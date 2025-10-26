ביהמ"ש הכריע: מה האחריות של אישה לחובות בעלה?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל: ela-l@globes.co.il

אישה טענה שבעלה צבר חובות מאחורי גבה, ולכן היא פטורה מהם. ביהמ"ש לא השתכנע הפסיקה בקצרה: אישה טענה כי חובות שנוצרו בעסקי בעלה אינם באחריותה, מאחר ולא היו לה יד ורגל בעסקיו והתנהלותו העסקית לא הייתה בידיעתה. ביהמ"ש לענייני משפחה דחה את טענתה פסק הדין עוסק בעניינם של בני זוג שנישאו בשנת 2009 ונולדו להם שלושה ילדים. האישה עבדה כמורה ובעיסוק נוסף בהמשך; ולבעל היה עסק, שלימים ובסמוך לסכסוך בין בני הזוג נקלע לחובות והביא את הבעל לחדלות פירעון. לטענת האישה היא הייתה ממודרת מכל הנוגע לעסק או לכלכלת המשפחה בכלל ומשכך ביקשה לפטור אותה מהחובות שצבר הבעל. לטענתה, פתחה בבקשה ליישוב סכסוך לאחר שנחשפה באופן מפתיע למצב העסק העגום כאשר חבר של הבעל סיפר לה על חובות בגובה מיליון שקל שבעלה הסתיר ממנה. רק מנקודה זו החלה לברר במה דברים אמורים, הואיל ולדבריה לא הייתה חשופה או שותפה לכל החלטה או מהלך עסקי של האיש, ולא הייתה מצויה בחשבונות העסקיים. מנגד, טען הבעל כי החובות שצבר על רקע המשבר העסקי הם חובות משותפים ומחציתם רובצים על כתפי האישה. לדבריו הקמת העסק וכל ההחלטות הנוגעות לו התקבלו במשותף ותוך מעורבות מלאה של האישה. השופטת לירון זרבל קדשאי דחתה את הבקשה וקבעה כי "יש לדחות את ניסיונה של האישה להרחיק את עצמה מכל נגיעה לעסק". עוד ציינה, כי ככלל, חובות שנצברו בחיי נישואין שחוק יחסי ממון חל עליהם, לרבות חובות מפעילות עסקית של אחד מבני הזוג, יילקחו בחשבון ויאוזנו עם פקיעת הנישואין; המבקש לסתור חזקה זו נדרש להוכיח שלחוב אופי אישי מובהק, והוא נוצר מפעילות חריגה, הפרת חובת נאמנות וכיו"ב. נקבע כי לא עלה בידי האישה להוכיח שהחובות שנצברו על שם הבעל הם חובותיו האישיים, שמקורם במניפולציה, הברחת כספים או הפרת נאמנות ושהתגבשו מאחורי גבה. השופטת ציינה, כי הגם שהתרשמה כי הבעל הוא שניהל את העסק וקיבל את ההחלטות העסקיות, לא התרשמה כי הדבר נעשה במחשכים, מאחורי גבה של האישה, תוך הסתרת פעולות מכוונת. משמעות הפסיקה: חובות שצברו צדדים בחיים משותפים הם משותפים, אלא אם יוכח שלחוב אופי אישי מובהק או שנוצר מפעילות חריגה, הפרת חובת נאמנות ועוד מספר תיק: תלה"מ 66685-01-23, תלה"מ 58949-01-23 קראו עוד

בניית חדר אשפה מתחת לדירה והרחקת חניה מצדיקים סירוב לתמ"א 38? הפסיקה בקצרה: מפקח על רישום מקרקעין קיבל תביעה שהגישו בעלי דירות בבניין נגד דיירת שסירבה לתמ"א 38 בטענה לפגיעה בזכויותיה, בין היתר בשל הזזת חנייתה ובניית חדר אשפה תחת דירתה התובעים, בעלי הזכויות בשבע מתוך שמונה דירות בבית משותף בעיר ראשון לציון, ביקשו מהמפקח על המקרקעין אישור לביצוע עבודות תמ"א 38 ברכוש המשותף חרף התנגדותה של שכנתם, בעלת דירה אחת בבניין. במסגרת ההסכם עם היזם נקבע שבעלי הדירות יקבלו, בין היתר, תמורות בדמות ממ"ד, מרפסת וכן מעלית חדשה, בעוד שהיזם יקבל לידיו דירות חדשות שתיבנינה על גג הבית המשותף, וכן רכוש משותף שיוצמד לאותן דירות לטובת חניה. בהיתר הבניה שהתקבל נקבע, כי מתחת לדירתה של הנתבעת ייבנו חדרי שירות לטובת מערכות הבית המשותף, דוגמת חדרי אשפה, חדר גז ואף מחסנים שיוצמדו לדירות. כמו כן, חנייתה המוצמדת של הנתבעת תועבר למיקום אחר. כמו כן נקבע כי שביל הגישה לחניה ישמש גם את בעלי הדירות שבבית המשותף השכן, לטובת מעבר לחניה שבשטח ביתם. הנתבעת סירבה לחתום על הסכם התמ"א בטענה כי סעיפים אלה גורמים לפגיעה מהותית בזכויותיה ובערך דירתה. עוד טענה, כי המפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך לאשר ביטול זכויות בחניה צמודה או לאשר הענקת זכויות ברכוש המשותף, ובפרט זיקת הנאה, למי שאינם בעלי דירה בבית המשותף. המפקח על רישום מקרקעין ברק ליפשיץ דחה את הטענה לחוסר סמכותו לדון בתביעה, אישר את קידום פרויקט התמ"א וקבע כי לא הוכחו הפגיעות הנטענות על ידי הדיירת הסרבנית. בין היתר, נדחתה טענתה של הנתבעת שהענקת זכות שימוש בשביל הגישה לבעלי הדירות בבית השכן תגרום לה לפגיעה כלשהי, בייחוד כשלא הוכח שישנה אפשרות לביצוע הפרויקט ללא הענקת זכויות לבעלי הדירות בבית השכן. עוד נקבע שלא עלה בידי הנתבעת להוכיח את ירידת הערך שחדרי השירות יגרמו לדירתה. באשר לחניה צוין, כי החניה המוצעת לנתבעת בפרויקט גדולה מהחניה שבבעלותה היום. החניה החדשה מקורה־בחלקה, בעוד שהנוכחית אינה מקורה, ונמצאת במקום נגיש יותר - ולכן אינה נחותה מהחניה שבבעלותה היום. משמעות הפסיקה: יש לאשר ביצוע עבודות חיזוק בית משותף גם בהסכמה כפויה להריסת דירתו של בעל דירה סרבן, אם לא הוכיח פגיעה מהותית בזכויותיו מספר תיק: 3-362-2024 קראו עוד