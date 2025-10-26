מתווה ההקלות של בנק ישראל, שאותו יישמו וגם הרחיבו הבנקים, נשמע לרבים עניין מרוחק ואפילו מנותק מחיי היומיום. אולם הבוקר קיבלו מאות אלפי לקוחות בנק לאומי מסרון חריג שמבשר להם על בונוס כספי נאה של 500 שקלים. חלק אולי חשבו שמדובר במתיחה או חלילה בניסיון פישינג. אבל מסתבר שהם אכן יקבלו בקרוב סכום כספי נאה.

בנק לאומי שלח למאות אלפי לקוחות את המסרון הבא: "אנו שמחים לעדכן אותך שבמסגרת מתווה ההקלות של הבנק ללקוחות, החלטנו להעניק לך מענק כספי חד פעמי בסך 500 שקל. המענק ניתן לך, בין היתר, על בסיס החיובים בכרטיס האשראי שלך בחודש ספטמבר. בימים הקרובים חשבונך יזוכה בהתאם. פרטים מלאים על תנאי הזכאות זמינים עבורך באתר הבנק". על פי הערכות, סכום ההטבה הכולל שחולק עומד על כ-100 מיליון שקל.

מדובר בהטבה שניתנה ללקוחות בנק לאומי שהוציאו בחודש ספטמבר לפחות 7,000 שקל בכרטיס האשראי הבנקאי שלהם ושהם מעבירי משכורת לבנק. בבנק ציינו כי ההטבה ניתנה לפי שעה לחודש ספטמבר, בעתיד ייבחן שוב אם להעניק אותה פעם נוספת. ההטבה המדוברת מצטרפת להטבות נוספות של הבנק ללקוחות, במסגרת מתווה בנק ישראל. הטבות שכללו בין היתר ריבית של 2% על יתרת הזכות שלהם בעובר ושב (עו"ש), הוזלה של 1% בריבית על משיכת יתר (אוברדראפט), הפחתת ריבית הפריים על הלוואות ומשכנתאות, הטבות למשרתות ומשרתי מילואים והטבות אחרות.

כזכור, לקראת סוף פברואר השנה הציב בנק ישראל לבנקים יעד לתכנן תוכנית הטבות בשווי מינימלי של 1.5 מיליארד שקל לשנה (3 מיליארד שקל לשנתיים) ולהעניק אותה לציבור. חודש לאחר מכן, לקראת סוף מארס, הציגו הבנקים השונים את מתווה ההטבות שגיבשו.

בנק לאומי הוא לא היחיד שמציע הטבה במסגרת מתווה בנק ישראל. בסוף ספטמבר בבנק הפועלים פרסמו הטבה בצורה של מענק של 100 שקל או קבלה של שתי מניות הבנק (שהיו שוות נכון ליום החלוקה כ-125.7 שקלים) שחולקו למעל 35 אלף לקוחות גם כאלה שיצטרפו אליו עד סוף חודש אוגוסט.

המניות שהוענקו ללקוחות ניתנו עם פטור מעמלות לעשרים שנה או עד שימכור אותן בבורסה, המוקדם מביניהם.

לחץ לשיפור תנאי הריבית שמשלמים הבנקים

המתווה שגובש ואומץ ע"י הבנקים הוא לתקופה של שנתיים (כלומר עד מארס 2027). הסכומים בגינו ייפרסו ויועברו ללקוחות ברמה רבעונית, אך הבנקים יכולים לבדוק מדי תקופה אם הם ממשיכים להעניק את ההטבות. כמו כן, במקור ציינו בבנק ישראל כי "תקופת המתווה עשויה להתעדכן במקרים מסוימים כגון שינוי משמעותי באי הוודאות הגיאופוליטית, או ברווחיות של המערכת הבנקאית ובתנאי השוק בהם היא פועלת".

מתווה ההקלות גובש גם בשל הלחץ העולה לשיפור תנאי הריבית שמשלמים הבנקים על הפיקדונות. ואכן מרבית הבנקים ציינו כי ישפרו את הריביות שהם משלמים כחלק מאותו מתווה, גם אם מדובר בצעד לא משמעותי. בסופו של דבר נכנס המתווה לתוקף במהלך הרבעון השני השנה, מתחילת אפריל. כל בנק מסחרי פרסם ללקוחותיו במקום בולט באתר האינטרנט שלו, את פירוט ההקלות הכספיות המוענקות על ידו וקבוצת הלקוחות הרלוונטית.

מעבר לדחיית תשלומים לנפגעי המלחמה, לצד הקלות ללקוחות פרטיים ועסקיים בשל מצב המשק, הציעו הבנקים גם פטורים שונים מעמלות ניירות ערך (הפועלים). החזרים על ריבית על המינוס (דיסקונט), הפחתת האוברדרפט לעסקים קטנים (הבינלאומי) ומענק של 500 שקלים לבעלי משכנתאות (מזרחי-טפחות).

לאחר גיבוש המתווים השונים, אמר נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון כי בנק ישראל רוצה לחזק את כוחו של הלקוח מול הבנקים, וכי מדובר בתהליך. לדבריו, "חלק מהצעדים כבר באים לידי ביטוי בפועל בשיפור התחרות, אך לחלקם עוד נותר זמן להבשיל. לצד זה, ועל רקע הרווחיות הגבוהה של המערכת הבנקאית בשנים האחרונות, וההשפעות המאתגרות של מלחמת "חרבות ברזל", על משקי הבית והעסקים הקטנים והזעירים, גיבש בנק ישראל מתווה הקלות כספיות שייתן מענה מיידי לציבור".