ניהול צמיחה ודיבידנדים: זו עומדת להיות אחת ההנפקות של השנה

לפני עשור כינסה דליה קורקין את בני משפחתה וסיפרה להם שהיא רוצה להשקיע בחברת הסיעוד "עמל ומעבר". קורקין ניהלה את החברה שנים קודם לכן, בהתחלה מתוך דירה בחיפה, וכשהיא עמדה על המדף החליטה המנכ"לית שהיא נכנסת כשותפה. היא לקחה הלוואות וקנתה 30% מהחברה לפי שווי של 240 מיליון שקל. השבוע, אחרי הכנות והיערכות של מעל שנה וחצי, החברה שהובילה במשך שנים ארוכות עולה מדרגה פרסמה תשקיף לקראת כניסה לבורסה בתל אביב, לפי שווי שמוערך בכ־3 מיליארד שקל.

אל רגע ההנפקה המסתמנת קדם תהליך ארוך שהחל לפני למעלה מ־40 שנה בחברת סיעוד קיבוצית קטנה. את רובו הובילה המנכ"לית הוותיקה קורקין, שיחד עם שותפותיה הצליחה להציג צמיחה עקבית ומרשימה בתוצאות, אשר אמורה לספק לבעלי המניות שלה אקזיט של מאות מיליוני שקלים.

עמל ומעבר פעילות: מתן שירותי סיעוד ושיקום עבור מתמודדי נפש, הפעלת מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים

היסטוריה: נוסדה בשנת 1988. נמצאת בשליטת קרן פימי מאז רכישתה בשנת 2022, לפי שווי של כ-1 מיליארד שקל מידי הארי גרוס

נתונים: מפעילה עשרות מוסדות ברחבי הארץ ממשרדי ההנהלה בפארק התעשייה בקיסריה, ומעסיקה כ-29 אלף עובדים. מנוהלת משנת 1998 בידי דליה קורקין, המחזיקה בכ-14% ממניותיה. בשנת 2024 רשמה הכנסות של כ-1.94 מיליארד שקל ורווח נקי של כ-126 מיליון שקל

"הנפקה מהמעניינות של השנים האחרונות"

בימים אלו מצויה עמל ומעבר בעיצומו של "רוד שואו", הליך שבמסגרתו מציגה החברה את פעילותה לגופי ההשקעות השונים כשלב מקדים לקראת ההנפקה. במסגרת ההליך צפויה גם החברה לקבוע את השווי לפיו תגייס כשעל פי ההערכות היא תשאף לקבל שווי של 3־3.2 מיליארד שקל. כמו כן, יקבעו בעלי המניות את היקף המניות שימכרו במסגרת ההנפקה, כשהצפי הוא שכלל בעלי המניות הקיימים ישתתפו בהצעת המכר, אם כי בחלקים שונים.

"כנראה שבניגוד לחברות אחרות במצגות של עמל לא יהיו המון תמונות", מעריך בחיוך גורם בכיר בשוק. בניגוד ליתר 16 ההנפקות שבועצו במהלך השנה החולפת, הכוללות תחומים חמים כמו נדל"ן, או טכנולוגיה, הפעילות של עמל ומעבר הרבה פחות נוצצת ומדוברת. החברה מספקת שירותי סיעוד לקשישים, ושירותים נוספים למתמודדי נפש ואוכלוסיות מיוחדות. "בסופו של יום אלו דברים שיש צורך מאד גדול בהם", אומר הגורם. "גם אם הם פחות נעימים לחלק מהאנשים בעין, וכולם יודעים את זה ומודעים לחשיבות".

גורם אחר אומר: "נכון, זה לא תחום סקסי, אבל יש פה משהו מאוד ייחודי. אין הרבה חברות עם שילוב בין ניהול מוצלח, צמיחה משמעותית, וגם כזו שיודעת לחלק דיבידנדים. בעיניי זו אחת ההנפקות הכי מעניינות של השנים האחרונות".

דבר אחד חזר שוב ושוב בשיחות עם גורמים בשוק: עמל ומעבר מגיעה להנפקה בשלה לחלוטין. "היא צריכה להיות חברה ציבורית בישראל", קובע בנחרצות גורם בסביבת החברה. "היא חברה גדולה, ובצד הפיננסי היא מאוד ברורה ושקופה ומוכנה כבר תקופה ארוכה לרגע הזה. אני חושב שהיום, אחרי שהיא צמחה לגודל הזה, הגיע הזמן שהיא תהפוך לציבורית. גם ברגע שההנפקה תושלם, אם היא תרצה לעשות עסקאות גדולות שיצריכו הון יש לה את הכלים".

"הביקושים בכל אחד מהתחומים של החברה נהנים מרוח גבית של שינויים מאקרו־כלכליים ומאקרו־דמוגרפיים שעוזרים לה לצמוח. יש היום צורך מאוד גדול שלא יודעים לענות עליו במדינה. לכן, התקציבים כל הזמן גדלים בתחום ומי שידע לתת מענה ירוויח בגדול", מעריך גורם הפועל בענף.

"בכל נושא שעמל נוגעת בו, יש צורך הולך וגדל בין אם זה הזדקנות האוכלוסייה, האבחון הגדל של אוטיזם בציבור. בכל אחד מהמקומות האלה יש רוח גבית שלצערנו מגיעה ממקומות לפעמים לא טובים, אבל בהחלט יוצרת ביקוש לשירותים של עמל", מספר גורם בסביבת החברה. לכך הוא מצרף גם את השפעות המלחמה: "בשנתיים האחרונות המדינה בטראומה ויש צורך גדול מאוד במשאבים לטיפול בבריאות הנפש ולצערנו הרב תהיה לנו בשנים הקרובות תמיכה גם מכיוון המכרזים של משרד הבריאות ומשרד הביטחון".

מהכנסות של מיליונים, למעל 2 מיליארד שקל

למרות שעמל ומעבר פועלת עוד משנות ה־80, קפיצת המדרגה הגדולה שלה הייתה בשנים האחרונות. ב־2022 נכנסה להשקעה קרן פימי, שקנתה מחצית ממניות החברה לפי שווי של מיליארד שקל. "בניגוד לחברות אחרות, שפימי נכנסה אליהן כשהיו במשבר, בעמל ומעבר הם מצאו חברה מאוד איכותית עם הנהלה טובה וחזון מאוד ברור, שהלכו והשתבחו עם השנים. מה שהם כן זיהו זה שוק עם צורך הולך ועולה של הציבור לשירותים אותם היא מציעה", מספר גורם שמכיר את המעורבים מקרוב.

תחת פימי ביצעה החברה קפיצה משמעותית אשר באה לידי ביטוי באופן בולט בתוצאותיה. אם את 2022 סיימה עמל ומעבר עם הכנסות של 1.36 מיליארד שקל, הרי שכעבור שנתיים ב־2024 היא הציגה הכנסות של 1.94 מיליארד שקל (צמיחה של 42%). עלייה מרשימה אף יותר נרשמה בשורה התחתונה, שכמעט והכפילה עצמה פי שניים לרמה של כ־127 מיליון שקל בסוף השנה שעברה. מגמה שנמשכה גם אל תוך המחצית הראשונה של 2025 בה הציגה עמל ומעבר צמיחה של 23% בהכנסות ו־21% ברווח.

"בחברה עשו יחד עם פימי מיקוד מאוד גדול בצמיחה במיוחד בכל מה שקשור לרווחית. באופן שיטתי החברה הצליחה מצד אחד לבצע שורה של מיזוגים ורכישות ומצד שני להגדיל באופן עקבי את שורת הרווח ושיעורי הרווחיות", מספרים בסביבת פימי. כך, בשלוש השנים האחרונות השלימה החברה רכישות של שש חברות הפועלות בתחומי פעילותה עם מחזור פעילות כולל של כ־400 מיליון שקל. בנוסף, לצד הרכישות בתחומים שבהן פעלה, נכנסה בשנת 2022 החברה אל תוך תחום הפעלת מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים. תחום שהפך בתוך שלוש שנים לשני בגודלו מבחינת מחזור מכירות בעיקר הודות לרכישת חברת א.ד.נ.מ אותה ביצעה בשנה שעברה.

ההשבחה של פימי יחד עם ההנהלה איפשרה להם לעשות בשנים האחרונות אקזיט של מאות מיליוני שקלים. בתחילת שנת 2023 מכרו קורקין ופימי מניות לפועלים אקוויטי, אשר שיקפו לחברה שווי של כ־1.5 מיליארד שקל. כעבור שנה ביצעו השניים מהלך דומה כשמכרו מניות נוספות לחברת הביטוח מגדל לפי שווי דומה. בתחילת השנה רכשה מגדל מניות נוספות מידי פימי תמורת שווי של כ־1.6 מיליארד שקל.

"הציעו לי לנהל את החברה מדירה בחיפה"

החברה, אשר הוקמה בשנת 1984 תחת השם עמל (עזרה מסורה לחולה ולקשיש), עסקה בתחילת דרכה בהפניית כוח אדם בתחומי הבריאות והסיעוד לקיבוצים. אלא שב־30 השנים האחרונות היא הפכה לאחת החברות הגדולות בארץ בתחום שירותי הסיעוד, בריאות הנפש וטיפול באנשים עם צרכים מיוחדים.

כיום, מספקת החברה שירותי סיעוד ביתי למעל 32 אלף מטופלים באמצעות 37 סניפים הפזורים ברחבי הארץ. בנוסף, היא עוסקת בהפעלת רשת של 14 בתי אבות סיעודיים לדיירים שאינם עצמאיים ברחבי ישראל. כמו כן, מעניקה החברה שירותי שיקום למתמודדי נפש בקהילה וטיפולים פסיכולוגיים לכ־5,600 מטופלים. לכך צירפה החברה בשנים האחרונות פעילות הכוללת מתן טיפול לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים בגני ילדים, בתי ספר ומערכי דיור בקהילה.

את החברה מובילה דליה קורקין מאז שמונתה בשנת 1998 למנכ"לית עמל, אז חברה קטנטנה. "ערן גורן, שהיה אחד הבעלים של עמל סיעודית, הציע לי לנהל את החברה כשפעלה מדירה בחיפה", סיפרה בראיון למוסף G של גלובס לפני מספר שנים. "למדתי את התחום, הייתי קשובה למה שקורה בו, חייתי את הלקוחות שלי, והתחלנו להתפתח בלי תוכנית אסטרטגית סדורה".

אבל גם ללא תוכנית ברורה נראה שהניהול של קורקין הצליח. בשנת 2000 נכנסה קבוצת גרנות אשר נמצאת בבעלות משותפת של עשרות קיבוצים, להשקעה בעמל ומעבר (שהוחזקה אז בידי אבי רויכמן וערן גורן). "קורקין הייתה מנכ"לית שכירה, ובימים שבהם עמל הוחזקה בידי התשלובת הקיבוצית גרנות העסק התפתח מאוד, נפתחו בתי אבות חדשים, והם רכשו את משען ברעננה", סיפר בשנה שעברה לגלובס חבר קרוב של קורקין. "בשלב מסוים, גרנות החליטו לשנות מיקוד בשל שינויים בהנהלה, ולמכור את עמל".

כשהחברה שניהלה תקופה ארוכה עלתה למדף, קורקין החליטה שהיא רוכשת את השליטה ובתמיכת איש העסקים האמריקאי הארי גרוס היא הפכה בשנת 2015 לבעלים. "דליה אספה את המשפחה שלה ואמרה להם שהיא מעוניינת להצטרף להשקעה; היא שאלה אם יהיו מוכנים ללכת איתה על זה, 'ואולי נצטרך לעבור לגור באוהל'. הם תמכו בה כי ראו כמה שהיא חיה את הנושא. היא לקחה הלוואות ונכנסה לשותפות עם גרוס", מציין החבר.

בזמנו, השווי של עמל ומעבר היה רק 240 מיליון שקל, וחלקה של קורקין עמד על 30% מהמניות. מאז, בזכות שורה של אקזיטים לאורך השנים, היא צברה כ־200 מיליון שקל בזכות הרכישה ההיא. אל סכומים אלו, צפויה להצטרף בקרוב מכירה נוספת במסגרת ההנפקה. בשלב זה לא ברור כמה מניות תמכור קורקין בהנפקה, אך בהתאם לשווי המסתמן ההחזקות שנותרו לה מוערכות בכ־400 מיליון שקל.

במצגת של החברה לקראת ההנפקה צוין שקורקין הובילה את עמל ומעבר מהכנסות של 8 מיליון שקל ליותר מ-2.2 מיליארד שקל, ומחברה שמעסיקה 280 עובדים לכזו שיש לה כמעט 29 אלף עובדים.

"את ההצלחות של החברה צריך לזקוף בעיקר לזכותה של דליה. היא מנכ"לית של החברה כבר כמעט 30 שנה. היא הפכה אותה לאימפריה", מספר גורם בסביבת החברה. "היא מנכ"לית נהדרת ובן אדם נהדר לא פחות. מצד אחד היא גם מבינה טוב מאוד ומכירה את התחום, ומצד שני מאוד קשובה ולומדת כל הזמן גם דברים חדשים במקומות שהיא פחות מכירה", מוסיפה אישה שעבדה לצידה של קורקין. "דליה היא באמת משהו מיוחד, היא כל כך הרבה שנים בחברה, והתוצאות הכספיות מדברות בעד עצמן".

קורקין גדלה בקיבוץ רמות מנשה. בראיון למוסף G של גלובס מלפני מספר שנים הגדירה את עצמה "ג'ינג'ית, אנרגטית, צריכה לנהל ויודעת להקשיב לאחרים". הוריה, ילידי אורוגוואי, הכירו שם בפעילות של השומר הצעיר, עלו ארצה, והתיישבו ברמות מנשה. אביה של קורקין נפטר זמן קצר לפני שהתגייסה לצבא. לאחר שירות צבאי ביחידת 8200, היא טסה לטיול בדרום אמריקה, וכשחזרה עבדה כעיתונאית בביטאון הקיבוצים ולמדה ריכוז משק וכלכלה במכללת רופין - "כי זה מה שהקיבוץ אישר" - כשהיא עובדת בסופי השבוע במשק. בהמשך, החלה לעבוד בהנהלת החשבונות של מפעל מדי המים המצליח ארד, שבה שותף רמות מנשה עם קיבוץ דל יה. תקופה מסוימת כיהנה כגזברית הקיבוץ, ועל כך סיפרה: "אחרי שהובלתי את קבוצת הצעירים שמחתה נגד הסדר חובות הקיבוצים בבנקים, מוניתי לגזברית בתקופה הכי קשה לתנועה הקיבוצית".

4 המנהלות שעומדות מאחורי ההנפקה

כניסתה של עמל ומעבר לבורסה בתל אביב תביא איתה שינוי מרענן לאחוזת בית. בזמן שמספר המנהלות בחברות הציבוריות הגדולות בבורסה הולך וקטן, עמל ומעבר יכולה לעזור ולתקן במעט את הסטטיסטיקה העגומה. לצידה של קורקין מובילה את החברה גם לילך אשר טופולסקי, והיא זו שדחפה את ההנפקה במונחים רבים. "זה בהחלט שינוי מרענן בשוק ההון, בטח לחברה בסדר גודל כזה", אומר גורם בסביבת החברה. "יחד עם התוספת של לילך נוצר שיתוף פעולה טוב ואין ספק שיש לעובדה שהן נשים השפעה פעילה והלוואי שזה ישפיע גם על חברות אחרות".

לילך אשר טופילסקי, שותפה בקרן פימי / צילום: ענבל מרמרי

מאחורי ההנפקה עומדות עוד שתי נשים מצד הגופים הפיננסים: ליאת חזות, מנכ"לית פועלים אקוויטי ורוני זכאי האמונה על ההשקעות הפרטיות במגדל."בתחום הזה יש בו הרבה מאוד נשים בכל השכבות. בסוף חברות כמו עמל יש בהן משהו שדורש יותר הקשבה, אמפתיה, ומצד שני פחות אגו, ככה שזה בטוח עוזר לה", מוסיפה בכירה בשוק.