1 האקונומיסט: "האמריקאים באים לעשות 'ביבי-סיטינג' להפסקת אש"

לאור הפסקת האש השברירית, אמש (ב') הגיעו לישראל סטיב וויטקוף, השליח המיוחד של הנשיא דונלד טראמפ למזרח התיכון, וג'ארד קושנר, חתנו של הנשיא. היום (ג') צפוי להגיע סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די ואנס. הנציגים האמריקאים מבקרים בישראל "בשל מה שהם מכנים לעיתים קרובות 'ביבי-סיטינג' (רמז לכינוי של נתניהו)", פורסם באקונומיסט.

כשטראמפ ביקר ב-13 באוקטובר במזרח התיכון בשביל לחתום על הפסקת האש, הוא דיבר על "שלום נצחי". אולם, שבוע לאחר מכן חמאס וישראל הפרו את הפסקת האש.

"זו לא הפעם הראשונה שישראל וחמאס מפרים את התחייבויותיהם. חמאס גרר רגליים בהחזרת גופות החטופים שמתו בשבי. רק 12 מתוך 28 הוחזרו לישראל, שמצדה מסרבת לפתוח מחדש את מעבר רפיח בין עזה למצרים. צה"ל ירה על פלסטינים שחצו את הגבול הבלתי־מוגדר לאזורים שבשליטתו של צה"ל", נכתב.

אולם, "שום דבר מזה לא אומר שהפסקת האש עומדת להתמוטט". מכיוון ש"שילוב של אינטרסים עצמיים ולחץ אמריקאי אמור להבטיח שישראל וחמאס יישארו צדדים להסכם. אך אירועי השבוע האחרון מדגישים גם עד כמה דחוף לנהל משא־ומתן על השלב הבא של הפסקת האש ועד כמה זה יהיה קשה".

לאור ביקורם של הבכירים האמריקאים "עתידה ארוך הטווח של הפסקת האש אינו ברור. התוכנית של טראמפ קוראת לכוח שמירת שלום רב־לאומי שייטול אחריות על הביטחון בעזה. כמה מדינות הביעו עניין להצטרף, אבל אף אחת עדיין לא התחייבה באופן מוצק".

בנוסף, "גם אם התחייבויות אכן יתממשו, יידרשו כמה חודשים כדי להקים את הכוח. אין הרבה סיכוי לפרוק את חמאס מנשקו עד אז, וגם צה"ל לא יבצע נסיגות נוספות. חמאס ינצל את הזמן הזה כדי לבצר את שלטונו בעזה באמצעות רצח ועינויים של יריבים מבפנים (כבר הוציא להורג עשרות). לא תהיה חזרה למלחמה כוללת", נכתב, "אבל זה גם לא יהיה שלום נצחי".

2 אחרי הפסקת האש - מה צפוי למלחמת תימן?

לאחר שנתיים של מלחמה ועימות בין ישראל למורדים החות'ים בתימן, "המלחמה בין החות'ים לישראל רחוקה מלהסתיים", נכתב בניתוח בניו ערב שכותרתו "אחרי הפסקת האש - מה צפוי למלחמת תימן?".

עבד־אלסלאם מוחמד, ראש מרכז המחקר והלימודים אבאד, אמר לניו ערב כי ש"הפסקה או השהיה של המלחמה בעזה לא תבטיח את סיום המבצעים הצבאיים של ישראל בתימן" והוסיף "ככל שמימוש הסכם השלום בעזה מתקדם, יש לישראל זמן, והיא יכולה להתמקד בחות'ים. ישראל לא הניחה בצד את איום החות'ים. היא שואפת לנוכחות בים האדום ובמצרי באב אל־מנדב. לכן, המערכה שלה בתימן עדיין לא הסתיימה".

לפי הערכות בשנתיים האחרונות המורדים החות'ים שיגרו "מאות טילים ומל"טים לישראל ולעבר ספינות המקושרות לישראל בים האדום". החות'ים טענו כי התקופותיהם הם "ביטוי לסולידריות עם הפלסטינים בעזה". ישראל בתגובה "הפציצה שוב ושוב את תימן בשנתיים האחרונות, במיוחד אזורים שבשליטת החות'ים, כשהיא תוקפת תשתיות כמו נמלים, תחנות כוח ומאגרי דלק".

בשבוע שעבר אישרו החות'ים כי הרמטכ"ל שלהם אלוף מוחמד אל־ע'אמארי, "נהרג בתקיפה ישראלית".

האנליסט עבד־אלסלאם אמר כי "נראה שהחות'ים נחושים להעסיק את עצמם במלחמה" והוסיף "הלחימה מאפשרת להם להסיט את תשומת־לב הציבור מלעסוק בסוגיות פנימיות כמו הכלכלה ומתן שירותים בסיסיים בשטחים שבשליטתם".

"אף שמעורבותם של החות'ים במלחמה בעזה עלתה להם בבכירים ובציוד צבאי, הם ניצלו אותה מקומית ואזורית כדי להציג עצמם כמגיני פלסטין", נכתב. כך המורדים החות'ים ניצלו את הלחימה בשביל "למשוך אליהם אלפי לוחמים חדשים ולקדם את עצמם ככוח אזורי מרכזי - וכעת הם ערוכים למלחמת קרקע רחבה".

3 כך מנסה ארגון חמאס לצבור כוח בעזה

"כיצד ארגון ששלט ברצועת עזה כמעט 20 שנה, שלט בשני מיליון פלסטינים ביד קשה ונלחם בישראל במלחמות חוזרות ונשנות, אמור פתאום להניח את נשקו ולהתפרק משליטה?", כך נכתב ב-BBC בכתבה שסוקרת את האפשרות שחמאס יתפרק מנשקו.

"לפי זרם התמונות המחרידות שיוצאות מעזה מאז שהפסקת האש נכנסה לתוקף ב־10 באוקטובר, נדמה שחמאס נחוש להשיב את סמכותו", נכתב, "ארגון הטרור מוציא להורג מתנגדים וקורבנות אחרים ש"רועדים מפחד, נורים ברגליים או מוכים באלות כבדות".

העולם עדיין לא הפך למקום שבו "כפי שמתווה תוכנית השלום בת 20 הנקודות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לוחמי חמאס מוסרים את נשקם, נענים לחנינה, עוזבים את עזה ומעבירים את השליטה לכוח ייצוב בינלאומי", נכתב.

ארגון הטרור נחוש להשיב את שליטתו. כעת "עבור רבים מתושבי עזה, הטראומטיים והמותשים משנתיים של סבל מתמשך", הסיום של המלחמה ועליית חמאס "איננה מפתיעה".

עובדת הסיוע הניה אלג'מאל ממרכז רצועת עזה אמרה ל-BBC "אנחנו צריכים שמישהו ייקח פיקוד. עד כמה שחמאס אינו כשיר למשול ברצועה, הם אופציה טובה יותר מהכנופיות".

ד"ר אחמד יוסף, יועץ לשעבר לאיסמאעיל הנייה, שכיהן כמנהיג המדיני של חמאס, סבור שכעת "דרושה אחיזה נוקשה". המקורב להנהגת חמאס אמר "זה ייקח זמן. לא הרבה זמן. בתוך חודש נארח את כוחות המשטרה והחיילים מטורקיה ומצרים". אז אמר "זה הרגע שבו הם יניחו את נשקם בצד".

עזתים אחרים אומרים כי "אינם משוכנעים שחמאס יוותר על כוחו או בכלל על נשקו".

מועתז אל־נטור, עורך דין מעזה שנכלא מספר פעמים בידי חמאס אמר ל-BBC "חמאס משדר מסר לעולם ולנשיא דונלד טראמפ… שהם לא יִוותרו על השלטון ולא ימסרו את נשקם" והוסיף "אם אפול כעת לידיהם הם יעשו סרטון ויהרגו אותי ברחוב בירייה לראש".

אולם "גם אם הארגון מוכן לסגת מתפקיד פוליטי - דבר שרבים מהפלסטינים והישראלים עדיין מפקפקים בו לשכנע את לוחמיו להניח את נשקם הוא צעד גדול עבור ארגון שכוחו, גם לפני אוקטובר 2023, נשען במידה רבה על שימוש בכוח", נכתב.

4 ישראל מואשמת שניצלה את החשש של היוונים מטורקיה כדי למכור נשק

ישראל מואשמת בכך שהיא מנצלת את החששות של יוון מטורקיה ומשכנעת אותה "לרכוש מערכת SPYDER All-in-One נגד מל"טים, כחלק ממאמץ רחב יותר להתמודד עם העליונות המל"טית של טורקיה", פורסם באתר היווני באנגלית Greek City Times.

ההאשמה מגיעה מדיווח מסוכנות הידיעות מאזרבייג’ן Armiya.az, ש"הצית מחדש ויכוח על יחסי יוון-טורקיה, בטענה שישראל מנצלת את פחדה של יוון מטורקיה ואת שאיפותיו של שר ההגנה ניקוס דנדיאס כדי לקדם את האינטרסים האסטרטגיים שלה".

לפי הדיווח, ההתפתחות האחרונה בדינמיקה היא "ניסיון של ישראל למכור ליוון מערכות נשק המותאמות גאוגרפית לאיים של יוון ביניהם לייזרים ו'רחפני הרג' ניידים היכולים לפעול באופן אוטונומי מאיים קטנים ולא מיושבים".

עסקאות הנשק שעומדות על הפרק מגיעות "על רקע החרפת המתיחות בין ישראל לטורקיה לנוכח המלחמה בעזה, הסכסוך בסוריה וחוסר היציבות בים האדום - יוון וישראל מוצאות מכנה משותף באסטרטגיות האזוריות שלהן".

עוד נכתב כי "אנליסטים מציעים שמערך הכוחות המשתנה הזה מקרב את יוון וישראל מאי פעם, מעצב מחדש את בריתות ההגנה במזרח הים התיכון - ומציב את טורקיה במרכז דאגותיהן המשותפות".

