהורחב בהמשך, אך בכל אחד מהרכבים עדיין נוכח נהג בטיחות אנושי. לפי דיווחים, טסלה בוחנת ניסויי נהיגה אוטונומית גם בנבדה ואריזונה, אך טרם קיבלה אישור רשמי לכך. דן אייבס, אנליסט ותיק מוודבוש, הדגיש כי "הפרק המשמעותי ביותר בסיפור הצמיחה של טסלה מתחיל כעת עם עידן ה-AI", והוסיף כי השווי הפוטנציאלי של תחום האוטונומיה לבדו עשוי להגיע לטריליון דולר בשנים הקרובות. גם דן לוי מברקליס ציין כי רובוטאקסי הוא "היבט מרכזי בתזה השורית על טסלה", אך לדבריו המשקיעים ממתינים למועד שבו תוסר הדרישה לנהג בטיחות. במקביל, שיחת המשקיעים צפויה להתמקד גם בהתקדמות פרויקטי הרובוטיקה של החברה, ובראשם ה-Optimus Bot, לצד תוכניות הייצור ההמוני של רכב ה-Cybercab ב-2026.

דגמים מוזלים, שחיקה וחששות רגולטוריים

במטרה להתמודד עם הירידה הצפויה בביקוש לאחר סיום ההטבות, השיקה טסלה בתחילת אוקטובר גרסאות מוזלות של דגמי Model 3 ו-Model Y תחת השם "Standard". שתי הגרסאות כוללות סוללות קטנות יותר והנעה אחורית בלבד, במחירים של 36,990 ו-39,990 דולר בהתאמה. המהלך נועד להנגיש את הרכבים לצרכנים חדשים, אך צפוי להכביד על שיעורי הרווחיות של החברה. ברקע לכך, טסלה מתמודדת עם שורה של חקירות מצד רשות הבטיחות בדרכים האמריקאית (NHTSA), בעקבות תקלות במערכת ה-FSD ובחלק מהדגמים החדשים, וכן עם ריקול של כ-13 אלף כלי רכב מדגמי Model 3 ו-Model Y בשל תקלה בחיבורי הסוללה. הרגולטור האמריקאי בוחן גם את התנהגות כלי הרכב במקרים שבהם מערכת הנהיגה האוטונומית לא זיהתה רמזורים אדומים.

הערכת שווי קיצונית?

המניה של טסלה טיפסה בכ-100% מאז אפריל, על רקע ההתלהבות סביב תוכניות ה-AI והרובוטיקה, אך גם נותרה תנודתית במיוחד. בבנק BNP Paribas העניקו השבוע המלצת מכירה עם מחיר יעד של 307 דולר , ירידה של כ-30% מהמחיר הנוכחי, בטענה כי השוק כבר מתמחר "חזון עתידי שטרם יצר הכנסות ממשיות". מנגד, אנליסטים בוודבוש וברקליס ממשיכים להחזיק בעמדת קנייה, עם מחירי יעד של 500-600 דולר למניה.

ב־6 בנובמבר תיערך אסיפת בעלי המניות שבה יצביעו על חבילת השכר החדשה של מאסק, המוערכת בטריליון דולר, במקביל להליך הערעור המתנהל בבית המשפט בדלאוור סביב החבילה הקודמת. במקביל לפרסום הדוחות, המשקיעים יעקבו מקרוב אחר תחזיות טסלה לרבעון הרביעי והערכתה לגבי הביקוש בארה"ב לאחר סיום ההטבות. כל סימן להאטה או להמשך שחיקה בשיעורי הרווחיות עלול להיתקל בתגובה שלילית מצד השוק, במיוחד כאמור לאור מכפילי השווי החריגים שבהם נסחרת החברה כיום.